Ведущего производителя цемента в Узбекистане исключили из списка монополистов

В Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарном или финансовом рынке по состоянию на 20.10.2021 года, входят 93 монополиста.

Производством хлебобулочных изделий, в частности, занимаются 44 предприятия, входящие в состав Узхлебопродукта, комбикормов – 39 предприятий той же компании.

Монопольными производителями производится спирт, сахар, пищевое масло, уголь, природный газ, полиэтиленовые гранулы, кальцинированная сода, легковые автомобили и др.