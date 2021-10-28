Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Колумнисты
https://uz.sputniknews.ru/20211028/ukraina-nashla-alternativnoe-toplivo-no-ey-mojet-pomeshat-skotina-21130098.html
Украина нашла альтернативное топливо, но ей может помешать скотина
Украина нашла альтернативное топливо, но ей может помешать скотина
В украинской энергетике в канун зимы происходит целый фейерверк ярких событий, которые обязательно отразятся на прохождении страной отопительного сезона. 28.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-28T11:29+0500
2021-10-28T11:29+0500
колумнисты
электроэнергия
киев
украина
петр порошенко
газпром
литва
газ
нафтогаз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/1c/21129366_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_dbb76b353a7470ffb2c4e1a745c3f2a0.jpg
Киев умудряется поражать воображение наблюдателей сразу в нескольких сферах — на рынках электроэнергии, угля и газа.Что бы ни говорили люди, поверхностно интересующиеся этим вопросом, насчет того, что "Украине каждый год пророчат, что она не пройдет зиму", в столь уникальном состоянии, как в нынешнем году, страна к холодам не подходила никогда. А потому для внешних наблюдателей сложившаяся ситуация должна представлять академический интерес.Вчера вечером украинский оператор системы передачи электроэнергии "Укрэнерго" закончил проведение аукциона на доступ к межгосударственному сечению линий электропередачи между Украиной и Беларусью, чтобы с 1 ноября начать ее импортировать. Причем заблокировала не потому, что может сама обеспечить украинскую систему электроэнергией (она это сделать не может, об этом ниже), а потому, что трейдеры Ахметова не имели шансов одержать победу в нем. "Укрэнерго" на это отреагировало переходом к резервному механизмупроведения аукциона — так что импорт в ноябре все равно начнется. Более того, выяснилось, что были проданы и мощности на поставки электроэнергии из России.Кстати, в истории с закупкой белорусской электроэнергии прекрасны не только действия Ахметова, но и многоходовочка литовских "друзей" Украины. Литва, изо всех сил боровшаяся с Белорусской АЭС, на этой почве не только слегка рассорилась со своими прибалтийскими соседями, но еще и всячески призывала энергозависимую Украину прекратить закупки "тоталитарной" белорусской электроэнергии. В конечном счете в мае Украина так и поступила. Правда, не столько из-за просьб Литвы, сколько из-за интересов вышеупомянутого Ахметова: летом его тепловая генерация справляется и с дополнением базовой атомной генерации, и с балансирующей функцией, что позволяет подзаработать главному олигарху — на фоне отсутствия более дешевой белорусской электроэнергии. Прелесть же ситуации в том, что после завершения ремонта и подключения к сети 4 октября первого блока Белорусской АЭС Литва резко увеличила перетоки электроэнергии из Беларуси в Литву — с 100-300 до 500 и даже 800 мегаватт-часов. Во время энергокризиса белорусские электроны показались литовцам не такими уж и "тоталитарными".Теперь, собственно, о том, почему Ахметов (контролирует 75% выработки тепловой генерации) со товарищи не могут обеспечить Украину электроэнергией. Мы неоднократно писали, что Украина подходит к холодам почти без запасов угля — кстати, впервые в своей истории. С последнего упоминания этой темы запасы угля сократились еще — теперь до 700 тысяч тонн. Его добыча на Украине после непродолжительного всплеска (в связи с ростом цен на него) опять падает — и очень стремительно: в сентябре на 19% по сравнению с сентябрем 2020 года. В итоге Славянская ТЭС на днях остановилась из-за отсутствия топлива. А Трипольская ТЭС ради экономии дефицитного угля стала сжигать… дефицитный и дорогой газ. Однако чтобы получать электроэнергию путем сжигания газа, этот самый газ нужно иметь. С газом же ситуация тоже развивается весьма оригинально. Бесконечные хаотические заявления украинских чиновников — то об асимметричных мерах в случае прекращения Россией транзита, то о требованиях уже сейчас заключить договор на 15 лет на прокачку не менее 45 миллиардов кубометров газа, то о предложениях уменьшить вдвое тариф на прокачку сверх минимальных обязательств "Газпрома" — более всего напоминают истерику накануне неизбежной катастрофы. Не говоря уже о той буффонаде блефа и пиара, которую Украина устроила совместно с Молдовой, пообещав ей помочь с поставками газа. На поверку соглашение между Украиной и Молдовой оказалось рамочным, и оно точно не предполагает поставку 700 миллионов кубометров голубого топлива. Скорее вся эта возня ближе к польско-молдавскому договору на поставку одного миллиона кубометров (хватит Молдове на пару часов). Да еще и, по слухам, по "зверской" цене в тысячу долларов за тысячу кубометров — то есть гораздо дороже, чем предлагает Молдове "Газпром". Кстати, совсем не смешное обострение на востоке Украины тоже родом из этой истерики.Тем временем цена на газ для промышленных потребителей на Украине стабилизировалась в октябре на уровне 91 рубля, а в ноябре — на уровне 99 рублей за кубометр. Предприятия довольно массово сокращают или приостанавливают работу. Спад промышленного производства на Украине, согласно официальным данным местной статистики, возобновился еще в сентябре. Причем по отношению и к нынешнему августу (-1,8%), и к сентябрю прошлого года (-0,9%) — при куда более дешевых тогда электроэнергии и газе. В октябре-ноябре последует намного более серьезный обвал.Но не промышленностью единой. Утвердив божеский тариф для населения (с доставкой 24-27 рублей за кубометр), украинские власти не могли не обмануть. Теперь они задумали повышение тарифа как раз на услуги доставки, причем в разы — так, чтобы кубометр газа с доставкой стоил до 43-44 рублей за куб. В Житомире по этому поводу людьми был даже практически взят штурмом местный облгаз.И доступнее он не делается. К концу октября "Нафтогаз Украины" располагает уже не более чем десятью миллиардами кубометров технологически активного газа (который можно поднять) — с начала месяца общий объем запасов в хранилищах сократился на 470 миллионов кубометров, и около половины от этого сокращения пришлось на запасы "Нафтогаза".Поэтому самое время не только властям, но и гражданам Украины искать нетривиальные и асимметричные решения. Об одном из них заявил народный депутат Михаил Волынец, предложивший населению собирать и сушить навоз, дабы потом топить. В рамках "зеленого перехода" идею можно было бы даже признать новыми технологиями. Беда в том, что реализовать ее сложно: скота в украинских селах осталось очень мало.Источник: РИА Новости
https://uz.sputniknews.ru/20211021/kiev-xochet-obeskrovit-belarus-21006712.html
https://uz.sputniknews.ru/20211014/ukraina-razvyazala-xolodnuyu-voynu-komu-stoit-boyatsya-20902423.html
киев
украина
литва
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Валерий Михайлов
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/11/17799927_0:3:97:99_100x100_80_0_0_92998c08ee260812f1778f55a3dbb3f2.jpg
Валерий Михайлов
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/11/17799927_0:3:97:99_100x100_80_0_0_92998c08ee260812f1778f55a3dbb3f2.jpg
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/1c/21129366_153:0:2882:2047_1920x0_80_0_0_1bfc61d7c4657d97566a0716fd5eb60d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
электроэнергия, киев, украина, петр порошенко, газпром, литва, газ, нафтогаз

Украина нашла альтернативное топливо, но ей может помешать скотина

11:29 28.10.2021
© AFP / SERGEI SUPINSKYРабочие на ферме в селе Калиновка Киевской области
Рабочие на ферме в селе Калиновка Киевской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.10.2021
© AFP / SERGEI SUPINSKY
Валерий Михайлов - Sputnik Узбекистан
Валерий Михайлов
Все материалы
В украинской энергетике в канун зимы происходит целый фейерверк ярких событий, которые обязательно отразятся на прохождении страной отопительного сезона.
Киев умудряется поражать воображение наблюдателей сразу в нескольких сферах — на рынках электроэнергии, угля и газа.
Что бы ни говорили люди, поверхностно интересующиеся этим вопросом, насчет того, что "Украине каждый год пророчат, что она не пройдет зиму", в столь уникальном состоянии, как в нынешнем году, страна к холодам не подходила никогда. А потому для внешних наблюдателей сложившаяся ситуация должна представлять академический интерес.
Вчера вечером украинский оператор системы передачи электроэнергии "Укрэнерго" закончил проведение аукциона на доступ к межгосударственному сечению линий электропередачи между Украиной и Беларусью, чтобы с 1 ноября начать ее импортировать.
Процесс шел не без интриги — 22 октября компания Рината Ахметова АТ "ДТЕК Захiденерго" с помощью решения неподкупных судей Окружного административного суда Киева заблокировала проведение аукциона.
Причем заблокировала не потому, что может сама обеспечить украинскую систему электроэнергией (она это сделать не может, об этом ниже), а потому, что трейдеры Ахметова не имели шансов одержать победу в нем. "Укрэнерго" на это отреагировало переходом к резервному механизмупроведения аукциона — так что импорт в ноябре все равно начнется. Более того, выяснилось, что были проданы и мощности на поставки электроэнергии из России.
Кстати, в истории с закупкой белорусской электроэнергии прекрасны не только действия Ахметова, но и многоходовочка литовских "друзей" Украины. Литва, изо всех сил боровшаяся с Белорусской АЭС, на этой почве не только слегка рассорилась со своими прибалтийскими соседями, но еще и всячески призывала энергозависимую Украину прекратить закупки "тоталитарной" белорусской электроэнергии. В конечном счете в мае Украина так и поступила.
Правда, не столько из-за просьб Литвы, сколько из-за интересов вышеупомянутого Ахметова: летом его тепловая генерация справляется и с дополнением базовой атомной генерации, и с балансирующей функцией, что позволяет подзаработать главному олигарху — на фоне отсутствия более дешевой белорусской электроэнергии.
Сотрудник Новояворовской ТЭЦ (тепловая электростанция) в Львовской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.10.2021
Колумнисты
Киев хочет обескровить Беларусь
21 октября, 13:37
Прелесть же ситуации в том, что после завершения ремонта и подключения к сети 4 октября первого блока Белорусской АЭС Литва резко увеличила перетоки электроэнергии из Беларуси в Литву — с 100-300 до 500 и даже 800 мегаватт-часов. Во время энергокризиса белорусские электроны показались литовцам не такими уж и "тоталитарными".
Теперь, собственно, о том, почему Ахметов (контролирует 75% выработки тепловой генерации) со товарищи не могут обеспечить Украину электроэнергией. Мы неоднократно писали, что Украина подходит к холодам почти без запасов угля — кстати, впервые в своей истории. С последнего упоминания этой темы запасы угля сократились еще — теперь до 700 тысяч тонн.
Его добыча на Украине после непродолжительного всплеска (в связи с ростом цен на него) опять падает — и очень стремительно: в сентябре на 19% по сравнению с сентябрем 2020 года. В итоге Славянская ТЭС на днях остановилась из-за отсутствия топлива. А Трипольская ТЭС ради экономии дефицитного угля стала сжигать… дефицитный и дорогой газ.
Цену электроэнергии на украинском рынке пока удается удерживать в пределах 3,5 гривны (девять-десять рублей) за киловатт-час, но она неуклонно продавливает потолок. А при расширении использования газа может стать совсем уж золотой.
Однако чтобы получать электроэнергию путем сжигания газа, этот самый газ нужно иметь. С газом же ситуация тоже развивается весьма оригинально. Бесконечные хаотические заявления украинских чиновников — то об асимметричных мерах в случае прекращения Россией транзита, то о требованиях уже сейчас заключить договор на 15 лет на прокачку не менее 45 миллиардов кубометров газа, то о предложениях уменьшить вдвое тариф на прокачку сверх минимальных обязательств "Газпрома" — более всего напоминают истерику накануне неизбежной катастрофы.
Не говоря уже о той буффонаде блефа и пиара, которую Украина устроила совместно с Молдовой, пообещав ей помочь с поставками газа. На поверку соглашение между Украиной и Молдовой оказалось рамочным, и оно точно не предполагает поставку 700 миллионов кубометров голубого топлива.
Скорее вся эта возня ближе к польско-молдавскому договору на поставку одного миллиона кубометров (хватит Молдове на пару часов). Да еще и, по слухам, по "зверской" цене в тысячу долларов за тысячу кубометров — то есть гораздо дороже, чем предлагает Молдове "Газпром". Кстати, совсем не смешное обострение на востоке Украины тоже родом из этой истерики.
Работник газовой компании Нафтогаз - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.10.2021
Колумнисты
Украина развязала "холодную войну": кому стоит бояться
14 октября, 11:50
Тем временем цена на газ для промышленных потребителей на Украине стабилизировалась в октябре на уровне 91 рубля, а в ноябре — на уровне 99 рублей за кубометр. Предприятия довольно массово сокращают или приостанавливают работу.
Спад промышленного производства на Украине, согласно официальным данным местной статистики, возобновился еще в сентябре. Причем по отношению и к нынешнему августу (-1,8%), и к сентябрю прошлого года (-0,9%) — при куда более дешевых тогда электроэнергии и газе. В октябре-ноябре последует намного более серьезный обвал.
Но не промышленностью единой. Утвердив божеский тариф для населения (с доставкой 24-27 рублей за кубометр), украинские власти не могли не обмануть. Теперь они задумали повышение тарифа как раз на услуги доставки, причем в разы — так, чтобы кубометр газа с доставкой стоил до 43-44 рублей за куб. В Житомире по этому поводу людьми был даже практически взят штурмом местный облгаз.
Однако от подобных демонстративных акций, за которыми, по слухам, стоит Петр Порошенко, газа в украинских хранилищах не прибавляется.
И доступнее он не делается. К концу октября "Нафтогаз Украины" располагает уже не более чем десятью миллиардами кубометров технологически активного газа (который можно поднять) — с начала месяца общий объем запасов в хранилищах сократился на 470 миллионов кубометров, и около половины от этого сокращения пришлось на запасы "Нафтогаза".
Поэтому самое время не только властям, но и гражданам Украины искать нетривиальные и асимметричные решения. Об одном из них заявил народный депутат Михаил Волынец, предложивший населению собирать и сушить навоз, дабы потом топить.
В рамках "зеленого перехода" идею можно было бы даже признать новыми технологиями. Беда в том, что реализовать ее сложно: скота в украинских селах осталось очень мало.

Источник: РИА Новости
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:12В Узбекистане надеются на очередную встречу по вступлению страны к ВТО
12:00В Европе эпидемия хореи: виновата Россия
11:54Регистрация детской вакцины от COVID-19 в РФ ожидается в скором времени — Гинцбург
11:31В Узбекистане вакцинированы почти 177 тысяч детей — Минздрав
11:29Украина нашла альтернативное топливо, но ей может помешать скотина
11:00В Узбекистане создали боевой модуль на базе пулемета "Утес" — видео
10:36Узбекистан и Таджикистан утвердили соглашение о транзите опасных грузов
10:30Почему в России не будет ни капитализма, ни социализма
10:09В двух районах Ташкента временно отключат газ
10:01Кто самый эффективный хоким в Узбекистане? Опубликован рейтинг
09:39Саида Мирзиёева прокомментировала инцидент с домогательством в педвузе Ташкента
09:35РФ и Узбекистан увеличат поставки сельхозпродукции до 1 млн тонн к 2030 году
08:58"Новосталь-М" заходит на рынок Узбекистана: металлургию страны ждут перемены
08:27Глава "Газпрома" свяжет энергетику России с Узбекистаном и Казахстаном
ВчераМалообеспеченным семьям выделят кредиты на плодоовощные проекты
ВчераФрукты и овощи для экспорта застрахуют от погодных рисков
ВчераМирзиёев поручил пересмотреть финансирование заготовки хлопка
ВчераФермеры и агрокластеры смогут продавать зерно по рыночным ценам — Мирзиёев
ВчераВ Узбекистане появится первая высоковольтная цифровая подстанция
ВчераКакие изменения ждут узбекистанцев с 1 ноября в социальной сфере