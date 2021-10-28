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В странах СНГ появится Российский детский университет
В странах СНГ появится Российский детский университет
Обучение планируют проводить в трех возрастных группах: 7-9 лет, 9-11 лет и 12-14 лет. 28.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-28T13:52+0500
2021-10-28T13:52+0500
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ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Россотрудничество планирует запустить первый российский системный образовательный проект, ориентированный на детей и подростков ближнего зарубежья. Обучение в детском университете будет рассчитано на два года в онлайн-формате на русском языке.Учебный проект не претендует на то, чтобы заменить школу. Его задача – убедить детей в том, что наука – это интересно и увлекательно, подчеркнули в Россотрудничестве.Учреждение будет специализироваться на преподавании естественнонаучных и технических дисциплин. Обучение планируют проводить в трех возрастных группах: 7-9 лет, 9-11 лет и 12-14 лет. Как и в зарубежных детских университетах, основу преподавательского корпуса составят университетские профессора, способные доступно и интересно рассказывать детям о сложных научных и технических проблемах.Разработали проект специалисты юго-западного государственного университета. На первом этапе необходимо создать основной инструмент Российского Детского университета – портал в сети Интернет, не только содержащий учебные материалы, но и обеспечивающий оперативную связь преподавателей со маленькими студентами. На портале https://rchu.org/ разместят справочные материалы к занятиям, ответы на наиболее интересные вопросы и т.д.Начать планируют с пилотного запуска портала в Казахстане и Кыргызстане 5-7 ноября 2021 года. Проект призван продвигать российское образование за рубежом, создать условия для ранней целевой подготовки иностранных абитуриентов отечественных технических университетов. К участию в проекте привлекут российские вузы, которые преподают инженерные и технические дисциплины.На сегодняшний день в России нет единой модели и стандарта организации Детских университетов, их общее число не превышает полутора десятков. Интеграция существующих Детских университетов в единую систему, создание условий для формирования таких образовательных проектов в вузах и их продвижение за рубеж также является одной из задач проекта.
https://uz.sputniknews.ru/20210901/rossotrudnichestvo-uvelichit-kvoty-dlya-studentov-iz-vsex-stran-sng--shevtsov-20327317.html
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образование, россотрудничество, снг, дети

В странах СНГ появится Российский детский университет

13:52 28.10.2021
© Sputnik / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкУрок русского языка, иллюстративное фото
Урок русского языка, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.10.2021
© Sputnik / Виталий Белоусов
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Обучение планируют проводить в трех возрастных группах: 7-9 лет, 9-11 лет и 12-14 лет.
ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Россотрудничество планирует запустить первый российский системный образовательный проект, ориентированный на детей и подростков ближнего зарубежья. Обучение в детском университете будет рассчитано на два года в онлайн-формате на русском языке.
Учебный проект не претендует на то, чтобы заменить школу. Его задача – убедить детей в том, что наука – это интересно и увлекательно, подчеркнули в Россотрудничестве.
Учреждение будет специализироваться на преподавании естественнонаучных и технических дисциплин. Обучение планируют проводить в трех возрастных группах: 7-9 лет, 9-11 лет и 12-14 лет. Как и в зарубежных детских университетах, основу преподавательского корпуса составят университетские профессора, способные доступно и интересно рассказывать детям о сложных научных и технических проблемах.
Разработали проект специалисты юго-западного государственного университета. На первом этапе необходимо создать основной инструмент Российского Детского университета – портал в сети Интернет, не только содержащий учебные материалы, но и обеспечивающий оперативную связь преподавателей со маленькими студентами. На портале https://rchu.org/ разместят справочные материалы к занятиям, ответы на наиболее интересные вопросы и т.д.
Студенты - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.09.2021
Россия
Россотрудничество увеличит квоты для студентов из всех стран СНГ — Шевцов
1 сентября, 14:57
Начать планируют с пилотного запуска портала в Казахстане и Кыргызстане 5-7 ноября 2021 года.
Проект призван продвигать российское образование за рубежом, создать условия для ранней целевой подготовки иностранных абитуриентов отечественных технических университетов.
К участию в проекте привлекут российские вузы, которые преподают инженерные и технические дисциплины.
На сегодняшний день в России нет единой модели и стандарта организации Детских университетов, их общее число не превышает полутора десятков. Интеграция существующих Детских университетов в единую систему, создание условий для формирования таких образовательных проектов в вузах и их продвижение за рубеж также является одной из задач проекта.
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