https://uz.sputniknews.ru/20211028/v-uzbekistane-sozdali-boevoy-modul-na-baze-pulemeta-utes--video-21129402.html
В Узбекистане создали боевой модуль на базе пулемета "Утес" — видео
В Узбекистане создали боевой модуль на базе пулемета "Утес" — видео
Этот элемент вооружения предназначен для легковых бронированных авто, производимых в стране. 28.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-28T11:00+0500
2021-10-28T11:00+0500
2021-10-28T11:00+0500
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ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Госкомитет по оборонной промышленности Узбекистана создал дистанционно управляемый боевой модуль для отечественных легковых бронированных автомобилей (ЛБА). "Боевой модуль состоит из крупнокалиберного пулемета, электрооптической системы наблюдения и прицельного приспособления", — уточнили в ведомстве.Сейчас данный элемент вооружения проходит тестовые испытания.Модуль разработан на базе пулемета "Утес" калибра 12,7 миллиметра и предназначен для ЛБА, производимых в Узбекистане. В мае этого года Госкомоборонпром сообщил, что приступил к испытаниям БЛА Tarlon, производство которого освоено на базе ташкентского ООО "Краны и спецтехника". Броневик предназначен для перевозки личного состава, огневой поддержки мобильных групп и блокпостов, боевого патрулирования и охранения. Машина имеет колесную формулу 4х4, двигатель 300 лошадиных сил, а также турель для установки танкового пулемета с поворотом на 360 градусов, и может перевозить до 11 человек с запасом хода по шоссе не менее 750 километров. Класс бронированной защиты соответствует международным стандартам СНГ ГОСТ (4 Бр) и NATO Stanag (3+ уровень).Ранее компании ВПК России, Казахстана и Турции заявили о намерении поставлять в Узбекистан бронированные колесные машины, в первую очередь, для ВС республики. В частности, источник в оборонно-промышленном комплексе РФ сообщал РИА Новости, что Ташкент закупил крупную партию российских бронеавтомобилей "Тайфун" (К53949).
https://uz.sputniknews.ru/20211012/uzbekistan-postroil-voennoe-doverie-so-vsey-tsentralnoy-aziey--ekspert-20869144.html
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узбекистан, вооруженные силы, военная техника, вс узбекистана
В Узбекистане создали боевой модуль на базе пулемета "Утес" — видео
Этот элемент вооружения предназначен для легковых бронированных авто, производимых в стране.
ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik.
Госкомитет по оборонной промышленности Узбекистана создал
дистанционно управляемый боевой модуль для отечественных легковых бронированных автомобилей (ЛБА).
"Боевой модуль состоит из крупнокалиберного пулемета, электрооптической системы наблюдения и прицельного приспособления", — уточнили в ведомстве.
Сейчас данный элемент вооружения проходит тестовые испытания.
Модуль разработан на базе пулемета "Утес" калибра 12,7 миллиметра и предназначен для ЛБА, производимых в Узбекистане.
В мае этого года Госкомоборонпром сообщил, что приступил к испытаниям БЛА Tarlon, производство которого освоено на базе ташкентского ООО "Краны и спецтехника".
Броневик предназначен для перевозки личного состава, огневой поддержки мобильных групп и блокпостов, боевого патрулирования и охранения. Машина имеет колесную формулу 4х4, двигатель 300 лошадиных сил, а также турель для установки танкового пулемета с поворотом на 360 градусов, и может перевозить до 11 человек с запасом хода по шоссе не менее 750 километров.
Класс бронированной защиты соответствует международным стандартам СНГ ГОСТ (4 Бр) и NATO Stanag (3+ уровень).
Ранее компании ВПК России, Казахстана и Турции заявили о намерении поставлять в Узбекистан бронированные колесные машины, в первую очередь, для ВС республики.
В частности, источник в оборонно-промышленном комплексе РФ сообщал РИА Новости
, что Ташкент закупил крупную партию российских бронеавтомобилей "Тайфун" (К53949).