https://uz.sputniknews.ru/20211013/uzbekistan-za-10-let-prosil-google-udalit-kontent-shest-raz-20882305.html
Узбекистан за 10 лет просил Google удалить контент шесть раз
Узбекистан за 10 лет просил Google удалить контент шесть раз
Госорганы Узбекистана начали обращаться к техногиганту с июня 2018 года. 13.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-13T08:54+0500
2021-10-13T08:54+0500
2021-10-13T08:54+0500
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google
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ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. За последние десять лет Узбекистан отправил компании Google шесть запросов, связанных с удалением информации.По сравнению с другими странами, это очень мало. Для примера: за эти годы Россия обращалась к Google более 123 тысяч раз — это 60,6% всех обращений в мире. Турция с 2011 года отправила 14,2 тысячи требований заблокировать контент, Индия — почти 9,9 тысячи, США — 9,6 тысячи.Четыре запроса поступили от госорганов РУз, еще два — от организации по контролю в сфере информации и связи.В целом, в своих запросах узбекская сторона попросила удалить более 26 единиц контента из видеохостинга YouTube (сервис Google). Все обращения были связаны с авторскими правами.
https://uz.sputniknews.ru/20210901/google-posvyatil-logotip-poiskovika-30-letiyu-nezavisimosti-uzbekistana-20329101.html
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узбекистан, интернет, google
Узбекистан за 10 лет просил Google удалить контент шесть раз
Госорганы Узбекистана начали обращаться к техногиганту с июня 2018 года.
ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik.
За последние десять лет Узбекистан отправил
компании Google шесть запросов, связанных с удалением информации.
По сравнению с другими странами, это очень мало. Для примера: за эти годы Россия обращалась к Google более 123 тысяч раз — это 60,6% всех обращений в мире.
Турция с 2011 года отправила 14,2 тысячи требований заблокировать контент, Индия — почти 9,9 тысячи, США — 9,6 тысячи.
Впервые Узбекистан обратились к Google в 2018 году — тогда было направлено четыре запроса. Республика также обращалась к техногиганту дважды в 2019-м.
Четыре запроса поступили от госорганов РУз, еще два — от организации по контролю в сфере информации и связи.
В целом, в своих запросах узбекская сторона попросила удалить более 26 единиц контента из видеохостинга YouTube (сервис Google). Все обращения были связаны с авторскими правами.