РФ и Узбекистан увеличат поставки сельхозпродукции до 1 млн тонн к 2030 году

Это специализированный сервис АО "РЖД Логистика" и РЭЦ по доставке грузов АПК в Китай, Турцию и страны СНГ с помощью ускоренных контейнерных поездов.

В июне было подписано соглашение о реализации данного сервиса с узбекской компанией Uzagrologistics Centers.

В августе была подписана дорожная карта по созданию логистических коридоров между Узбекистаном и РФ. Она предусматривает организацию регулярного маршрутного поезда "Агроэкспресс" по принципу "зеленого коридора", обеспечивающего максимальный срок доставки сельхозпродукции из РУз в РФ, не превышающий пяти дней.