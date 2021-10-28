https://uz.sputniknews.ru/20211028/ministr-vysshego-obrazovaniya-vstretilsya-s-uzbekskimi-studentami-v-rossii-21140079.html

Министр высшего образования встретился с узбекскими студентами в России

Министр высшего образования встретился с узбекскими студентами в России

Абдукодир Ташкулов пообещал решить проблему с прохождением узбекистанцами преддипломной практики в российских организациях. 28.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-28T17:44+0500

2021-10-28T17:44+0500

2021-10-28T18:00+0500

общество

узбекистан

студенты

высшее образование

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ТАШКЕНТ, 28 окт – Sputnik. Министр высшего и среднего специального образования Абдукодир Ташкулов встретился в Москве с узбекистанскими студентами, учащимися в России.Министр в составе делегации в настоящее время находится в Москве для участия в 22-м заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Узбекистаном и Россией, сообщает Министерство высшего и среднего специального образования в своем Telegram-канале.В ходе встречи со студентами Абдукодир Ташкулов и посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов обсудили, как живут юные узбекистанцы в России, какие у них интересы и сложности.Чиновники рассказали о поддержке, которую оказывает государство своим учащимся за рубежом, о процессе внедрения прозрачных механизмов трудоустройства, о возможностях образования в Узбекистане и за рубежом, мерах по привлечению талантливых людей в экономическую сферу.Этот вопрос министр образования поднял на встрече с российскими чиновниками, пообещав, что проблема будет решена в ближайшее время.На сегодняшний день в России обучается около 43 тысяч узбекистанцев.

https://uz.sputniknews.ru/20211020/v-uzbekistane-nekotorye-studenty-smogut-prepodavat-v-shkolax-20981873.html

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