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Министр высшего образования встретился с узбекскими студентами в России
Министр высшего образования встретился с узбекскими студентами в России
Абдукодир Ташкулов пообещал решить проблему с прохождением узбекистанцами преддипломной практики в российских организациях. 28.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-28T17:44+0500
2021-10-28T18:00+0500
общество
узбекистан
студенты
высшее образование
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ТАШКЕНТ, 28 окт – Sputnik. Министр высшего и среднего специального образования Абдукодир Ташкулов встретился в Москве с узбекистанскими студентами, учащимися в России.Министр в составе делегации в настоящее время находится в Москве для участия в 22-м заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Узбекистаном и Россией, сообщает Министерство высшего и среднего специального образования в своем Telegram-канале.В ходе встречи со студентами Абдукодир Ташкулов и посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов обсудили, как живут юные узбекистанцы в России, какие у них интересы и сложности.Чиновники рассказали о поддержке, которую оказывает государство своим учащимся за рубежом, о процессе внедрения прозрачных механизмов трудоустройства, о возможностях образования в Узбекистане и за рубежом, мерах по привлечению талантливых людей в экономическую сферу.Этот вопрос министр образования поднял на встрече с российскими чиновниками, пообещав, что проблема будет решена в ближайшее время.На сегодняшний день в России обучается около 43 тысяч узбекистанцев.
https://uz.sputniknews.ru/20211020/v-uzbekistane-nekotorye-studenty-smogut-prepodavat-v-shkolax-20981873.html
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узбекистан, студенты, высшее образование

Министр высшего образования встретился с узбекскими студентами в России

17:44 28.10.2021 (обновлено: 18:00 28.10.2021)
© Пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образованияМинистр высшего и среднего специального образования Абдукодир Ташкулов встретился со студентами в России
Министр высшего и среднего специального образования Абдукодир Ташкулов встретился со студентами в России - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.10.2021
© Пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования
Абдукодир Ташкулов пообещал решить проблему с прохождением узбекистанцами преддипломной практики в российских организациях.
ТАШКЕНТ, 28 окт – Sputnik. Министр высшего и среднего специального образования Абдукодир Ташкулов встретился в Москве с узбекистанскими студентами, учащимися в России.
Министр в составе делегации в настоящее время находится в Москве для участия в 22-м заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Узбекистаном и Россией, сообщает Министерство высшего и среднего специального образования в своем Telegram-канале.
В ходе встречи со студентами Абдукодир Ташкулов и посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов обсудили, как живут юные узбекистанцы в России, какие у них интересы и сложности.
Чиновники рассказали о поддержке, которую оказывает государство своим учащимся за рубежом, о процессе внедрения прозрачных механизмов трудоустройства, о возможностях образования в Узбекистане и за рубежом, мерах по привлечению талантливых людей в экономическую сферу.

"Посол отметил, что проблемы студентов, проходящих преддипломную практику в российских образовательных учреждениях и агентствах, являются сегодня наиболее актуальными", — говорится в сообщении министерства.

Этот вопрос министр образования поднял на встрече с российскими чиновниками, пообещав, что проблема будет решена в ближайшее время.
На сегодняшний день в России обучается около 43 тысяч узбекистанцев.
Студенты аудитории - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.10.2021
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В Узбекистане некоторые студенты смогут преподавать в школах
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