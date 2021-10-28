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В Европе эпидемия хореи: виновата Россия
В Европе эпидемия хореи: виновата Россия
От подозрительных взглядов таможенников на багажные этикетки, на которых значится аббревиатура SVO (Москва, Шереметьево), до доводов, что "русские опять не... 28.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-28T12:00+0500
2021-10-28T12:00+0500
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От обвинений в "шантаже газом" до прессинга журналистов RT в странах Евросоюза, от многомиллионных грантов, чтобы поддерживать тех, кто работает на развал нашего общества до угроз: Европу сотрясает русофобия, как пациента сотрясала бы болезнь, которую еще называют "пляска святого Витта" (медицинское название — хорея).Хотя от любви до ненависти — а русофобия есть форма проявления не только страха, но и утробной ненависти — как мы знаем, всего один шаг, Европе, чтобы этот шаг сделать, потребовалось чуть больше двух десятилетий.…А как она нас любила, помните? Как слала гуманитарную помощь (немножко из разряда — на тебе, боже, что мне негоже, но мы, в общем, и за это все перемороженное и ношеное были признательны и благодарны)?Все эти пассы сопровождались продвижением российского же искусства — фестивали, выставки, но отбиралось для показа только то, что утверждало исходный тезис: "русские — это дикари, цель которых уничтожить себя и других".Заметим, что это происходило уже после того, как Запад сам себя объявил победителем в холодной войне.И назвав себя же "сияющим градом на холме".Какие-то мотыльки на это сияние и устремились.Россия тем временем выползала — как могла — из того ада, который, скажем прямо, был не только результатом ошибок ее руководства, не только итогом истерик, возгоняемых в тогдашних "Огоньках" и "Московских новостях" (там любая публикация шла под девизом "Больше ада!"), но и целью, которую ставили те, кто абсолютно сознательно сеял в стране хаос.Сеятели эти сидели в приятных офисах с ослепительными видами на европейские красоты и хотели одного — получить доступ, желательно по максимально низкой цене, к нашим ресурсам.Российская либеральная в кавычках общественность, возвращаясь из своих вояжей из Мадрида или Флоренции, говоря о благополучии тамошней жизни, никогда — либо сознательно, либо по невежеству — не упоминала о бирочке с ценником, которая болталась на каждой улице и на каждом доме.Благополучие Европы, в силу геологических резонов лишенной практически всех природных ресурсов, было основано на колониализме.Малейшее политическое колебание, и этот богатый континент можно было поставить на колени примерно за неделю: вспомним хотя бы нефтяное эмбарго начала 70-х.И хотя Евросоюз и даже те сателлиты, которые мечтали к нему присоседиться и в него кооптироваться на правах младших партнеров, в адрес России продолжали говорить ласковые слова (а мы этим словам доверяли), на деле все выглядело иначе.Другое дело, что они думали, что мы полученные средства от продажи сырья потратим на "жвачку и джинсы" (нам же объяснили в том же "Огоньке", что это "символы свободы и прогресса"), а мы их потратили на создание современной армии, на строительство дорог, на приведение в порядок городов, на разработку доктрины безопасности — словом, на все то, на что мы, по мнению европейских бюрократов и американских глобалистов, тратить права не имели.А еще мы, пусть это было и непросто, взглянули в лицо европейской реальности — а в ее глазах была уже не ласка и показная нежность, а злоба. И зависть.Коллективный Запад повел себя как тот человек, который, по замечанию Набокова, был уверен, что живет рядом с колбасником, а выяснилось, что этот колбасник — еще и гениальный поэт.Коллективный Запад вот именно за это, за то, что Россия отказалась быть в роли "колбасника", ее и возненавидел.Ненависть, казалось, чувство иррациональное, и от ненависти Европа должна, по идее, должна была себя излечить, однако эмоцио продолжает перевешивать рацио.Сегодня Россию ненавидят за то, что она сумела себя сохранить, что она сумела себя — как нацию — защитить, ее ненавидят и за то, что в мире, для которого ключевым словом стала нестабильность, России удалось, пусть ошибаясь поначалу и ощупью, найти свой путь, что у нее получилось стать арбитром, помогающим найти выход из тяжелейших конфликтов и кризисов.Россия сберегла собственную систему ценностей, оставаясь при этом абсолютно открытой миру и тем вызовам, которые несет новое время.Как-никак мы-то знаем, что и кого защищаем и что и для кого это делаем.Ну а что до русофобии, то, конечно, не слишком приятно наблюдать за "пляской святого Витта" тех, кого мы считали людьми воспитанными, образованными и здравомыслящими, но, как знает любой врач, любая истерика заканчивается тем быстрее, чем меньше на нее обращают внимания.В конце концов, у каждого есть свое дело: мы нашу страну строим, а они ее ненавидят.А то, кто в такой ситуации одерживает верх, знает всякий, знакомый с историей Европы, как давней, так и недавней.Источник: РИА Новости
https://uz.sputniknews.ru/20210914/kedmi-tsru-vtayne-vnedryaet-rusofobiyu-v-byvshem-sssr--video-20481012.html
https://uz.sputniknews.ru/20210313/pochemu-amerikanskie-rusofoby-dlya-rossii-vygodney-realistov-17731990.html
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Елена Караева
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европа, москва, ес

В Европе эпидемия хореи: виновата Россия

12:00 28.10.2021
© Sputnik / Евгений БиятовПрохожие идут по Красной площади в Москве.
Прохожие идут по Красной площади в Москве. - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.10.2021
© Sputnik / Евгений Биятов
Елена Караева - Sputnik Узбекистан
Елена Караева
Все материалы
От подозрительных взглядов таможенников на багажные этикетки, на которых значится аббревиатура SVO (Москва, Шереметьево), до доводов, что "русские опять не прислали нужные документы, чтобы в ЕС могли зарегистрировать вакцину Sputnik V"...
От обвинений в "шантаже газом" до прессинга журналистов RT в странах Евросоюза, от многомиллионных грантов, чтобы поддерживать тех, кто работает на развал нашего общества до угроз: Европу сотрясает русофобия, как пациента сотрясала бы болезнь, которую еще называют "пляска святого Витта" (медицинское название — хорея).
Хотя от любви до ненависти — а русофобия есть форма проявления не только страха, но и утробной ненависти — как мы знаем, всего один шаг, Европе, чтобы этот шаг сделать, потребовалось чуть больше двух десятилетий.
…А как она нас любила, помните? Как слала гуманитарную помощь (немножко из разряда — на тебе, боже, что мне негоже, но мы, в общем, и за это все перемороженное и ношеное были признательны и благодарны)?
Еще Европа нас просвещала, рассказывая, что на самом деле мы — люди жестокие, во всем виноватые, устроившие в стране ГУЛАГ, убивавшие всех и все подряд.
Все эти пассы сопровождались продвижением российского же искусства — фестивали, выставки, но отбиралось для показа только то, что утверждало исходный тезис: "русские — это дикари, цель которых уничтожить себя и других".
Заметим, что это происходило уже после того, как Запад сам себя объявил победителем в холодной войне.
И назвав себя же "сияющим градом на холме".
Какие-то мотыльки на это сияние и устремились.
Россия тем временем выползала — как могла — из того ада, который, скажем прямо, был не только результатом ошибок ее руководства, не только итогом истерик, возгоняемых в тогдашних "Огоньках" и "Московских новостях" (там любая публикация шла под девизом "Больше ада!"), но и целью, которую ставили те, кто абсолютно сознательно сеял в стране хаос.
Сеятели эти сидели в приятных офисах с ослепительными видами на европейские красоты и хотели одного — получить доступ, желательно по максимально низкой цене, к нашим ресурсам.
#БИП Кедми о крахе США в Афганистане, вирусе русофобии и прав ли Лукашенко - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.09.2021
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14 сентября, 08:25
Российская либеральная в кавычках общественность, возвращаясь из своих вояжей из Мадрида или Флоренции, говоря о благополучии тамошней жизни, никогда — либо сознательно, либо по невежеству — не упоминала о бирочке с ценником, которая болталась на каждой улице и на каждом доме.
Благополучие Европы, в силу геологических резонов лишенной практически всех природных ресурсов, было основано на колониализме.
Малейшее политическое колебание, и этот богатый континент можно было поставить на колени примерно за неделю: вспомним хотя бы нефтяное эмбарго начала 70-х.
И хотя Евросоюз и даже те сателлиты, которые мечтали к нему присоседиться и в него кооптироваться на правах младших партнеров, в адрес России продолжали говорить ласковые слова (а мы этим словам доверяли), на деле все выглядело иначе.
И они знали, что на рубеже тысячелетия стартует схватка за природные ресурсы, и наиболее дальновидные российские политики это тоже понимали.
Другое дело, что они думали, что мы полученные средства от продажи сырья потратим на "жвачку и джинсы" (нам же объяснили в том же "Огоньке", что это "символы свободы и прогресса"), а мы их потратили на создание современной армии, на строительство дорог, на приведение в порядок городов, на разработку доктрины безопасности — словом, на все то, на что мы, по мнению европейских бюрократов и американских глобалистов, тратить права не имели.
А еще мы, пусть это было и непросто, взглянули в лицо европейской реальности — а в ее глазах была уже не ласка и показная нежность, а злоба. И зависть.
Коллективный Запад повел себя как тот человек, который, по замечанию Набокова, был уверен, что живет рядом с колбасником, а выяснилось, что этот колбасник — еще и гениальный поэт.
Коллективный Запад вот именно за это, за то, что Россия отказалась быть в роли "колбасника", ее и возненавидел.
Города мира. Нью-Йорк - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.03.2021
Колумнисты
Почему американские русофобы для России выгодней реалистов
13 марта, 13:58
Ненависть, казалось, чувство иррациональное, и от ненависти Европа должна, по идее, должна была себя излечить, однако эмоцио продолжает перевешивать рацио.
Сегодня Россию ненавидят за то, что она сумела себя сохранить, что она сумела себя — как нацию — защитить, ее ненавидят и за то, что в мире, для которого ключевым словом стала нестабильность, России удалось, пусть ошибаясь поначалу и ощупью, найти свой путь, что у нее получилось стать арбитром, помогающим найти выход из тяжелейших конфликтов и кризисов.
Россия сберегла собственную систему ценностей, оставаясь при этом абсолютно открытой миру и тем вызовам, которые несет новое время.
Когда нас списывали со счетов, думая, что мы — "региональная бензоколонка", мы усмехнулись и пошли работать дальше.
Как-никак мы-то знаем, что и кого защищаем и что и для кого это делаем.
Ну а что до русофобии, то, конечно, не слишком приятно наблюдать за "пляской святого Витта" тех, кого мы считали людьми воспитанными, образованными и здравомыслящими, но, как знает любой врач, любая истерика заканчивается тем быстрее, чем меньше на нее обращают внимания.
В конце концов, у каждого есть свое дело: мы нашу страну строим, а они ее ненавидят.
А то, кто в такой ситуации одерживает верх, знает всякий, знакомый с историей Европы, как давней, так и недавней.
Источник: РИА Новости
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