https://uz.sputniknews.ru/20211028/v-uzbekistane-sozdali-boevoy-modul-na-baze-pulemeta-utes--video-21129402.html

В Узбекистане создали боевой модуль на базе пулемета "Утес" — видео

В Узбекистане создали боевой модуль на базе пулемета "Утес" — видео

Этот элемент вооружения предназначен для легковых бронированных авто, производимых в стране. 28.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-28T11:00+0500

2021-10-28T11:00+0500

2021-10-28T11:00+0500

общество

узбекистан

вооруженные силы

военная техника

вс узбекистана

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/1c/21129175_110:0:1751:923_1920x0_80_0_0_87c44134672b68297ff8eec24c58d081.jpg

ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Госкомитет по оборонной промышленности Узбекистана создал дистанционно управляемый боевой модуль для отечественных легковых бронированных автомобилей (ЛБА). "Боевой модуль состоит из крупнокалиберного пулемета, электрооптической системы наблюдения и прицельного приспособления", — уточнили в ведомстве.Сейчас данный элемент вооружения проходит тестовые испытания.Модуль разработан на базе пулемета "Утес" калибра 12,7 миллиметра и предназначен для ЛБА, производимых в Узбекистане. В мае этого года Госкомоборонпром сообщил, что приступил к испытаниям БЛА Tarlon, производство которого освоено на базе ташкентского ООО "Краны и спецтехника". Броневик предназначен для перевозки личного состава, огневой поддержки мобильных групп и блокпостов, боевого патрулирования и охранения. Машина имеет колесную формулу 4х4, двигатель 300 лошадиных сил, а также турель для установки танкового пулемета с поворотом на 360 градусов, и может перевозить до 11 человек с запасом хода по шоссе не менее 750 километров. Класс бронированной защиты соответствует международным стандартам СНГ ГОСТ (4 Бр) и NATO Stanag (3+ уровень).Ранее компании ВПК России, Казахстана и Турции заявили о намерении поставлять в Узбекистан бронированные колесные машины, в первую очередь, для ВС республики. В частности, источник в оборонно-промышленном комплексе РФ сообщал РИА Новости, что Ташкент закупил крупную партию российских бронеавтомобилей "Тайфун" (К53949).

https://uz.sputniknews.ru/20211012/uzbekistan-postroil-voennoe-doverie-so-vsey-tsentralnoy-aziey--ekspert-20869144.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, вооруженные силы, военная техника, вс узбекистана