https://uz.sputniknews.ru/20211029/deniel-chjou-huawei-nameren-sozdavat-vysokie-texnologii-vmeste-s-rossiey-21152151.html

Дэниел Чжоу: Huawei намерен создавать высокие технологии вместе с Россией

Дэниел Чжоу: Huawei намерен создавать высокие технологии вместе с Россией

В марте 2020 года компания Huawei представила стратегию "Сообщество единого цифрового будущего", реализация которой поможет компании и ее российским партнерам... 29.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-29T14:29+0500

2021-10-29T14:29+0500

2021-10-29T14:39+0500

в мире

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Huawei продолжит сотрудничать с Россией для продвижения инноваций и поддержки устойчивого развития ИКТ индустрии. Вместе с тем, компания будет способствовать подготовке в этой стране высококвалифицированных IT-специалистов.Об этом глава одной из крупнейших телекоммуникационной компаний по евразийскому региону Дэниел Чжоу заявил на пленарном заседании, открывшем конференцию Huawei "Цифровое сообщество 2021". В ногу с изменениямиКак сообщил Чжоу, с марта 2020 года компания Huawei направила в общей сложности 1,1 миллиардов долларов на закупки НИОКР в России, подготовила более 15200 специалистов для российской информационно-технологической отрасли, включая более полторы тысячи экспертов в технологиях 5G и около пяти тысяч сертифицированных специалистов в области IP/IT.Руководитель компании в регионе Евразия отметил и стремительное развитие такого направления, как облачный бизнес: Huawei Cloud стало вторым по величине облаком в Китае и пятым в мире.Он напомнил, что в марте 2020 года компания Huawei представила стратегию "Сообщество единого цифрового будущего", реализация которой поможет компании и ее российским партнерам создать единое цифровое сообщество, целью которого является "процветание российской ИКТ-индустрии и содействие развитию цифровой экономики и цифровой трансформации отраслей".По его словам, после полутора лет реализации данной стратегии, ускоренной условиями пандемии, Huawei и ее российские партнеры добились отличных результатов. Так, вместе с Sitronics Group, который является частью АФК "Система" был создан первый российский сервер на базе технологий Huawei. Было разработано три модели серверов с ежемесячным объемом производства 1500 единиц.Кроме того, Huawei и "Сбер" совместно создали комплексное решение для "умного кампуса", значительно повысившее эффективность офисной работы и управления. В качестве примера Чжоу привел голосовой помощник "Сбер Салют", встроенный в "умный" экран Huawei, или "умные" часы, охватывающие функцию геолокации, музыку, социальные сети и электронные платежи.Он заявил, что с приближением процесса лицензирования 5G и строительства сетей пятого поколения, индустрия и операторы нуждаются в испытательном полигоне для 5G, который будет служить в качестве бизнес-инкубатора для тестирования будущих сценариев для бизнеса и пользователей. Лаборатория предназначена для работы с операторами, партнерами по разработке приложений и отраслевой интеграции для внедрения инноваций, тестирования и проверки услуг 5G, а также изучения новых прибыльных моделей.Рынок на три триллионаКак отметил на конференции управляющий директор SberData Борис Рабинович, сотрудничество с Huawei открывает перед "Сбером" и его клиентами самые широкие перспективы.В свою очередь, исполнительный директор по стратегии АФК "Система" Илья Этко подчеркнул выгоды международного сотрудничества для российских производителей софта, отметив, что в ближайшие десять лет количество новых сервисов будет расти. Разрабатывать их все силами одной компании будет невозможно. Поэтому важна роль как региональных, так и международных партнерств, чтобы предоставить клиенту линейку разнообразных сервисов. Директор по стратегии и развитию ПАО "Ростелеком" Олеся Мамчур подчеркнула важность цифровизации не только для бизнеса, но и для государства – особенно для таких отраслей, как медицина и здравоохранение. По ее мнению, идеальный вариант цифровизации – тот, в котором качественная государственная услуга в здравоохранении, образовании, другой сфере максимально отвечает потребностям врача, пациента, учителя. В ходе дискуссии Дэниел Чжоу отметил, что главная особенность России – это расстояния. И если в Москве и Санкт-Петербурге живет около 20% граждан, уровень цифровизации жизни которых высок, то на Дальнем Востоке или Севере многие сервисы пока не доступны. Huawei может работать с Ростелекомом, с МТС, чтобы обеспечить покрытие в масштабах всей России. В перспективе – поиск наиболее эффективных решений в создании сети, которая будет наиболее подходящей для России с учетом ее расстояний.Старт новой технологииВ рамках пленарного заседания состоялся символический старт в России технологии Nof+. Как пояснил вице-президент Департамента маркетинга и продаж систем передачи данных компании Huawei Лю Чжаньминь, Nof+ – это сетевое решение для систем хранения данных.По его словам, система Nof+ не только обеспечивает хранение больших данных, но и в разы превосходит по скорости обычные сети, при этом не уступая по потенциалу. Большие данные передаются по сети Ethernet без потерь."В некоторых задачах, с которыми мы сталкиваемся, есть потребность в более высокой пропускной способности сети и передачи данных. Huawei предложила свое решение для систем хранения данных и других накопителей. Наши специалисты провели разностороннее тестирование, получили очень интересные результаты. Сейчас Nof+ - самая новая технология на рынке. Мы первыми закупили это решение", - сообщил технический директор компании Merlion Мигель Антонов.Как шагнуть на международный уровеньВ рамках выставки HDCC эксперты, чиновники и производители софта встречались на дискуссионных площадках, чтобы обсудить перспективы развития отрасли, в том числе проблемы локализации в ИКТ-индустрии.Как ранее сообщалось, премьер Михаил Мишустин, выступая в конце августа на совещании, посвященном формированию спроса на российскую радиоэлектронную продукцию, сообщил, что до конца года в России будет запущено не менее десяти платформенных кросс-отраслевых проектов, направленных на развитие электронной промышленности и внедрению отечественных решений во всех секторах экономики."Проекты рассматриваются на общественно-экспертном совете, который создан при президиуме комиссии во главе с вице-премьером Дмитрием Чернышенко. В этот совет входят 30 представителей бизнеса. На текущий момент создано двенадцать центров компетенции по разным направлениям, которые уже состоялись и еще формируются (умный дом, робототехника). Проекты, которые рассматриваются и одобряются, имеют шансы на субсидии до 50%", - сказал на форуме заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Андрей Заренин.Один из способов быстрого выхода на производство продукции высокого качества предложила компания Sitronics Group."Мы – довольно молодая компания с точки зрения производителей. У нас просто не было времени для того, чтобы создать качественный центр научной разработки и создать конкурентную продукцию, поэтому мы пошли на партнерство с компанией Huawei. Теперь у нас есть возможность быстро войти на рынок, вкладываться в интеллектуальную собственность. Не каждый может сейчас достаточно много вкладывать в те же российские процессоры, потому что срок поставки – большой, и приходится "морозить" деньги, чтобы получить свои заказы", - отметил вице-президент Sitronics Group по информационно-коммуникационным и аппаратным решениям Александр Трохин.

https://uz.sputniknews.ru/20190611/Huawei-nashel-zamenu-Android-i-gotov-perenesti-chast-proizvodstva-11739209.html

https://uz.sputniknews.ru/20211021/na-konferentsii-huawei-eksperty-obsudyat-tsifrovye-trendy-21014439.html

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сотрудничество, телекоммуникации, икт, huawei