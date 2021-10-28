https://uz.sputniknews.ru/20211028/v-uzbekistane-otkroyutsya-filialy-esche-dvux-rossiyskix-vuzov-21143835.html
В Узбекистане откроются филиалы еще двух российских вузов
В Узбекистане откроются филиалы еще двух российских вузов
Открытие филиалов университета дизайна и технологий имени Косыгина и университета геодезии и картографии ожидается в ближайшее время 28.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-28T22:22+0500
2021-10-28T22:22+0500
2021-10-28T22:22+0500
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высшее образование
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ТАШКЕНТ, 28 окт - Sputnik.Об открытии еще двух филиалов российских вузов договорились участники 22-го заседания Узбекско-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли республики.В ближайшее время в Узбекистане откроются филиалы университета дизайна и технологий имени Косыгина и московского государственного университета геодезии и картографии.В ходе заседания обсуждалось также сотрудничество в культурно-гуманитарной и образовательной сферах.В настоящее время в Узбекистане действует уже 15 филиалов российских вузов. В самой России на данный момент обучается свыше 40 тысяч узбекистанских студентов.
https://uz.sputniknews.ru/20211028/ministr-vysshego-obrazovaniya-vstretilsya-s-uzbekskimi-studentami-v-rossii-21140079.html
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узбекистан, высшее образование
В Узбекистане откроются филиалы еще двух российских вузов
Открытие филиалов университета дизайна и технологий имени Косыгина и университета геодезии и картографии ожидается в ближайшее время
ТАШКЕНТ, 28 окт - Sputnik.Об открытии еще двух филиалов российских вузов договорились участники 22-го заседания Узбекско-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли республики.
В ближайшее время в Узбекистане откроются филиалы университета дизайна и технологий имени Косыгина и московского государственного университета геодезии и картографии.
"В ближайшей перспективе ожидается открытие филиалов ещё двух университетов – университета дизайна и технологий имени Косыгина и московского государственного университета геодезии и картографии", - говорится в сообщении министерства.
В ходе заседания обсуждалось также сотрудничество в культурно-гуманитарной и образовательной сферах.
"В данном ключе были рассмотрены вопросы подготовки высококвалифицированных кадров, кооперации в секторе научных исследований и разработок, а также проведения ряда совместных мероприятий, таких как образовательный форум, медиафорум, дни культуры Узбекистана в России", - отмечается в сообщении.
В настоящее время в Узбекистане действует уже 15 филиалов российских вузов. В самой России на данный момент обучается свыше 40 тысяч узбекистанских студентов.