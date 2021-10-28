https://uz.sputniknews.ru/20211028/obyavlen-reyting-effektivnosti-xokimov-i-ix-zamestiteley-21128202.html
Кто самый эффективный хоким в Узбекистане? Опубликован рейтинг
Кто самый эффективный хоким в Узбекистане? Опубликован рейтинг
Система оценивания местных властей на основе ключевых показателей эффективности (KPI) была введена в конце августа. 28.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-28T10:01+0500
2021-10-28T10:01+0500
2021-10-28T10:06+0500
общество
узбекистан
хоким
хокимият
госслужащие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/1c/21128099_0:1040:2048:2192_1920x0_80_0_0_9cea1e12ec1d8b1ef31bb04efce2b95d.jpg
ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Агентство развития госслужбы при президенте РУз опубликовало рейтинг эффективности работы всех хокимов Узбекистана.Среди всех регионов республики лидером стала Навоийская область, набрав 87 баллов. Далее идут Хорезмская (86 баллов) и Андижанская (84 балла) области.На районном уровне первое место занял Коровулбазарский район Бухарской области (98,2 балла), второе место — Янгибазарский район Хорезмской области (96,7 балла), третье — город Ширин Сырдарьинской области (96,5 баллов). Худшие результаты показали Сарыасийский район Сурхандарьинской области (60,8 балла), Чиракчинский район Кашкадарьинской области (64,2 балла) и Бостанлыкский район Ташобласти (64,6 балла).Оценка регионов формируется на основе показателей по восьми приоритетным направлениям: экономическое развитие, рынок труда, доступность и качество социальных услуг, конкурентоспособность и диверсификация экономики, качество деловой среды и развития предпринимательства, финансовая самостоятельность, эффективность работы госорганов на местах с обращениями граждан и доступность информации.В конце августа глава государства подписал постановление "О дополнительных мерах по усилению персональной ответственности заместителей руководителей органов исполнительной власти на местах за исполнение возложенных на них задач".Этот документ ввел порядок оценки хокимов на основе ключевых показателей эффективности (KPI).
https://uz.sputniknews.ru/20210825/sadis-dva-xokimiyatam-nachnut-vystavlyat-pyaterki-i-koly-za-rabotu-20230698.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/1c/21128099_0:848:2048:2384_1920x0_80_0_0_856a5bbf3fe6244f9ae1c919f9915d79.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, хоким, хокимият, госслужащие
Кто самый эффективный хоким в Узбекистане? Опубликован рейтинг
10:01 28.10.2021 (обновлено: 10:06 28.10.2021)
Система оценивания местных властей на основе ключевых показателей эффективности (KPI) была введена в конце августа.
ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik.
Агентство развития госслужбы при президенте РУз опубликовало
рейтинг эффективности работы всех хокимов Узбекистана.
Среди всех регионов республики лидером стала Навоийская область, набрав 87 баллов. Далее идут Хорезмская (86 баллов) и Андижанская (84 балла) области.
На районном уровне первое место занял Коровулбазарский район Бухарской области (98,2 балла), второе место — Янгибазарский район Хорезмской области (96,7 балла), третье — город Ширин Сырдарьинской области (96,5 баллов).
Худшие результаты показали Сарыасийский район Сурхандарьинской области (60,8 балла), Чиракчинский район Кашкадарьинской области (64,2 балла) и Бостанлыкский район Ташобласти (64,6 балла).
Среди замхокимов отличились: город Газгон Навоинской области (171 балл), Янгихаетский район Ташкента (158,3 балла) и Улугнорский район Андижанской области (156,9 балла).
Оценка регионов формируется на основе показателей по восьми приоритетным направлениям: экономическое развитие, рынок труда, доступность и качество социальных услуг, конкурентоспособность и диверсификация экономики, качество деловой среды и развития предпринимательства, финансовая самостоятельность, эффективность работы госорганов на местах с обращениями граждан и доступность информации.
В конце августа глава государства подписал постановление "О дополнительных мерах по усилению персональной ответственности заместителей руководителей органов исполнительной власти на местах за исполнение возложенных на них задач".
Этот документ ввел порядок оценки хокимов на основе ключевых показателей эффективности (KPI).