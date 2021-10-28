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https://uz.sputniknews.ru/20211028/vlasti-uzbekistana-postroyat-dve-shkoly-v-kyrgyzstane-21133482.html
Власти Узбекистана построят две школы в Кыргызстане
Власти Узбекистана построят две школы в Кыргызстане
Для возведения зданий выделены участки в селе Маргун (0,30 га) и селе Самаркандек (0,75 га). После завершения строительства учебные заведения будут переданы в... 28.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-28T12:56+0500
2021-10-28T12:56+0500
общество
узбекистан
кыргызстан
строительство
школы
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ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Узбекистан намерен построить две школы в кыргызстанских селах, сообщает пресс-служба комитета Жогорку Кенеша КР. "Узбекистан планирует построить две школы в селе Самаркандек Баткенского района и селе Маргун Лейлекского района", - информируется в релизе.Отмечается, что общеобразовательные школы смогут вместить до 330 учеников. Для возведения зданий выделены участки в селе Маргун (0,30 га) и селе Самаркандек (0,75 га). После завершения строительства учебные заведения будут переданы в собственность Кыргызстана.В сентябре этого года Узбекистан приступил к реконструкции Ошского академического музыкально-драматического узбекского театра имени Бабура, расположенного на юге Кыргызстана. Договоренность о восстановлении объекта была достигнута между правительствами обеих стран для укрепления двусторонних социально-экономических связей.
https://uz.sputniknews.ru/20171227/uzbekistan-postroit-shkolu-v-kyrgyzskom-oshe-7163827.html
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узбекистан, кыргызстан, строительство, школы

Власти Узбекистана построят две школы в Кыргызстане

12:56 28.10.2021
© Sputnik / Павел ЛьвовРабочие на строительной площадке
Рабочие на строительной площадке - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.10.2021
© Sputnik / Павел Львов
Для возведения зданий выделены участки в селе Маргун (0,30 га) и селе Самаркандек (0,75 га). После завершения строительства учебные заведения будут переданы в собственность страны.
ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Узбекистан намерен построить две школы в кыргызстанских селах, сообщает пресс-служба комитета Жогорку Кенеша КР.
"Узбекистан планирует построить две школы в селе Самаркандек Баткенского района и селе Маргун Лейлекского района", - информируется в релизе.
Отмечается, что общеобразовательные школы смогут вместить до 330 учеников.
Строительство здания - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.12.2017
Общество
Узбекистан построит школу в кыргызском Оше
27 декабря 2017, 13:55
Для возведения зданий выделены участки в селе Маргун (0,30 га) и селе Самаркандек (0,75 га). После завершения строительства учебные заведения будут переданы в собственность Кыргызстана.
В сентябре этого года Узбекистан приступил к реконструкции Ошского академического музыкально-драматического узбекского театра имени Бабура, расположенного на юге Кыргызстана. Договоренность о восстановлении объекта была достигнута между правительствами обеих стран для укрепления двусторонних социально-экономических связей.
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