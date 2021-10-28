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https://uz.sputniknews.ru/20211028/veduschego-proizvoditelya-tsementa-v-uzbekistane-isklyuchili-iz-spiska-monopolistov-21136421.html
Ведущего производителя цемента в Узбекистане исключили из списка монополистов
Ведущего производителя цемента в Узбекистане исключили из списка монополистов
В списке доминантов товарного рынка — пополнение: в него включено ООО Uzbekistan Airways Technics, оказывающее услуги технического осмотра и ремонта самолетов. 28.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-28T15:07+0500
2021-10-28T16:35+0500
экономика
узбекистан
цемент
антимонопольный комитет узбекистана
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ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. В пресс-службе Антимонопольного комитета сообщили об изменении Государственного реестра хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарном или финансовом рынке. Согласно информации, АО "Кувасайцемент" больше не является монополистом на рынке производителей цемента в республике.В комитете назвали причину — это появление новых заводов-изготовителей на рынке, в связи с растущим потребительским спросом на цемент. Конкуренцию экс-монополисту теперь составляют ООО Fеrgana Yasin Qurilish Mollari в Бешарикском районе, ООО Turon Eco Cement Group и ООО Great Silk Road Servis в Узбекистанском районе Ферганской области. В общей сложности в области работают 8 предприятий по производству цемента, в ближайшее время планируется запуск еще 4 новых мощностей.В список доминантов товарного рынка включено ООО Uzbekistan Airways Technics, оказывающее услуги технического осмотра и ремонта самолетов.
https://uz.sputniknews.ru/20210323/otmenena-monopoliya-pri-vystavlenii-na-prodazhu-gospaketov-aktsiy-17900310.html
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узбекистан, цемент, антимонопольный комитет узбекистана

Ведущего производителя цемента в Узбекистане исключили из списка монополистов

15:07 28.10.2021 (обновлено: 16:35 28.10.2021)
© Sputnik / Евгений Козырев / Перейти в фотобанкЦементный завод
Цементный завод - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.10.2021
© Sputnik / Евгений Козырев
/
Перейти в фотобанк
В списке доминантов товарного рынка — пополнение: в него включено ООО Uzbekistan Airways Technics, оказывающее услуги технического осмотра и ремонта самолетов.
ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. В пресс-службе Антимонопольного комитета сообщили об изменении Государственного реестра хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарном или финансовом рынке. Согласно информации, АО "Кувасайцемент" больше не является монополистом на рынке производителей цемента в республике.
В комитете назвали причину — это появление новых заводов-изготовителей на рынке, в связи с растущим потребительским спросом на цемент. Конкуренцию экс-монополисту теперь составляют ООО Fеrgana Yasin Qurilish Mollari в Бешарикском районе, ООО Turon Eco Cement Group и ООО Great Silk Road Servis в Узбекистанском районе Ферганской области. В общей сложности в области работают 8 предприятий по производству цемента, в ближайшее время планируется запуск еще 4 новых мощностей.
В список доминантов товарного рынка включено ООО Uzbekistan Airways Technics, оказывающее услуги технического осмотра и ремонта самолетов.
Папка с документами - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.03.2021
Отменена монополия при выставлении на продажу госпакетов акций
23 марта, 12:24
Для справки:

В Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарном или финансовом рынке по состоянию на 20.10.2021 года, входят 93 монополиста.

Производством хлебобулочных изделий, в частности, занимаются 44 предприятия, входящие в состав Узхлебопродукта, комбикормов – 39 предприятий той же компании.

Монопольными производителями производится спирт, сахар, пищевое масло, уголь, природный газ, полиэтиленовые гранулы, кальцинированная сода, легковые автомобили и др.

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