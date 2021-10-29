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Дипломаты РФ помогут сохранить памятники на русском кладбище в Ташкенте
Дипломаты РФ помогут сохранить памятники на русском кладбище в Ташкенте
Ранее в соцсетях появились сообщения о разрушении памятников на старейшем кладбище. Пользователи обратились с призывом о придании ему мемориального статуса. 29.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-29T09:30+0500
2021-10-29T09:30+0500
общество
ташкент
россотрудничество
кладбище
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ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Сотрудники Россотрудничества собрали необходимые данные для систематизации и сохранения памятников и захоронений на русском Боткинском кладбище в Ташкенте, представляющих культурно-историческую ценность.Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе посольства РФ в Узбекистане.Он уточнил, что присвоение мемориального статуса общественному кладбищу — процесс трудоемкий, в нем также участвуют историки и эксперты.В посольстве отметили действенные шаги властей Узбекистана по сохранению российского культурно-исторического наследия. В частности, за счет средств узбекской стороны в последние годы были реконструированы часовня святого Георгия в Ташкенте и Свято-Георгиевский монастырь в Чирчике, начались работы по реконструкции особняка князя Константина Романова. Силами администрации Боткинского кладбища, Ташкентской епархии РПЦ и диаспоры соотечественников проводится работа по уходу за захоронениями. Ранее в соцсетях появились сообщения о разрушении памятников на Боткинском кладбище. Многие пользователи на своих страницах обратились с призывом к властям РФ о придании ему мемориального статуса.Боткинское русское кладбище — старейшее в Ташкенте, было открыто в 1872 году. Здесь находятся могилы многих известных представителей РПЦ, науки, искусства и общества. В частности, митрополитов Никандра и Арсения, архиепископа Гавриила, потомков канонизированного архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого), русского лингвиста Дмитрия Ушакова, родственников главы временного правительства России в 1917 году Александра Керенского. На территории кладбища в 40 гектаров также расположен действующий храм Святого Александра Невского Ташкентской епархии РПЦ.
https://uz.sputniknews.ru/20211003/knyaz-zaveschal-dvorets-tashkentu-neizvestnye-fakty-ob-osobnyake-romanova-20747743.html
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ташкент, россотрудничество, кладбище

Дипломаты РФ помогут сохранить памятники на русском кладбище в Ташкенте

09:30 29.10.2021
© Unsplash / Ümit YıldırımКладбище, иллюстративное фото
Кладбище, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.10.2021
© Unsplash / Ümit Yıldırım
Ранее в соцсетях появились сообщения о разрушении памятников на старейшем кладбище. Пользователи обратились с призывом о придании ему мемориального статуса.
ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Сотрудники Россотрудничества собрали необходимые данные для систематизации и сохранения памятников и захоронений на русском Боткинском кладбище в Ташкенте, представляющих культурно-историческую ценность.
Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе посольства РФ в Узбекистане.
"Сотрудники Россотрудничества задокументировали порядка 150 могил, где захоронены известные исторические личности. Все собранные материалы отправлены в Россию", — сказал представитель дипмиссии.
Он уточнил, что присвоение мемориального статуса общественному кладбищу — процесс трудоемкий, в нем также участвуют историки и эксперты.
"Если в России примут принципиальное решение о целесообразности проработки этого вопроса, предстоит серьезная совместная работа с узбекскими профильными ведомствами", — добавили в посольстве.
В посольстве отметили действенные шаги властей Узбекистана по сохранению российского культурно-исторического наследия.
В частности, за счет средств узбекской стороны в последние годы были реконструированы часовня святого Георгия в Ташкенте и Свято-Георгиевский монастырь в Чирчике, начались работы по реконструкции особняка князя Константина Романова.
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Силами администрации Боткинского кладбища, Ташкентской епархии РПЦ и диаспоры соотечественников проводится работа по уходу за захоронениями.
"Понятно, что это мало, нужно серьезное финансирование, в том числе на оцифровку памятников", — заявил представитель посольства.
Ранее в соцсетях появились сообщения о разрушении памятников на Боткинском кладбище. Многие пользователи на своих страницах обратились с призывом к властям РФ о придании ему мемориального статуса.
Боткинское русское кладбище — старейшее в Ташкенте, было открыто в 1872 году.
Здесь находятся могилы многих известных представителей РПЦ, науки, искусства и общества. В частности, митрополитов Никандра и Арсения, архиепископа Гавриила, потомков канонизированного архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого), русского лингвиста Дмитрия Ушакова, родственников главы временного правительства России в 1917 году Александра Керенского.
На территории кладбища в 40 гектаров также расположен действующий храм Святого Александра Невского Ташкентской епархии РПЦ.
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