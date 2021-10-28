Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211028/v-uzbekistane-otkroyutsya-filialy-esche-dvux-rossiyskix-vuzov-21143835.html
В Узбекистане откроются филиалы еще двух российских вузов
В Узбекистане откроются филиалы еще двух российских вузов
Открытие филиалов университета дизайна и технологий имени Косыгина и университета геодезии и картографии ожидается в ближайшее время 28.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-28T22:22+0500
2021-10-28T22:22+0500
общество
узбекистан
высшее образование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/16/17892962_535:681:2966:2048_1920x0_80_0_0_7dffbbf37ade9be4f4ff6dd5e4708642.jpg
ТАШКЕНТ, 28 окт - Sputnik.Об открытии еще двух филиалов российских вузов договорились участники 22-го заседания Узбекско-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли республики.В ближайшее время в Узбекистане откроются филиалы университета дизайна и технологий имени Косыгина и московского государственного университета геодезии и картографии.В ходе заседания обсуждалось также сотрудничество в культурно-гуманитарной и образовательной сферах.В настоящее время в Узбекистане действует уже 15 филиалов российских вузов. В самой России на данный момент обучается свыше 40 тысяч узбекистанских студентов.
https://uz.sputniknews.ru/20211028/ministr-vysshego-obrazovaniya-vstretilsya-s-uzbekskimi-studentami-v-rossii-21140079.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/16/17892962_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8ce310a30885515a0043112bf49ac256.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, высшее образование

В Узбекистане откроются филиалы еще двух российских вузов

22:22 28.10.2021
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтуденты
Студенты - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.10.2021
© Sputnik / Евгений Биятов
/
Перейти в фотобанк
Открытие филиалов университета дизайна и технологий имени Косыгина и университета геодезии и картографии ожидается в ближайшее время
ТАШКЕНТ, 28 окт - Sputnik.Об открытии еще двух филиалов российских вузов договорились участники 22-го заседания Узбекско-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли республики.
В ближайшее время в Узбекистане откроются филиалы университета дизайна и технологий имени Косыгина и московского государственного университета геодезии и картографии.
"В ближайшей перспективе ожидается открытие филиалов ещё двух университетов – университета дизайна и технологий имени Косыгина и московского государственного университета геодезии и картографии", - говорится в сообщении министерства.
В ходе заседания обсуждалось также сотрудничество в культурно-гуманитарной и образовательной сферах.
"В данном ключе были рассмотрены вопросы подготовки высококвалифицированных кадров, кооперации в секторе научных исследований и разработок, а также проведения ряда совместных мероприятий, таких как образовательный форум, медиафорум, дни культуры Узбекистана в России", - отмечается в сообщении.
В настоящее время в Узбекистане действует уже 15 филиалов российских вузов. В самой России на данный момент обучается свыше 40 тысяч узбекистанских студентов.
Министр высшего и среднего специального образования Абдукодир Ташкулов встретился со студентами в России - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.10.2021
Общество
Министр высшего образования встретился с узбекскими студентами в России
17:44
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
ВчераВ Узбекистане откроются филиалы еще двух российских вузов
ВчераУдастся ли США "дожать" Узбекистан через партнерство НАТО
ВчераУзбекистан задает тон в отношениях с новыми властями Афганистана — эксперт
ВчераГоссуд вернул на пересмотр дело Sputnik Эстония
ВчераУзбекистан и РФ намерены ускорить принятие новой пятилетней программы сотрудничества
ВчераВ Казахстане произошла массовая драка
ВчераМинистр высшего образования встретился с узбекскими студентами в России
ВчераInstagram разрешил всем пользователям добавлять гиперссылки в сторис
ВчераБизнесменам Узбекистана объяснили пользу от ВТО
ВчераВстретимся в суде: как в Узбекистане обжаловать решение госорганов
ВчераУзбекистанцы задолжали 2,5 трлн сумов за коммунальные услуги — замминистра ЖКХ
ВчераЦены на авто на вторичном рынке в Узбекистане выросли до 18%
ВчераВ техническом вузе Ташкента произошел крупный пожар — видео
ВчераТаджикистан не намерен признавать правительство талибов
ВчераУзбекистанки смогут анонимно пожаловаться в случае домогательств
Вчера"Узбекистон темир йуллари" вводит 25% скидку на провоз более ста вида товаров
ВчераВедущего производителя цемента в Узбекистане исключили из списка монополистов
ВчераВ Google ввели функцию удаления фото с несовершеннолетними из результатов поиска
ВчераСпецоперация ФСБ РФ: российские оперативники ликвидировали террориста под Мурманском
ВчераВ странах СНГ появится Российский детский университет