https://uz.sputniknews.ru/20210901/rossotrudnichestvo-uvelichit-kvoty-dlya-studentov-iz-vsex-stran-sng--shevtsov-20327317.html

Россотрудничество увеличит квоты для студентов из всех стран СНГ — Шевцов

Россотрудничество увеличит квоты для студентов из всех стран СНГ — Шевцов

Как в новом учебном году будет проходить отбор для бесплатной учебы в вузах России, в интервью Sputnik рассказывает заместитель руководителя агентства... 01.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-01T14:57+0500

2021-09-01T14:57+0500

2021-09-01T16:16+0500

россия

вузы

квота

высшее образование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/09/0e/14974006_0:139:3149:1910_1920x0_80_0_0_8dfbd552a4b632409fe31df929b8c153.jpg

ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik, Данара Курманова. В День знаний, 1 сентября на сайте федерального агентства "Россотрудничество" стартовал очередной отбор иностранцев, желающих получить высшее образование в России.Чем новая приемная кампания отличается от прошлогодней? Почему в СНГ растет интерес к изучению русского языка? И каковы альтернативные способы бесплатного обучения в российских вузах, кроме квот? На все эти вопросы в эксклюзивном интервью Sputnik рассказывает заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов.Зачем Россия выделяет квоты иностранцам?На учебный год 2022-2023 Россотрудничество увеличит объем квот для иностранцев – их количество достигнет 23 тысячи мест. Для сравнения: в этом учебном году агентство предоставило 18 тысяч квотных мест, говорит Павел Шевцов."Несколько лет велась работа, чтобы увеличилось количество квот для обучения иностранных студентов в Российской Федерации, - объяснил он. – На эту тему много говорили и депутаты государственной Думы, и члены Совета Федерации. Вот эта совместная работа Россотрудничества, Министерства иностранных дел и Министерства образования как раз привела к тому, что в прошлом году было подписано постановление Правительства РФ об увеличении квоты".Заявки на участие в отборе Россотрудничества приходят от абитуриентов из 175 стран. Однако СНГ остается в приоритете для агентства, подчеркивает Шевцов."Увеличение по квотам произойдет для всех стран СНГ - где-то больше, где-то меньше, - говорит он. – Например, квота на Таджикистан составляла 630 мест. Это много, поэтому здесь число квот увеличиваем незначительно, до 750".Таким образом, агентство выровняет показатели с числом квот для Узбекистана – в следующем году узбекистанские абитуриенты тоже смогут рассчитывать на 750 мест. А в этом году для республики выделено 405 квот.Определяя объемы квот, агентство консультируется с российскими послами за рубежом и ведущими крупными компаниями России, уточняет Павел Шевцов."Мы исходим из того, что готовим кадры для экономик стран, - говорит он. – Основная задача квот – чтобы человек приехал в Россию, получил качественное образование и вернулся к себе, работать на повышение экономического благосостояния своей страны. Соответственно, нужно приглашать людей на те специальности, которые будут актуальны для экономик других стран в перспективе 4-6 лет".Абитуриенты из СНГ – самые активныеМежду тем, и сами студенты анализируют рынок, прежде чем подавать заявки на обучение, и это не может не радовать, считает Павел Шевцов."Мы видим серьезную дифференциацию направлений подготовки и понимаем, что ребята едут в Россию не просто учиться, как раньше было принято, на юристов-экономистов, - говорит он. – Сейчас они следят за рейтингом вузов и чаще всего выбирают специальности, связанные с клинической медициной, развитием общества. IT-технологии также набирают вес".Абитуриенты из СНГ – самые активные участники отбора Россотрудничества, добавляет Павел Шевцов. По его словам, лидером по интересу к российскому образованию является Таджикистан. На 630 квот в этом году, например, поступило около 6 тысяч заявок – то есть на каждое бюджетное место претендовало 9 человек."Активны и Узбекистан, Кыргызстан, Беларусь, Азербайджан, Армения, - перечисляет Павел Шевцов. – Мы в приблизительно равных пропорциях видим рост интереса стран СНГ к российскому образованию. Это объясняется, прежде всего, традиционными, исторически сложившимися связями наших стран. А также мы как ключевое ведомство по продвижению русского языка за рубежом видим интерес к его изучению".Был период, когда страны Союза развивали различные языковые модели, делая упор на английский, французский или турецкий язык, поясняет Шевцов. Однако на сегодняшний день востребованность русского языка вернулась в связи с развитием торгово-экономических отношений и научных связей в постсоветском пространстве. Об этом, по мнению заместителя руководителя Россотрудничества, говорит и тот факт, что растет интерес не только к программам бакалавриата в российских вузах, но и к магистратуре."Подрастает поколение ребят, которые выучились в России, понимают, что это образование – качественное, поможет в жизни, и приезжают в магистратуру, то есть уже как молодые ученые", - говорит Павел Шевцов.Как поступить в российский вуз онлайнПодать заявку на получение квоты можно онлайн, через сайт education-in-russia.com, рассказывает Павел Шевцов."Все достаточно просто: человек регистрируется, создается личный кабинет, там есть раздел, уточняющий, по какой специальности он хотел бы учиться в России, - говорит Шевцов. – Например, вас интересуют "Финансы и кредит". Соответственно, выбираете это направление. Система покажет все университеты, где есть подготовка по "Финансам и кредиту". Можно выбрать два московских, два санкт-петербургских и два региональных вуза".Далее абитуриент должен предоставить набор документов. "Он тоже достаточно простой, - рассказывает Павел Шевцов. – И после этого надо ждать сообщения в личном кабинете о датах и времени проведения тестовых испытаний, сдавать их нужно онлайн. Во всех странах, кроме Таджикистана и Узбекистана, мы уже проводили испытания в таком формате".Если абитуриент не прошел квотный отбор, это не значит, что путь в Россию ему закрыт, напоминает Павел Шевцов. "У ребят из СНГ есть возможность обучаться по разным направлениям, таким как программы для соотечественников, есть и льготные программы", - говорит он.Также в России проходит множество олимпиад, добавляет Шевцов. Самая известная международная олимпиада, которую поддерживает Россотрудничество, называется "Open Doors", говорит замглавы агентства."Олимпиада – один из универсальных и объективных способов определить талантливых ребят. Есть и другие олимпиады, специализированные. Это олимпиады университетов, нужно следить за ними и участвовать", - подытожил Шевцов.

https://uz.sputniknews.ru/20210514/rossiya-uvelichit-kolichestvo-kvot-dlya-inostrannyx-studentov-18727058.html

https://uz.sputniknews.ru/20201117/Kvoty-granty-i-stipendii-chto-poluchat-inostrannye-studenty-v-Rossii-15424374.html

https://uz.sputniknews.ru/20210804/obuchenie-v-rossii-bolshe-kvot-i-sistema-grantov--na-chto-rasschityvat-uzbekistantsam-19955024.html

https://uz.sputniknews.ru/20210128/Kvoty-dlya-studentov-Uzbekistana-v-vuzy-RF-uvelicheny-pochti-v-dva-raza-15887605.html

https://uz.sputniknews.ru/20210901/shevtsov-o-tom-zachem-rossiya-uchit-inostrantsev-besplatno--video-20326333.html

https://uz.sputniknews.ru/20210209/Superservis-dlya-postupleniya-v-vuzy-Rossii--skolko-zayavok-iz-Uzbekistana-15970542.html

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

вузы, квота, высшее образование