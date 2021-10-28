https://uz.sputniknews.ru/20211028/v-stranax-sng-poyavitsya-rossiyskiy-detskiy-universitet-21134779.html

В странах СНГ появится Российский детский университет

В странах СНГ появится Российский детский университет

Обучение планируют проводить в трех возрастных группах: 7-9 лет, 9-11 лет и 12-14 лет. 28.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-28T13:52+0500

2021-10-28T13:52+0500

2021-10-28T13:52+0500

общество

образование

россотрудничество

снг

дети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/14/20980211_0:719:2016:1853_1920x0_80_0_0_7f5ea2adae38cb0a4e49ada95afb0937.jpg

ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Россотрудничество планирует запустить первый российский системный образовательный проект, ориентированный на детей и подростков ближнего зарубежья. Обучение в детском университете будет рассчитано на два года в онлайн-формате на русском языке.Учебный проект не претендует на то, чтобы заменить школу. Его задача – убедить детей в том, что наука – это интересно и увлекательно, подчеркнули в Россотрудничестве.Учреждение будет специализироваться на преподавании естественнонаучных и технических дисциплин. Обучение планируют проводить в трех возрастных группах: 7-9 лет, 9-11 лет и 12-14 лет. Как и в зарубежных детских университетах, основу преподавательского корпуса составят университетские профессора, способные доступно и интересно рассказывать детям о сложных научных и технических проблемах.Разработали проект специалисты юго-западного государственного университета. На первом этапе необходимо создать основной инструмент Российского Детского университета – портал в сети Интернет, не только содержащий учебные материалы, но и обеспечивающий оперативную связь преподавателей со маленькими студентами. На портале https://rchu.org/ разместят справочные материалы к занятиям, ответы на наиболее интересные вопросы и т.д.Начать планируют с пилотного запуска портала в Казахстане и Кыргызстане 5-7 ноября 2021 года. Проект призван продвигать российское образование за рубежом, создать условия для ранней целевой подготовки иностранных абитуриентов отечественных технических университетов. К участию в проекте привлекут российские вузы, которые преподают инженерные и технические дисциплины.На сегодняшний день в России нет единой модели и стандарта организации Детских университетов, их общее число не превышает полутора десятков. Интеграция существующих Детских университетов в единую систему, создание условий для формирования таких образовательных проектов в вузах и их продвижение за рубеж также является одной из задач проекта.

https://uz.sputniknews.ru/20210901/rossotrudnichestvo-uvelichit-kvoty-dlya-studentov-iz-vsex-stran-sng--shevtsov-20327317.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

образование, россотрудничество, снг, дети