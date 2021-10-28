https://uz.sputniknews.ru/20211028/registratsiya-detskoy-vaktsiny-ot-covid-19-v-rf-ojidaetsya-v-skorom-vremeni--gintsburg-21131044.html

Регистрация детской вакцины от COVID-19 в РФ ожидается в скором времени — Гинцбург

Регистрация детской вакцины от COVID-19 в РФ ожидается в скором времени — Гинцбург

Прививочная кампания для подростков будет проводиться добровольно. Отмечается, что ее начнут осуществлять только при согласии родителей или законных... 28.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-28T11:54+0500

2021-10-28T11:54+0500

2021-10-28T11:58+0500

дети

вакцинация

вакцина "спутник v"

министерство здравоохранения россии

россия

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ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Регистрация детской вакцины против коронавирусной инфекции ожидается в скором времени, в настоящее время специалисты проводят фармакологическую экспертизу препарата, заявил РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Ранее в Минздрав РФ поступил пакет документов на регистрацию вакцины для профилактики COVID-19 у подростков "Гам-КОВИД-Вак-М" от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. По словам помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, в случае регистрации препарата прививочная кампания для детей будет проводиться добровольно. Отмечается, что ее начнут осуществлять только при согласии родителей или законных представителей.В середине октября Гинцбург также заявлял, что вакцина от коронавируса для детей может получить название "Спутник М", где "М" означает "для маленьких".

https://uz.sputniknews.ru/20210206/Kogda-vaktsinu-Sputnik-V-nachnut-issledovat-na-detyakh-15949012.html

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дети, вакцинация, вакцина "спутник v", министерство здравоохранения россии