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В Google ввели функцию удаления фото с несовершеннолетними из результатов поиска
В Google ввели функцию удаления фото с несовершеннолетними из результатов поиска
Удаленные изображения исчезнут в разделе "Картинки", но сохранятся на просторах Интернета, уточнили в компании. 28.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-28T14:40+0500
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ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Google предоставил пользователям возможность отправлять запрос на удаление фотографий несовершеннолетних из результатов поиска в системе. Об этом компания проинформировала клиентов в своем блоге. "Любой человек в возрасте до 18 лет, а также его родители или опекуны теперь могут запросить удаление своих фотографий из результатов поиска", — информируется в релизе. Удаленные изображения исчезнут в разделе "Картинки", но сохранятся на просторах Интернета, уточнили в Google. Отмечается, что данная мера поможет молодым людям "лучше контролировать свой электронный след".
https://uz.sputniknews.ru/20211013/uzbekistan-za-10-let-prosil-google-udalit-kontent-shest-raz-20882305.html
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В Google ввели функцию удаления фото с несовершеннолетними из результатов поиска

14:40 28.10.2021 (обновлено: 16:36 28.10.2021)
© REUTERS / THOMAS PETERЛоготип "Google"
Логотип Google - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.10.2021
© REUTERS / THOMAS PETER
Удаленные изображения исчезнут в разделе "Картинки", но сохранятся на просторах Интернета, уточнили в компании.
ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Google предоставил пользователям возможность отправлять запрос на удаление фотографий несовершеннолетних из результатов поиска в системе. Об этом компания проинформировала клиентов в своем блоге.
"Любой человек в возрасте до 18 лет, а также его родители или опекуны теперь могут запросить удаление своих фотографий из результатов поиска", — информируется в релизе.
Google - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.10.2021
Общество
Узбекистан за 10 лет просил Google удалить контент шесть раз
13 октября, 08:54
Удаленные изображения исчезнут в разделе "Картинки", но сохранятся на просторах Интернета, уточнили в Google.
Отмечается, что данная мера поможет молодым людям "лучше контролировать свой электронный след".
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