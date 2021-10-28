https://uz.sputniknews.ru/20211028/saida-mirziyoeva-prokommentirovala-intsident-s-domogatelstvom-v-pedvuze-tashkenta-21127624.html

Саида Мирзиёева прокомментировала инцидент с домогательством в педвузе Ташкента

Саида Мирзиёева прокомментировала инцидент с домогательством в педвузе Ташкента

Согласно мнению зампредседателя Фонда поддержки и развития национальных масс-медиа, сегодня стране необходим большой проект, в котором свои усилия объединят... 28.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-28T09:39+0500

2021-10-28T09:39+0500

2021-10-28T09:44+0500

общество

уголовный кодекс

студентка

вуз

саида мирзиёева

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ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Зампредседателя Фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Саида Мирзиёева прокомментировала инцидент с попыткой изнасилования студентки столичного педвуза. По мнению Мирзиёевой, девушки, решившиеся рассказать о подобных случаях, очень смелые. Однако такие истории, получившие общественную огласку, всего лишь верхушка айсберга, подчеркнула она. Согласно мнению зампредседателя, сегодня стране необходим большой проект, в котором свои усилия объединят Сенат, Генеральная прокуратура, МВД и СМИ.Как считает Мирзиёева, каждый инцидент, связанный с домогательством, должен быть предан огласке, чтобы виновные не смогли уйти от ответственности. "Жертвы насилия должны быть уверены, что их услышат и помогут, а насильники в том, что наказание неизбежно",- заявила Саида Мирзиёева.В таком случае никто не сможет шантажировать девушек под угрозой отчисления или другим способом, прикрываясь своим вышестоящем положением, заключила зампредседателя.Ранее стало известно, что замдекана Педагогического университета им. Низами домогался студентки и вытолкнул ее из окна. Девушку с тяжелыми травмами отвезли в Республиканский научный центр экстренной медпомощи, где ей провели сразу несколько операций. Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статьям "Изнасилование" и "Умышленное средней тяжести телесное повреждение" УК РУз.

https://uz.sputniknews.ru/20210202/Izvestnyy-pevets-prigovoren-k-5-godam-zaklyucheniya-za-iznasilovanie-15921293.html

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уголовный кодекс, студентка, вуз, саида мирзиёева