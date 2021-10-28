РФ и Узбекистан увеличат поставки сельхозпродукции до 1 млн тонн к 2030 году

ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Россия и Узбекистан рассчитывают нарастить объем взаимных железнодорожных поставок сельхозпродукции до 1 миллиона тонн к 2030 году. Об этом говорится в пресс-релизе Минэкономразвития РФ.Важную роль в реализации плана играет "Агроэкспресс": предполагается регулярная и быстрая доставка продукции в рефрижераторном составе по маршруту Ташкент – Москва.Пилотная поставка свежих фруктов и овощей из Узбекистана состоится уже в ноябре, на постоянной основе "Агроэкспресс" начнет курсировать с декабря. У проекта большой потенциал: российский внутренний рынок, как ожидается, будет обеспечен качественной продукцией, прежде всего, в межсезонье.Это позитивно скажется на продовольственной безопасности и ценах. Россия этими же железнодорожными составами будет экспортировать в Узбекистан продукцию своего агропромышленного комплекса.Что касается товарооборота между странами, то здесь будет наблюдаться устойчивый рост, подчеркнул Решетников.По итогам этого года видна положительная динамика: рост торговли между РФ и Узбекистаном составил 6,6%.
Один из драйверов сотрудничества двух стран — проект "Агроэкспресс" по ускоренной доставке сельхозпродукции из Москвы в Ташкент и обратно в рефрижераторном железнодорожном составе.
ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Россия и Узбекистан рассчитывают нарастить объем взаимных железнодорожных поставок сельхозпродукции до 1 миллиона тонн к 2030 году.
Об этом говорится в пресс-релизе Минэкономразвития РФ.
Важную роль в реализации плана играет "Агроэкспресс": предполагается регулярная и быстрая доставка продукции в рефрижераторном составе по маршруту Ташкент – Москва.
"Агроэкспресс" — что это?
Это специализированный сервис АО "РЖД Логистика" и РЭЦ по доставке грузов АПК в Китай, Турцию и страны СНГ с помощью ускоренных контейнерных поездов.
В июне было подписано соглашение о реализации данного сервиса с узбекской компанией Uzagrologistics Centers.
В августе была подписана дорожная карта по созданию логистических коридоров между Узбекистаном и РФ. Она предусматривает организацию регулярного маршрутного поезда "Агроэкспресс" по принципу "зеленого коридора", обеспечивающего максимальный срок доставки сельхозпродукции из РУз в РФ, не превышающий пяти дней.
"Наша общая задача — к 2030 году по железной дороге в наши страны должно поставляться 1 миллион тонн продукции. Это амбициозная задача, которую вполне можно достичь", — заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
Пилотная поставка свежих фруктов и овощей из Узбекистана состоится уже в ноябре, на постоянной основе "Агроэкспресс" начнет курсировать с декабря.
"Сейчас подготовка проекта на финальной стадии. Мы проработали процедуры для максимально бесшовного и быстрого прохождения товаров, а также специальные тарифные условия на железнодорожные перевозки", — сообщил министр.
У проекта большой потенциал: российский внутренний рынок, как ожидается, будет обеспечен качественной продукцией, прежде всего, в межсезонье.
Это позитивно скажется на продовольственной безопасности и ценах.
Россия этими же железнодорожными составами будет экспортировать в Узбекистан продукцию своего агропромышленного комплекса.
Что касается товарооборота между странами, то здесь будет наблюдаться устойчивый рост, подчеркнул Решетников.
"В прошлом году он увеличился более чем на 15,6%, несмотря на пандемию", — отметил министр.
По итогам этого года видна положительная динамика: рост торговли между РФ и Узбекистаном составил 6,6%.