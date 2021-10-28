Ведущего производителя цемента в Узбекистане исключили из списка монополистов

ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. В пресс-службе Антимонопольного комитета сообщили об изменении Государственного реестра хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарном или финансовом рынке. Согласно информации, АО "Кувасайцемент" больше не является монополистом на рынке производителей цемента в республике.В комитете назвали причину — это появление новых заводов-изготовителей на рынке, в связи с растущим потребительским спросом на цемент. Конкуренцию экс-монополисту теперь составляют ООО Fеrgana Yasin Qurilish Mollari в Бешарикском районе, ООО Turon Eco Cement Group и ООО Great Silk Road Servis в Узбекистанском районе Ферганской области. В общей сложности в области работают 8 предприятий по производству цемента, в ближайшее время планируется запуск еще 4 новых мощностей.В список доминантов товарного рынка включено ООО Uzbekistan Airways Technics, оказывающее услуги технического осмотра и ремонта самолетов.
В списке доминантов товарного рынка — пополнение: в него включено ООО Uzbekistan Airways Technics, оказывающее услуги технического осмотра и ремонта самолетов.
ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. В пресс-службе Антимонопольного комитета сообщили об изменении Государственного реестра хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарном или финансовом рынке. Согласно информации, АО "Кувасайцемент" больше не является монополистом на рынке производителей цемента в республике.
В комитете назвали причину — это появление новых заводов-изготовителей на рынке, в связи с растущим потребительским спросом на цемент. Конкуренцию экс-монополисту теперь составляют ООО Fеrgana Yasin Qurilish Mollari в Бешарикском районе, ООО Turon Eco Cement Group и ООО Great Silk Road Servis в Узбекистанском районе Ферганской области. В общей сложности в области работают 8 предприятий по производству цемента, в ближайшее время планируется запуск еще 4 новых мощностей.
В список доминантов товарного рынка включено ООО Uzbekistan Airways Technics, оказывающее услуги технического осмотра и ремонта самолетов.