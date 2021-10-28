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РФ и Узбекистан увеличат поставки сельхозпродукции до 1 млн тонн к 2030 году
РФ и Узбекистан увеличат поставки сельхозпродукции до 1 млн тонн к 2030 году
Один из драйверов сотрудничества двух стран — проект "Агроэкспресс" по ускоренной доставке сельхозпродукции из Москвы в Ташкент и обратно в рефрижераторном... 28.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-28T09:35+0500
2021-10-28T09:38+0500
экономика
узбекистан
торговля
сельское хозяйство
"агроэкспрессы"
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ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Россия и Узбекистан рассчитывают нарастить объем взаимных железнодорожных поставок сельхозпродукции до 1 миллиона тонн к 2030 году. Об этом говорится в пресс-релизе Минэкономразвития РФ.Важную роль в реализации плана играет "Агроэкспресс": предполагается регулярная и быстрая доставка продукции в рефрижераторном составе по маршруту Ташкент – Москва.Пилотная поставка свежих фруктов и овощей из Узбекистана состоится уже в ноябре, на постоянной основе "Агроэкспресс" начнет курсировать с декабря. У проекта большой потенциал: российский внутренний рынок, как ожидается, будет обеспечен качественной продукцией, прежде всего, в межсезонье.Это позитивно скажется на продовольственной безопасности и ценах. Россия этими же железнодорожными составами будет экспортировать в Узбекистан продукцию своего агропромышленного комплекса.Что касается товарооборота между странами, то здесь будет наблюдаться устойчивый рост, подчеркнул Решетников.По итогам этого года видна положительная динамика: рост торговли между РФ и Узбекистаном составил 6,6%.
https://uz.sputniknews.ru/20211024/v-uzbekistane-rasschityvayut-zapustit-agroekspressy-v-rf-v-noyabre-21046269.html
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узбекистан, торговля, сельское хозяйство, "агроэкспрессы"

РФ и Узбекистан увеличат поставки сельхозпродукции до 1 млн тонн к 2030 году

09:35 28.10.2021 (обновлено: 09:38 28.10.2021)
© Depositphotos / Aleksandar MijatovicОвощи и фрукты, архивное фото
Овощи и фрукты, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.10.2021
© Depositphotos / Aleksandar Mijatovic
Один из драйверов сотрудничества двух стран — проект "Агроэкспресс" по ускоренной доставке сельхозпродукции из Москвы в Ташкент и обратно в рефрижераторном железнодорожном составе.
ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Россия и Узбекистан рассчитывают нарастить объем взаимных железнодорожных поставок сельхозпродукции до 1 миллиона тонн к 2030 году.
Об этом говорится в пресс-релизе Минэкономразвития РФ.
Важную роль в реализации плана играет "Агроэкспресс": предполагается регулярная и быстрая доставка продукции в рефрижераторном составе по маршруту Ташкент – Москва.
"Агроэкспресс" — что это?

Это специализированный сервис АО "РЖД Логистика" и РЭЦ по доставке грузов АПК в Китай, Турцию и страны СНГ с помощью ускоренных контейнерных поездов.

В июне было подписано соглашение о реализации данного сервиса с узбекской компанией Uzagrologistics Centers.

В августе была подписана дорожная карта по созданию логистических коридоров между Узбекистаном и РФ. Она предусматривает организацию регулярного маршрутного поезда "Агроэкспресс" по принципу "зеленого коридора", обеспечивающего максимальный срок доставки сельхозпродукции из РУз в РФ, не превышающий пяти дней.

"Наша общая задача — к 2030 году по железной дороге в наши страны должно поставляться 1 миллион тонн продукции. Это амбициозная задача, которую вполне можно достичь", — заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
Пилотная поставка свежих фруктов и овощей из Узбекистана состоится уже в ноябре, на постоянной основе "Агроэкспресс" начнет курсировать с декабря.

"Сейчас подготовка проекта на финальной стадии. Мы проработали процедуры для максимально бесшовного и быстрого прохождения товаров, а также специальные тарифные условия на железнодорожные перевозки", — сообщил министр.

У проекта большой потенциал: российский внутренний рынок, как ожидается, будет обеспечен качественной продукцией, прежде всего, в межсезонье.
Это позитивно скажется на продовольственной безопасности и ценах.
Россия этими же железнодорожными составами будет экспортировать в Узбекистан продукцию своего агропромышленного комплекса.
Что касается товарооборота между странами, то здесь будет наблюдаться устойчивый рост, подчеркнул Решетников.

"В прошлом году он увеличился более чем на 15,6%, несмотря на пандемию", — отметил министр.

По итогам этого года видна положительная динамика: рост торговли между РФ и Узбекистаном составил 6,6%.
Товарные поезда - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.10.2021
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