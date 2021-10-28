https://uz.sputniknews.ru/20211028/vlasti-uzbekistana-postroyat-dve-shkoly-v-kyrgyzstane-21133482.html

Власти Узбекистана построят две школы в Кыргызстане

Власти Узбекистана построят две школы в Кыргызстане

Для возведения зданий выделены участки в селе Маргун (0,30 га) и селе Самаркандек (0,75 га). После завершения строительства учебные заведения будут переданы в... 28.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-28T12:56+0500

2021-10-28T12:56+0500

2021-10-28T12:56+0500

общество

узбекистан

кыргызстан

строительство

школы

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ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Узбекистан намерен построить две школы в кыргызстанских селах, сообщает пресс-служба комитета Жогорку Кенеша КР. "Узбекистан планирует построить две школы в селе Самаркандек Баткенского района и селе Маргун Лейлекского района", - информируется в релизе.Отмечается, что общеобразовательные школы смогут вместить до 330 учеников. Для возведения зданий выделены участки в селе Маргун (0,30 га) и селе Самаркандек (0,75 га). После завершения строительства учебные заведения будут переданы в собственность Кыргызстана.В сентябре этого года Узбекистан приступил к реконструкции Ошского академического музыкально-драматического узбекского театра имени Бабура, расположенного на юге Кыргызстана. Договоренность о восстановлении объекта была достигнута между правительствами обеих стран для укрепления двусторонних социально-экономических связей.

https://uz.sputniknews.ru/20171227/uzbekistan-postroit-shkolu-v-kyrgyzskom-oshe-7163827.html

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узбекистан, кыргызстан, строительство, школы