https://uz.sputniknews.ru/20211029/grozin-uzbekistan-ne-budet-forsirovat-vstuplenie-v-eaes--i-eto-xorosho-21153709.html
Почему Узбекистан не будет форсировать вступление в ЕАЭС?
Почему Узбекистан не будет форсировать вступление в ЕАЭС?
Для страны важно не вступление в какую-либо организацию, а практическая польза от членства в Союзе, заявил эксперт в интервью Sputnik. 29.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-29T15:18+0500
2021-10-29T15:18+0500
2021-10-29T16:04+0500
экономика
узбекистан
интеграция
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
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ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Населению Узбекистана не следует ждать каких-то радикальных изменений во внешней политике республики во время второго срока Шавката Мирзиёева на посту президента. Об этом в эксклюзивном интервью YouTube-каналу агентства Sputnik Узбекистан рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин. На президентских выборах в Узбекистане 24 октября Грозин присутствовал в качестве наблюдателя в Самарканде и поделился своими впечатлениями с корреспондентом Sputnik Узбекистан. По его мнению, отношения Узбекистана и России будут развиваться, однако Ташкент не стремится форсировать вступление в Евразийский экономический Союз (ЕАЭС). Об этом, по мнению Грозина, свидетельствуют следующие шаги: получение Узбекистаном статуса наблюдателя в ЕАЭС, а также принятие дорожной карты по взаимодействию с Союзом. "Это все ступени, ведущие к определенной цели. Направления уже заданы. А вот движения в этом направлении будут зависеть от оценки, которая будет проводиться руководством Узбекистана: что положительного, а что, возможно, негативного повлечет за собой потенциальное вступление? Посмотрят и на опыт других государств – той же Республики Кыргызстан или Республики Казахстан, ближайших соседей", — отметил эксперт. В оценке пользы от вступления в ЕАЭС для Узбекистана главную роль будут играть экономические перспективы, уверен Грозин. Грозин добавил, что для властей республики возможное вступление в ЕАЭС – это не самоцель и желание вступить в какую-либо организацию. На современном этапе развития Узбекистана важна только практическая польза для экономики, сферы торговли, логистики и возможности модернизировать инфраструктуру.
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Данара Курманова
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MIA „Rosiya Segodnya“
Данара Курманова
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1118/34/11183496_106:0:1250:1144_100x100_80_0_0_8112551b1108fe0d507e8f7092bb8381.jpg
узбекистан, интеграция, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
Почему Узбекистан не будет форсировать вступление в ЕАЭС?
15:18 29.10.2021 (обновлено: 16:04 29.10.2021)
Эксклюзив
Для страны важно не вступление в какую-либо организацию, а практическая польза от членства в Союзе, заявил эксперт в интервью Sputnik.
ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Населению Узбекистана не следует ждать каких-то радикальных изменений во внешней политике республики во время второго срока Шавката Мирзиёева на посту президента. Об этом в эксклюзивном интервью YouTube-каналу агентства Sputnik Узбекистан рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.
На президентских выборах в Узбекистане 24 октября Грозин присутствовал в качестве наблюдателя в Самарканде и поделился своими впечатлениями с корреспондентом Sputnik Узбекистан. По его мнению, отношения Узбекистана и России будут развиваться, однако Ташкент не стремится форсировать вступление в Евразийский экономический Союз (ЕАЭС).
"Во-первых, это (радикальные изменения в политике – Sputnik) не в традициях Узбекистана, - сказал Андрей Грозин. — Здесь принимают решения, исходя из их целесообразности, взвешенно, не спеша. Поэтому, если говорить конкретно о ЕАЭС, я считаю – и услышал от узбекистанских коллег, — республика не будет форсировать процесс, но будет двигаться в этом направлении".
Об этом, по мнению Грозина, свидетельствуют следующие шаги: получение Узбекистаном статуса наблюдателя в ЕАЭС, а также принятие дорожной карты по взаимодействию с Союзом.
"Это все ступени, ведущие к определенной цели. Направления уже заданы. А вот движения в этом направлении будут зависеть от оценки, которая будет проводиться руководством Узбекистана: что положительного, а что, возможно, негативного повлечет за собой потенциальное вступление? Посмотрят и на опыт других государств – той же Республики Кыргызстан или Республики Казахстан, ближайших соседей", — отметил эксперт.
В оценке пользы от вступления в ЕАЭС для Узбекистана главную роль будут играть экономические перспективы, уверен Грозин.
"Именно экономика и рост макроэкономических параметров являются основой для идеологии, которую анонсировали официальные власти Узбекистана. Это борьба с бедностью, увеличение параметров ВВП на душу населения. А ЕАЭС и расширение партнерства с ближайшими соседями по региону позволят нарастить эти параметры. На мой взгляд, именно партнерство с ближними и дальними соседями для Ташкента важны в первую очередь", — подчеркнул он.
Грозин добавил, что для властей республики возможное вступление в ЕАЭС – это не самоцель и желание вступить в какую-либо организацию. На современном этапе развития Узбекистана важна только практическая польза для экономики, сферы торговли, логистики и возможности модернизировать инфраструктуру.