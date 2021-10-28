https://uz.sputniknews.ru/20211028/v-kazaxstane-proizoshla-massovaya-draka-21140237.html

В Казахстане произошла массовая драка

В Казахстане произошла массовая драка

Во время драки один из подростков получил серьезные травмы, ему понадобилась госпитализация. 28.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-28T17:52+0500

2021-10-28T17:52+0500

2021-10-28T17:52+0500

в мире

казахстан

массовая драка

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ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Массовые беспорядки, начавшиеся с обычной драки школьников, вспыхнули в одном из регионов Казахстана. Все происходило в селе Пиджим Алматинской области, который находится недалеко от границы с Китаем, в большом количестве проживают уйгуры, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.Участники потасовки разбили окна в частных домах, повредили автомашины. На место прибыли сотрудники полиции, возбуждено уголовное дело. Один из подростков получил серьезные травмы, ему понадобилась госпитализация.Официальный представитель Ассамблеи народа Казахстана Майя Бекбаева прокомментировала инцидент, опровергнув слухи о межэтнической подоплеке уличных столкновений. По ее словам, местные жители – казахи и уйгуры – много лет живут вместе, являются друзьями и соседями и все искренне хотят мира и спокойствия.

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казахстан, массовая драка