https://uz.sputniknews.ru/20211028/v-uzbekistane-otkroyutsya-filialy-esche-dvux-rossiyskix-vuzov-21143835.html

В Узбекистане откроются филиалы еще двух российских вузов

В Узбекистане откроются филиалы еще двух российских вузов

Открытие филиалов университета дизайна и технологий имени Косыгина и университета геодезии и картографии ожидается в ближайшее время 28.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-28T22:22+0500

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общество

узбекистан

высшее образование

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ТАШКЕНТ, 28 окт - Sputnik.Об открытии еще двух филиалов российских вузов договорились участники 22-го заседания Узбекско-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли республики.В ближайшее время в Узбекистане откроются филиалы университета дизайна и технологий имени Косыгина и московского государственного университета геодезии и картографии.В ходе заседания обсуждалось также сотрудничество в культурно-гуманитарной и образовательной сферах.В настоящее время в Узбекистане действует уже 15 филиалов российских вузов. В самой России на данный момент обучается свыше 40 тысяч узбекистанских студентов.

https://uz.sputniknews.ru/20211028/ministr-vysshego-obrazovaniya-vstretilsya-s-uzbekskimi-studentami-v-rossii-21140079.html

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