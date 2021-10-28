https://uz.sputniknews.ru/20211028/uzbekistan-sosredotochitsya-na-podgotovke-k-odnomu-vidu-sporta-zimnix-igr-v-pekine-21132609.html
Узбекистан сосредоточится на подготовке к одному виду спорта зимних Игр в Пекине
Узбекистан сосредоточится на подготовке к одному виду спорта зимних Игр в Пекине
В Китае с 4 по 20 февраля пройдут зимние Олимпийские игры. Команда Узбекистана планирует принять участие только в горнолыжной программе, хотя ранее... 28.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-28T12:39+0500
2021-10-28T12:39+0500
2021-10-28T12:39+0500
спорт
узбекистан
зимние олимпийские игры в пекине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/1c/21131903_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_1420fa2ed9bb98fa44f206be3abdd089.jpg
ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. За сто дней до Олимпиады в Пекине Узбекистан пересмотрел планы по участию в зимних видах спорта. В профильном министерстве подчеркнули, что активную подготовку ведут только горнолыжники.Предварительно участниками Олимпиады могут стать Комилжон Тухтаев, Рано Имонкулова, Валерия Ковалева и Арман Гаюпов, которые в настоящее время тренируются на австрийских склонах в горнолыжном центре Хинтертукс.Ранее в Минспорта рассматривали возможность отправить на Игры в Пекине фигуристов и участников по шоу-треку, но после анализа уровня подготовки решили сделать упор на более опытных спортсменов-горнолыжников.Зимние Олимпиада в столице Китая пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года. За две недели разыграют 109 комплектов наград в 15 дисциплинах. Из-за пандемии коронавируса соревнования пройдут без иностранных зрителей.
https://uz.sputniknews.ru/20211027/sbornaya-uzbekistana-gotovitsya-prinyat-uchastie-v-zimnix-olimpiyskix-igrax-v-pekine-21115082.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/1c/21131903_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_4dcc5453d7d85a945e87987b27bc8fd1.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, зимние олимпийские игры в пекине
Узбекистан сосредоточится на подготовке к одному виду спорта зимних Игр в Пекине
В Китае с 4 по 20 февраля пройдут зимние Олимпийские игры. Команда Узбекистана планирует принять участие только в горнолыжной программе, хотя ранее рассматривались варианты и в других видах спорта.
ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. За сто дней до Олимпиады в Пекине Узбекистан пересмотрел планы по участию в зимних видах спорта. В профильном министерстве подчеркнули, что активную подготовку ведут только горнолыжники.
Предварительно участниками Олимпиады могут стать Комилжон Тухтаев, Рано Имонкулова, Валерия Ковалева и Арман Гаюпов, которые в настоящее время тренируются на австрийских склонах в горнолыжном центре Хинтертукс.
Ранее в Минспорта рассматривали возможность отправить на Игры в Пекине фигуристов и участников по шоу-треку, но после анализа уровня подготовки решили сделать упор на более опытных спортсменов-горнолыжников.
Зимние Олимпиада в столице Китая пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года. За две недели разыграют 109 комплектов наград в 15 дисциплинах. Из-за пандемии коронавируса соревнования пройдут без иностранных зрителей.