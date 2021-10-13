Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211013/uzbekistan-za-10-let-prosil-google-udalit-kontent-shest-raz-20882305.html
Узбекистан за 10 лет просил Google удалить контент шесть раз
Узбекистан за 10 лет просил Google удалить контент шесть раз
Госорганы Узбекистана начали обращаться к техногиганту с июня 2018 года. 13.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-13T08:54+0500
2021-10-13T08:54+0500
общество
узбекистан
интернет
google
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/0d/20882449_0:40:1281:760_1920x0_80_0_0_f9c3ef552a17b47597a15ff4591e5551.png
ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. За последние десять лет Узбекистан отправил компании Google шесть запросов, связанных с удалением информации.По сравнению с другими странами, это очень мало. Для примера: за эти годы Россия обращалась к Google более 123 тысяч раз — это 60,6% всех обращений в мире. Турция с 2011 года отправила 14,2 тысячи требований заблокировать контент, Индия — почти 9,9 тысячи, США — 9,6 тысячи.Четыре запроса поступили от госорганов РУз, еще два — от организации по контролю в сфере информации и связи.В целом, в своих запросах узбекская сторона попросила удалить более 26 единиц контента из видеохостинга YouTube (сервис Google). Все обращения были связаны с авторскими правами.
https://uz.sputniknews.ru/20210901/google-posvyatil-logotip-poiskovika-30-letiyu-nezavisimosti-uzbekistana-20329101.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/0d/20882449_106:0:1173:800_1920x0_80_0_0_594e2f68702ac9e71ad483f8f6cf9bc1.png
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, интернет, google

Узбекистан за 10 лет просил Google удалить контент шесть раз

08:54 13.10.2021
578
© Pixabay / SimonGoogle
Google - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.10.2021
© Pixabay / Simon
Госорганы Узбекистана начали обращаться к техногиганту с июня 2018 года.
ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. За последние десять лет Узбекистан отправил компании Google шесть запросов, связанных с удалением информации.
По сравнению с другими странами, это очень мало. Для примера: за эти годы Россия обращалась к Google более 123 тысяч раз — это 60,6% всех обращений в мире.
Турция с 2011 года отправила 14,2 тысячи требований заблокировать контент, Индия — почти 9,9 тысячи, США — 9,6 тысячи.
Впервые Узбекистан обратились к Google в 2018 году — тогда было направлено четыре запроса. Республика также обращалась к техногиганту дважды в 2019-м.
Четыре запроса поступили от госорганов РУз, еще два — от организации по контролю в сфере информации и связи.
В целом, в своих запросах узбекская сторона попросила удалить более 26 единиц контента из видеохостинга YouTube (сервис Google). Все обращения были связаны с авторскими правами.
Поисковик Гугл - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.09.2021
Общество
Google посвятил логотип поисковика 30-летию независимости Узбекистана
1 сентября, 16:24
3993
200200
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:13Власти России вдвое сократят выдачу разрешений на временное проживание иностранцев
11:00У США незаметно отобрали их самое хитрое оружие
10:44Названы регионы с наибольшим постоянным населением
10:39Российская прима-балерина Диана Вишнева проведет вечер современной хореографии в Ташкенте
10:30Франция узнала о себе правду: ее элиты насиловали детей
10:12"Путь к инфаркту и инсульту": Мясников назвал смертельную таблетку при кризе
09:33Власти Украины превратят Чернобыль в "бизнес-жилку"
08:54Узбекистан за 10 лет просил Google удалить контент шесть раз
08:30В G20 объяснили, что будет c Центральной Азией, если не спасти Афганистан
ВчераТанзила Нарбаева отправится с визитом в РФ
ВчераУзбекистан примет участие в заседании СМИД СНГ
ВчераМинобразования России выпустило памятку на случай стрельбы
ВчераПрощать по-русски: так ли хороша амнистия для мигрантов?
ВчераСтраны Азии призвали мировое сообщество помочь Афганистану
ВчераОтдых станет ближе: из столицы до Ташморя запустят скоростной автобус
ВчераРоссия предложила США снять все взаимные ограничения, вводившиеся ранее
ВчераВ Узбекистан доставили вакцину для мигрантов
ВчераВ Ташобласти загорелся мебельный цех – его тушили почти час
ВчераВласти отремонтировали прогнивший пол в кашкадарьинском школьном спортзале
ВчераЗа что воины-интернационалисты Узбекистана благодарили Путина