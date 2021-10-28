https://uz.sputniknews.ru/20211028/v-google-vveli-funktsiyu-udaleniya-foto-s-nesovershennoletnimi-iz-rezultatov-poiska-21135800.html
В Google ввели функцию удаления фото с несовершеннолетними из результатов поиска
В Google ввели функцию удаления фото с несовершеннолетними из результатов поиска
Удаленные изображения исчезнут в разделе "Картинки", но сохранятся на просторах Интернета, уточнили в компании. 28.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-28T14:40+0500
2021-10-28T14:40+0500
2021-10-28T16:36+0500
в мире
google
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ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Google предоставил пользователям возможность отправлять запрос на удаление фотографий несовершеннолетних из результатов поиска в системе. Об этом компания проинформировала клиентов в своем блоге. "Любой человек в возрасте до 18 лет, а также его родители или опекуны теперь могут запросить удаление своих фотографий из результатов поиска", — информируется в релизе. Удаленные изображения исчезнут в разделе "Картинки", но сохранятся на просторах Интернета, уточнили в Google. Отмечается, что данная мера поможет молодым людям "лучше контролировать свой электронный след".
https://uz.sputniknews.ru/20211013/uzbekistan-za-10-let-prosil-google-udalit-kontent-shest-raz-20882305.html
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В Google ввели функцию удаления фото с несовершеннолетними из результатов поиска
14:40 28.10.2021 (обновлено: 16:36 28.10.2021)
Удаленные изображения исчезнут в разделе "Картинки", но сохранятся на просторах Интернета, уточнили в компании.
ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik.
Google предоставил пользователям возможность отправлять запрос на удаление фотографий несовершеннолетних из результатов поиска в системе. Об этом компания проинформировала
клиентов в своем блоге.
"Любой человек в возрасте до 18 лет, а также его родители или опекуны теперь могут запросить удаление своих фотографий из результатов поиска", — информируется в релизе.
Удаленные изображения исчезнут в разделе "Картинки", но сохранятся на просторах Интернета, уточнили в Google.
Отмечается, что данная мера поможет молодым людям "лучше контролировать свой электронный след".