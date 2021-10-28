https://uz.sputniknews.ru/20211028/vstretimsya-v-sude---mojno-li-v-uzbekistane-objalovat-reshenie-gosorganov-21139023.html

Встретимся в суде: как в Узбекистане обжаловать решение госорганов

Встретимся в суде: как в Узбекистане обжаловать решение госорганов

По каким вопросам следует искать правосудия в административном суде при обжаловании решения госоргана и как часто в таких спорах выигрывают заявители, Sputnik... 28.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-28T17:01+0500

2021-10-28T17:01+0500

2021-10-28T17:23+0500

общество

узбекистан

интервью

судья

административная реформа

суд

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ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Одна из приоритетных реформ судебной системы в Узбекистане, предусмотренная Стратегией действий по развитию страны на 2017-2021 годы, – создание административных судов. Теперь, если физическое или юридическое лицо не согласно с решением госоргана и его должностного лица, то административный или публичный спор можно разрешить в суде. Конечно, если он подпадает под определение административных правоотношений.— С чем связана необходимость создания в Узбекистане административных судов?— Эта инициатива была предложена президентом Шавкатом Мирзиёевым в 2016-м. С принятием Стратегии действий по развитию республики на 2017-2021 годы судебная реформа не началась, а продолжилась. Одним из приоритетных ее направлений стала так называемая специализация судов. Под этим подразумевалось создание специализированного суда, который бы эффективно и целенаправленно обеспечивал права и защиту интересов как физических, так и юридических лиц от некоторого произвола государственных органов и чиновников.Раньше граждане с вопросами, касающимися осуществления своих прав, нарушающимися госорганами, тоже обращались в суды. Но все чаще физические и юрлица стали обращаться касательно не только своих личных интересов, но и в целях защиты прав и интересов общественности. Обращения эти рассматривали суды по гражданским делам и экономические суды. Специальных судов, которые занимались бы правоотношениями, связанными с административным регулированием, административными правоотношениями и возникающими из публичных споров, не было.В связи с этим в 2016 году была создана рабочая группа с участием ведущих экспертов и правоведов, изучившая не только зарубежный опыт, но и судебную практику. В частности, мы подробно ознакомились с опытом Германии, Франции, Польши, Греции, Италии, Эстонии, где административное судопроизводство внедрено на протяжении многих лет и показывает свою эффективность.Первым документом, регулирующим деятельность административных судов в Узбекистане, стал соответствующий указ главы государства. В документе прописан комплекс мероприятий во всех отраслях судебной системы, в частности, создание административных судов. А также дальнейшая разработка Кодекса об административном судопроизводстве и Закона об административных процедурах. С июня 2017 года в нашей стране заработали административные суды.Их главная задача — наиболее эффективно рассматривать дела, связанные с обжалованием действий и решений госорганов и их должностных лиц. Многие могут задаться вопросом: зачем нужен административный суд, если раньше разрешением всех этих вопросов занимались суды по гражданским делам и экономические суды? Раньше они рассматривали, не углубляясь в процедуру принятия того или иного решения госоргана из-за отсутствия четко прописанных механизмов. Теперь административные суды на законодательном уровне уполномочены рассматривать всю процедуру: от подачи заявления в госорган до вынесения соответствующего решения. Также в подведомственности судов по гражданским делам и экономических судов рассмотрение ведомственных нормативно-правовых актов не было прямо прописано.— За три года стали ли административные суды механизмом, которому люди доверяют?— Уверен, что да. Если раньше число обжалований решений госорганов составляло наименьшее количество, то после образования административных судов и провозглашения их специализации обращений становится все больше. Соответственно мы, вынося решение в пользу заявителя, будь то физическое или юрлицо, публикуем его в нашей электронной базе, и люди это видят. Более того, по итогам рассматриваемых дел, если считаем, что в действиях госорганов и их должностных лиц имеется нарушение, связанное с административными процедурами или применением норм, регулирующих публичные правоотношения, мы выносим частные определения. Этот документ направляется в вышестоящий орган для обсуждения с коллегами допущенного нарушения, а также дальнейшего его предотвращения.Данный механизм существовал и раньше, но не имел широкого применения. Сегодня мы видим, что госорганы изучают эти частные определения, в том числе приглашают для обсуждения и работников судейского аппарата. Это все говорит о том, что люди верят, доверяют, поэтому и обращаются в административные суды.— Как часто в дальнейшем вы встречаетесь с теми же нарушителями?— Если скажу, что не встречаемся, то слукавлю. Правда, мы встречаем не тех же самых чиновников, а те же госорганы с теми же нарушениями. Полагаю, что это связано с тем, что подписывающий руководитель того или иного госоргана не всегда сам готовит тот или иной документ. Как правило, этим занимаются определенные отделы, департаменты, ответственные сотрудники, а утверждает уже руководитель. Во время исполнения этих процедур и допускаются какие-то повторные нарушения.— Что показывает анализ последних трех лет: насколько госорганы ведут теперь себя более предусмотрительно и даже осторожно с оказанием услуг физическим и юрлицам?— Приведу один пример. За последнее время мы рассмотрели очень много дел, касающихся налоговых органов. В социальных сетях они известны как дела, связанные с "обналичкой". Решения налоговых органов были обжалованы в административных судах. И самое первое дело сами стороны правового спора опубликовали в соцсетях. Заявитель, выигравший процесс, увидел, что решением административного суда решение налогового органа о начислении ему налога на добавленную стоимость, пени и финансовых санкций было признано недействительным. Сами люди, в чью пользу вынесено решение, рассказывают о судебной практике, афишируют свой личный опыт. После этого начался наплыв подобных дел, в частности, со стороны юридических лиц. Это пример того, что после рассмотрения определенного числа дел налоговый орган начал соблюдать административные процедуры при вынесении подобного рода решений. Это значит, что воспитательная функция судебной системы в данном случае относится не только к гражданам, но и к госорганам. В каком-то смысле мы воспитываем их, чтобы они соблюдали нормы закона.— Есть ли статистика обращений?— Мы прослеживаем ежегодный рост рассматриваемых дел, связанных с обжалованием решений и действий государственных органов и их должностных лиц. Например, в 2017-м административными судами республики рассмотрено всего 7 902 дела. Из них — 4 862 заявления удовлетворены, решения приняты в пользу физических и юридических лиц. В 2018 году это уже 17 424 дела. Удовлетворено из них 12 401. В 2019-м – 16 256, удовлетворено 11 142. В 2020 году судами республики рассмотрено чуть больше 15 000 дел, из них — 10 130 заявлений удовлетворено. Только за 9 месяцев 2021-го суды рассмотрели 11 372 дела, удовлетворили 5 583 заявления.Кроме того, административными судами Ташкента было рассмотрено 345 дел, связанных с обжалованием решения хокимията Ташкента, а также глав районных хокимиятов. Из них — 138 удовлетворено, т. е. решения хокимов признаны недействительными.Вынесено всего 133 частных определений, восемь должностных лиц по ним привлечены к дисциплинарной ответственности.В разрезе категорий дел больше всего составляют обращения, связанные с обжалованием решений и действий внебюджетных пенсионных фондов, исполнительной власти на местах (хокимиятов), налоговых и таможенных органов, Бюро принудительного исполнения, органов кадастра, Антимонопольного комитета, Агентства интеллектуальной собственности и другие.Это говорит о значительном усилении роли суда в защите прав и законных интересов физических и юридических лиц – с каждым годом число обращений в административные суды растет, а категория дел расширяется.В итоге появились дела, которых до начала судебной реформы в практике судов Узбекистана никогда не было. В частности, обжалование решений Кабинета министров Республики Узбекистан, связанных с административными правоотношениями и спорами, вытекающими из публично-правовых отношений.Подчеркну: такой категории дел раньше не было. И это говорит об эффективности специализации административных судов.— Известно, что административные суды рассматривают две разные категории дел в зависимости от правовой составляющей. Расскажите, пожалуйста, что это за дела?— Поскольку реформа судебной системы продолжалась, изначально суть работы административных судов заключалась в том, что они будут рассматривать дела, связанные с административным правонарушением и административными правоотношениями.К административным правонарушениям относятся, например, нарушение общественного порядка, ДТП, хулиганство, клевета, оскорбление и т. д.Административные правоотношения – это когда при обращении физических или юрлиц в государственный орган возникает правоотношение, регулируемое административными процедурами, и в случае возникновения спора один из его участников обращается в суд.Суть работы административных судов — в рассмотрении правоотношений, но не правонарушений. Именно поэтому с января 2021 года административные правонарушения перешли в компетенцию судов по уголовным делам. Теперь данная категория дел административными судами не рассматривается. Людей путает слово "административный", поэтому очень важно разделять понятия административные правоотношения и правонарушения.— Насколько успешны дела, связанные с клеветой и защитой деловой репутации?— Этот вопрос связан с деятельностью двух судов. Клевета – это правонарушение (статистика есть у судов по уголовным делам), производная от этого правонарушения, т.е. вытекающее из этого – защита чести, достоинства и деловой репутации. Сколько таких обращений в настоящее время – сказать не могу, это не наша специфика. Но поскольку я раньше работал в судах общей юрисдикции, могу сказать, что это очень эффективный метод защиты своих прав. С такими заявлениями обращаются как физические, так и юридические лица. И эта практика в Узбекистане довольно распространена.— Как бы вы оценили уровень правовой культуры узбекистанцев?— Уровень правосознания и правовой культуры растет. Этому способствует несколько факторов. Во-первых, сегодня во всех районах республики образованы отделения юстиции, где люди могут бесплатно получить консультацию. Во-вторых, на регулярной основе по утвержденным графикам (по субботам) представители судов, правоохранительных органов выезжают в места сходов граждан и проводят встречи с населением с целью повышения их правовой грамотности. Жители махаллей задают нам самые разные вопросы – от алиментов и бракоразводного процесса до вопросов уголовной и ювенальной юстиции.— Появление административных судов – значительная реформа в судебной системе Узбекистана. Но происходят ли сейчас какие-то изменения внутри административного судопроизводства?— Многие могли заметить, что нормативно-правовая база была разработана и принята достаточно быстро. Конечно, в процессе судопроизводственной практики мы выявляем какие-то моменты, требующие доработок. Верховной суд, используя свое право законодательной инициативы вносит те или иные изменения в закон. Это не концептуальные реформы, а изменения, связанные с приведением в соответствие законодательной базы, с которой работают административные суды. В частности, это наш кодекс.Кроме того, в своем предвыборном обращении президент сказал, что реформа административных судов продолжится. Если решение административного суда не будет исполняться госорганом, то теперь суд путем внесения соответствующего дополнения в закон, будет иметь право штрафовать руководителя госоргана за неисполнение решения административного суда. На днях этот проект нормативного акта уже опубликован для обсуждения на портале СОВАЗ "Система Оценки Воздействия Актов Законодательства". Если этот проект будет утвержден и в закон внесут изменения, то у суда по административным делам появится еще один инструмент для безоговорочного исполнения судейского решения. В противном случае руководитель госоргана должен будет оплачивать штраф не из бюджета, а из своего личного кармана.

https://uz.sputniknews.ru/20210621/biznes-ombudsmanu-mogut-razreshit-rassmatrivat-administrativnye-dela-19341438.html

https://uz.sputniknews.ru/20201201/V-Tashkentskom-gorodskom-administrativnom-sude-raskhitili-milliardy-15515421.html

https://uz.sputniknews.ru/20190226/V-Uzbekistane-startovala-programma-po-sudebno-pravovoy-reforme-10921502.html

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Анна Желиховская

Анна Желиховская

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

узбекистан, интервью, судья, административная реформа, суд