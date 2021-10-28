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Узбекистан сосредоточится на подготовке к одному виду спорта зимних Игр в Пекине
Узбекистан сосредоточится на подготовке к одному виду спорта зимних Игр в Пекине
В Китае с 4 по 20 февраля пройдут зимние Олимпийские игры. Команда Узбекистана планирует принять участие только в горнолыжной программе, хотя ранее... 28.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-28T12:39+0500
2021-10-28T12:39+0500
спорт
узбекистан
зимние олимпийские игры в пекине
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ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. За сто дней до Олимпиады в Пекине Узбекистан пересмотрел планы по участию в зимних видах спорта. В профильном министерстве подчеркнули, что активную подготовку ведут только горнолыжники.Предварительно участниками Олимпиады могут стать Комилжон Тухтаев, Рано Имонкулова, Валерия Ковалева и Арман Гаюпов, которые в настоящее время тренируются на австрийских склонах в горнолыжном центре Хинтертукс.Ранее в Минспорта рассматривали возможность отправить на Игры в Пекине фигуристов и участников по шоу-треку, но после анализа уровня подготовки решили сделать упор на более опытных спортсменов-горнолыжников.Зимние Олимпиада в столице Китая пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года. За две недели разыграют 109 комплектов наград в 15 дисциплинах. Из-за пандемии коронавируса соревнования пройдут без иностранных зрителей.
https://uz.sputniknews.ru/20211027/sbornaya-uzbekistana-gotovitsya-prinyat-uchastie-v-zimnix-olimpiyskix-igrax-v-pekine-21115082.html
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узбекистан, зимние олимпийские игры в пекине

Узбекистан сосредоточится на подготовке к одному виду спорта зимних Игр в Пекине

12:39 28.10.2021
© Sputnik / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкГорные лыжи
Горные лыжи - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.10.2021
© Sputnik / Артур Лебедев
/
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В Китае с 4 по 20 февраля пройдут зимние Олимпийские игры. Команда Узбекистана планирует принять участие только в горнолыжной программе, хотя ранее рассматривались варианты и в других видах спорта.
ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. За сто дней до Олимпиады в Пекине Узбекистан пересмотрел планы по участию в зимних видах спорта. В профильном министерстве подчеркнули, что активную подготовку ведут только горнолыжники.
Предварительно участниками Олимпиады могут стать Комилжон Тухтаев, Рано Имонкулова, Валерия Ковалева и Арман Гаюпов, которые в настоящее время тренируются на австрийских склонах в горнолыжном центре Хинтертукс.
Олимпийские объекты зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.10.2021
Спорт
Сборная Узбекистана готовится принять участие в зимних Олимпийских играх в Пекине
Вчера, 14:25
Ранее в Минспорта рассматривали возможность отправить на Игры в Пекине фигуристов и участников по шоу-треку, но после анализа уровня подготовки решили сделать упор на более опытных спортсменов-горнолыжников.
Зимние Олимпиада в столице Китая пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года. За две недели разыграют 109 комплектов наград в 15 дисциплинах. Из-за пандемии коронавируса соревнования пройдут без иностранных зрителей.
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