https://uz.sputniknews.ru/20211029/diplomaty-rf-pomogut-soxranit-pamyatniki-na-russkom-kladbische-v-tashkente-21144716.html

Дипломаты РФ помогут сохранить памятники на русском кладбище в Ташкенте

Дипломаты РФ помогут сохранить памятники на русском кладбище в Ташкенте

Ранее в соцсетях появились сообщения о разрушении памятников на старейшем кладбище. Пользователи обратились с призывом о придании ему мемориального статуса. 29.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-29T09:30+0500

2021-10-29T09:30+0500

2021-10-29T09:30+0500

общество

ташкент

россотрудничество

кладбище

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/1d/21144927_0:211:3073:1939_1920x0_80_0_0_5e685801d19083c5e103430c75195116.jpg

ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Сотрудники Россотрудничества собрали необходимые данные для систематизации и сохранения памятников и захоронений на русском Боткинском кладбище в Ташкенте, представляющих культурно-историческую ценность.Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе посольства РФ в Узбекистане.Он уточнил, что присвоение мемориального статуса общественному кладбищу — процесс трудоемкий, в нем также участвуют историки и эксперты.В посольстве отметили действенные шаги властей Узбекистана по сохранению российского культурно-исторического наследия. В частности, за счет средств узбекской стороны в последние годы были реконструированы часовня святого Георгия в Ташкенте и Свято-Георгиевский монастырь в Чирчике, начались работы по реконструкции особняка князя Константина Романова. Силами администрации Боткинского кладбища, Ташкентской епархии РПЦ и диаспоры соотечественников проводится работа по уходу за захоронениями. Ранее в соцсетях появились сообщения о разрушении памятников на Боткинском кладбище. Многие пользователи на своих страницах обратились с призывом к властям РФ о придании ему мемориального статуса.Боткинское русское кладбище — старейшее в Ташкенте, было открыто в 1872 году. Здесь находятся могилы многих известных представителей РПЦ, науки, искусства и общества. В частности, митрополитов Никандра и Арсения, архиепископа Гавриила, потомков канонизированного архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого), русского лингвиста Дмитрия Ушакова, родственников главы временного правительства России в 1917 году Александра Керенского. На территории кладбища в 40 гектаров также расположен действующий храм Святого Александра Невского Ташкентской епархии РПЦ.

https://uz.sputniknews.ru/20211003/knyaz-zaveschal-dvorets-tashkentu-neizvestnye-fakty-ob-osobnyake-romanova-20747743.html

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ташкент, россотрудничество, кладбище