https://uz.sputniknews.ru/20211028/registratsiya-detskoy-vaktsiny-ot-covid-19-v-rf-ojidaetsya-v-skorom-vremeni--gintsburg-21131044.html
Регистрация детской вакцины от COVID-19 в РФ ожидается в скором времени — Гинцбург
Регистрация детской вакцины от COVID-19 в РФ ожидается в скором времени — Гинцбург
Прививочная кампания для подростков будет проводиться добровольно. Отмечается, что ее начнут осуществлять только при согласии родителей или законных... 28.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-28T11:54+0500
2021-10-28T11:54+0500
2021-10-28T11:58+0500
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ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Регистрация детской вакцины против коронавирусной инфекции ожидается в скором времени, в настоящее время специалисты проводят фармакологическую экспертизу препарата, заявил РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Ранее в Минздрав РФ поступил пакет документов на регистрацию вакцины для профилактики COVID-19 у подростков "Гам-КОВИД-Вак-М" от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. По словам помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, в случае регистрации препарата прививочная кампания для детей будет проводиться добровольно. Отмечается, что ее начнут осуществлять только при согласии родителей или законных представителей.В середине октября Гинцбург также заявлял, что вакцина от коронавируса для детей может получить название "Спутник М", где "М" означает "для маленьких".
https://uz.sputniknews.ru/20210206/Kogda-vaktsinu-Sputnik-V-nachnut-issledovat-na-detyakh-15949012.html
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дети, вакцинация, вакцина "спутник v", министерство здравоохранения россии
Регистрация детской вакцины от COVID-19 в РФ ожидается в скором времени — Гинцбург
11:54 28.10.2021 (обновлено: 11:58 28.10.2021)
Прививочная кампания для подростков будет проводиться добровольно. Отмечается, что ее начнут осуществлять только при согласии родителей или законных представителей.
ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik.
Регистрация детской вакцины против коронавирусной инфекции ожидается в скором времени, в настоящее время специалисты проводят фармакологическую экспертизу препарата, заявил РИА Новости
директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Сейчас работают эксперты: проводится фармакоэкспертиза. Надеюсь, в скором времени на положительное решение о регистрации", - сказал Гинцбург.
Ранее в Минздрав РФ поступил пакет документов на регистрацию вакцины для профилактики COVID-19 у подростков "Гам-КОВИД-Вак-М" от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. По словам помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, в случае регистрации препарата прививочная кампания для детей будет проводиться добровольно. Отмечается, что ее начнут осуществлять только при согласии родителей или законных представителей.
В середине октября Гинцбург также заявлял, что вакцина от коронавируса для детей может получить название "Спутник М", где "М" означает "для маленьких".