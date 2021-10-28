Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Россия
https://uz.sputniknews.ru/20211028/registratsiya-detskoy-vaktsiny-ot-covid-19-v-rf-ojidaetsya-v-skorom-vremeni--gintsburg-21131044.html
Регистрация детской вакцины от COVID-19 в РФ ожидается в скором времени — Гинцбург
Регистрация детской вакцины от COVID-19 в РФ ожидается в скором времени — Гинцбург
Прививочная кампания для подростков будет проводиться добровольно. Отмечается, что ее начнут осуществлять только при согласии родителей или законных... 28.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-28T11:54+0500
2021-10-28T11:58+0500
дети
вакцинация
вакцина "спутник v"
министерство здравоохранения россии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/1c/21131016_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b25338a3fae861beca94ca010d64af5f.jpg
ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Регистрация детской вакцины против коронавирусной инфекции ожидается в скором времени, в настоящее время специалисты проводят фармакологическую экспертизу препарата, заявил РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Ранее в Минздрав РФ поступил пакет документов на регистрацию вакцины для профилактики COVID-19 у подростков "Гам-КОВИД-Вак-М" от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. По словам помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, в случае регистрации препарата прививочная кампания для детей будет проводиться добровольно. Отмечается, что ее начнут осуществлять только при согласии родителей или законных представителей.В середине октября Гинцбург также заявлял, что вакцина от коронавируса для детей может получить название "Спутник М", где "М" означает "для маленьких".
https://uz.sputniknews.ru/20210206/Kogda-vaktsinu-Sputnik-V-nachnut-issledovat-na-detyakh-15949012.html
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/1c/21131016_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8bb7b7ed213ee150e350a32f94ef07ca.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
дети, вакцинация, вакцина "спутник v", министерство здравоохранения россии

Регистрация детской вакцины от COVID-19 в РФ ожидается в скором времени — Гинцбург

11:54 28.10.2021 (обновлено: 11:58 28.10.2021)
© Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВакцинация от Covid-19
Вакцинация от Covid-19 - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.10.2021
© Sputnik / Максим Богодвид
/
Перейти в фотобанк
Прививочная кампания для подростков будет проводиться добровольно. Отмечается, что ее начнут осуществлять только при согласии родителей или законных представителей.
ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Регистрация детской вакцины против коронавирусной инфекции ожидается в скором времени, в настоящее время специалисты проводят фармакологическую экспертизу препарата, заявил РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Сейчас работают эксперты: проводится фармакоэкспертиза. Надеюсь, в скором времени на положительное решение о регистрации", - сказал Гинцбург.

Ранее в Минздрав РФ поступил пакет документов на регистрацию вакцины для профилактики COVID-19 у подростков "Гам-КОВИД-Вак-М" от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. По словам помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, в случае регистрации препарата прививочная кампания для детей будет проводиться добровольно. Отмечается, что ее начнут осуществлять только при согласии родителей или законных представителей.
Вакцина от COVID-19 Спутник-V - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.02.2021
Общество
Когда вакцину "Спутник V" начнут исследовать на детях? Ответ Гинцбурга
6 февраля, 10:13
В середине октября Гинцбург также заявлял, что вакцина от коронавируса для детей может получить название "Спутник М", где "М" означает "для маленьких".
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:12В Узбекистане надеются на очередную встречу по вступлению страны к ВТО
12:00В Европе эпидемия хореи: виновата Россия
11:54Регистрация детской вакцины от COVID-19 в РФ ожидается в скором времени — Гинцбург
11:31В Узбекистане вакцинированы почти 177 тысяч детей — Минздрав
11:29Украина нашла альтернативное топливо, но ей может помешать скотина
11:00В Узбекистане создали боевой модуль на базе пулемета "Утес" — видео
10:36Узбекистан и Таджикистан утвердили соглашение о транзите опасных грузов
10:30Почему в России не будет ни капитализма, ни социализма
10:09В двух районах Ташкента временно отключат газ
10:01Кто самый эффективный хоким в Узбекистане? Опубликован рейтинг
09:39Саида Мирзиёева прокомментировала инцидент с домогательством в педвузе Ташкента
09:35РФ и Узбекистан увеличат поставки сельхозпродукции до 1 млн тонн к 2030 году
08:58"Новосталь-М" заходит на рынок Узбекистана: металлургию страны ждут перемены
08:27Глава "Газпрома" свяжет энергетику России с Узбекистаном и Казахстаном
ВчераМалообеспеченным семьям выделят кредиты на плодоовощные проекты
ВчераФрукты и овощи для экспорта застрахуют от погодных рисков
ВчераМирзиёев поручил пересмотреть финансирование заготовки хлопка
ВчераФермеры и агрокластеры смогут продавать зерно по рыночным ценам — Мирзиёев
ВчераВ Узбекистане появится первая высоковольтная цифровая подстанция
ВчераКакие изменения ждут узбекистанцев с 1 ноября в социальной сфере