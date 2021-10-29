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Грозин: Узбекистану нужно "держать порох сухим" и обновить армию
Грозин: Узбекистану нужно "держать порох сухим" и обновить армию
Узбекистан стремится дружить со всеми соседями, но должен быть готов к вызовам со стороны экстремистов, заявил эксперт в интервью Sputnik. 29.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-29T19:54+0500
2021-10-29T19:54+0500
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ТАШКЕНТ, 29 окт – Sputnik. Проводя переговоры и сотрудничая с новым правительством Афганистана, Узбекистан должен, тем не менее, "держать порох сухим", заявил в эксклюзивном интервью YouTube-каналу агентства Sputnik Узбекистан руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.По мнению эксперта, Узбекистан рассчитывает и в дальнейшем строить дружественные отношения со всеми соседями, включая Афганистан. Однако, вопросы, связанные с безопасностью страны, никуда не исчезли, а, следовательно, нужно быть готовыми к новым угрозам и вызовам.Для этого Узбекистану срочно требуется модернизировать свои вооруженные силы, которые, по мнению эксперта, до сих пор находятся на уровне 80-90-х годов прошлого века.Он также отметил, что Узбекистан относится прагматично к вопросу сотрудничества с различными организациями, вроде ОДКБ, ОБСЕ, ЕАЭС и т.д., учитывая, насколько программа той или иной организации отвечает национальным интересам. Поэтому он не исключает возможности возобновления членства Узбекистана в ОДКБ, если возникнет такая необходимость.
https://uz.sputniknews.ru/20211029/vybory-prezidenta-uzbekistana-chemu-stoit-pouchitsya-rossii--grozin-21156415.html
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Грозин: Узбекистану нужно "держать порох сухим" и обновить армию
Узбекистан стремится дружить со всеми соседями, но должен быть готов к вызовам со стороны экстремистов, заявил эксперт в интервью Sputnik.
ТАШКЕНТ, 29 окт – Sputnik. Проводя переговоры и сотрудничая с новым правительством Афганистана, Узбекистан должен, тем не менее, "держать порох сухим", заявил в эксклюзивном интервью YouTube-каналу агентства Sputnik Узбекистан руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.
По мнению эксперта, Узбекистан рассчитывает и в дальнейшем строить дружественные отношения со всеми соседями, включая Афганистан. Однако, вопросы, связанные с безопасностью страны, никуда не исчезли, а, следовательно, нужно быть готовыми к новым угрозам и вызовам.
"То есть все эти радикалистские международные террористические организации – они остаются. Поэтому надо держать порох сухим. Поэтому с одной стороны, встречаясь в Термезе с представителями талибов* и договариваясь о возможной активизации экономического сотрудничества, в то же самое время Узбекистан проводит военные учения и держит порох сухим. Это совершенно правильная и здравая позиция", - подчеркнул Грозин.
Для этого Узбекистану срочно требуется модернизировать свои вооруженные силы, которые, по мнению эксперта, до сих пор находятся на уровне 80-90-х годов прошлого века.
"И в этом тоже может Россия помочь. И не только Россия, но и Российская Федерация. Все-таки мы являемся основным партнером Республики Узбекистан в сфере военно-технического сотрудничества", - отметил он.
Он также отметил, что Узбекистан относится прагматично к вопросу сотрудничества с различными организациями, вроде ОДКБ, ОБСЕ, ЕАЭС и т.д., учитывая, насколько программа той или иной организации отвечает национальным интересам. Поэтому он не исключает возможности возобновления членства Узбекистана в ОДКБ, если возникнет такая необходимость.