https://uz.sputniknews.ru/20211029/vybory-prezidenta-uzbekistana-chemu-stoit-pouchitsya-rossii--grozin-21156415.html
Выборы президента Узбекистана: чему стоит поучиться России — Грозин
Выборы президента Узбекистана: чему стоит поучиться России — Грозин
Чем выборы президента Узбекистана отличались от предыдущих, вступит ли республика в ЕАЭС в ближайшее время и как поведет себя Ташкент в отношениях с Афганистаном - смотрите в нашем интервью.
2021-10-29T19:22+0500
2021-10-29T19:22+0500
2021-10-29T19:24+0500
видео
узбекистан
шавкат мирзиёев
еаэс
выборы
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
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Каким будет дальнейший внешнеполитический курс Узбекистана? В какую страну совершит первый визит переизбранный президент? И стоит ли ожидать сближения Узбекистана с каким-то одним центром силы?Ответы на эти вопросы выясняет корреспондент Sputnik Узбекистан в эксклюзивном интервью с наблюдателем на выборах, кандидатом исторических наук и руководителем отдела Средней Азии Института стран СНГ Андреем Грозиным. Как отмечает эксперт, политическая жизнь в Узбекистане активизировалась: партии достаточно громко заявили о себе и в процессе подготовки, и в ходе выборов. На каждом участке находились представители всех пяти партий, а также общественных объединений.Эксперт также позитивно отозвался о новом избирательном кодексе Узбекистана. Документ существенно изменил подходы к организации голосования. Например, труд работников, задействованных в выборах, стал оплачиваемым.Кроме того, у граждан Узбекистана появилась возможность проголосовать в упрощенном порядке как внутри республики, так и за рубежом. Можно было проголосовать, предъявив не только паспорт, но и идентификационную карту или водительские права.По личному наблюдению эксперта, итоговые цифры по явке и по конкретным кандидатам полностью отвечают результату голосования:"Ничей голос не пропал на голосовании за президента Узбекистана. Люди чувствуют, что их участие в политическом процессе важно, поэтому проявили свою позицию", — пояснил собеседник.Эксперт по Центральной Азии предположил, что радикальных изменений в текущей политике Шавката Мирзиеева ожидать вряд ли стоит. Но задачи перед президентом во второй пятилетке стоят серьезные и важные.Прежде всего Грозин напомнил о главной цели Узбекистана - максимально модернизировать экономику страны. Она включает борьбу с бедностью и увеличение ВВП на душу населения.В этом смысле интеграция в ЕАЭС и расширение партнерства с ближайшими соседями по региону позволит Узбекистану нарастить экономические параметры, считает Грозин. Но республика не будет форсировать этот процесс.Вместо этого, по мнению эксперта, Узбекистан будет действовать постепенно, изучая опыт соседей и взвешивая плюсы и минусы.Неслучайно после выборов глава Узбекистана планирует совершить ближайший визит именно в Москву. По оценкам специалистов, от этой поездки стоит ожидать подписание реальных контрактов на 9-12 млрд долларов.Подробнее об оценках геополитической ситуации в регионе и об интеграционных процессах в рамках различных объединений - в нашем видеоинтервью.
https://uz.sputniknews.ru/20211029/partiynaya-jizn-v-uzbekistane-serezno-aktivizirovalas--nablyudatel-21154208.html
https://uz.sputniknews.ru/20211029/grozin-uzbekistan-ne-budet-forsirovat-vstuplenie-v-eaes--i-eto-xorosho-21153709.html
https://uz.sputniknews.ru/20211006/kto-mojet-stat-prezidentom-uzbekistana-biografii-i-programmy-kandidatov-20798573.html
https://uz.sputniknews.ru/20211024/nablyudatel-iz-rossii-posmotrel-kak-v-uzbekistane-golosuet-glubinka-21069338.html
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узбекистан, шавкат мирзиёев, еаэс, выборы, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
Выборы президента Узбекистана: чему стоит поучиться России — Грозин
19:22 29.10.2021 (обновлено: 19:24 29.10.2021)
ЦИК Узбекистана огласил окончательные итоги голосования: Шавкат Мирзиёев одержал победу на президентских выборах в республике со счетом 80,12% голосов.
Каким будет дальнейший внешнеполитический курс Узбекистана? В какую страну совершит первый визит переизбранный президент? И стоит ли ожидать сближения Узбекистана с каким-то одним центром силы?
Ответы на эти вопросы выясняет корреспондент Sputnik Узбекистан в эксклюзивном интервью с наблюдателем на выборах, кандидатом исторических наук и руководителем отдела Средней Азии Института стран СНГ Андреем Грозиным.
Как отмечает эксперт, политическая жизнь в Узбекистане активизировалась: партии достаточно громко заявили о себе и в процессе подготовки, и в ходе выборов. На каждом участке находились представители всех пяти партий, а также общественных объединений.
"Эти выборы стали трамплином к активизации работы партий Узбекистана. Местные аналитики надеются, что выборы также станут одной из ступенек стимуляции дальнейшего политического процесса", — отметил Андрей Грозин.
Эксперт также позитивно отозвался о новом избирательном кодексе Узбекистана. Документ существенно изменил подходы к организации голосования. Например, труд работников, задействованных в выборах, стал оплачиваемым.
Кроме того, у граждан Узбекистана появилась возможность проголосовать в упрощенном порядке как внутри республики, так и за рубежом. Можно было проголосовать, предъявив не только паспорт, но и идентификационную карту или водительские права.
"В отдельных моментах, на мой взгляд, даже России стоило бы поучиться у Узбекистана в организации выборов. Например, единый список избирателей и возможность проголосовать практически везде", — отметил Грозин.
По личному наблюдению эксперта, итоговые цифры по явке и по конкретным кандидатам полностью отвечают результату голосования:
"Ничей голос не пропал на голосовании за президента Узбекистана. Люди чувствуют, что их участие в политическом процессе важно, поэтому проявили свою позицию", — пояснил собеседник.
Эксперт по Центральной Азии предположил, что радикальных изменений в текущей политике Шавката Мирзиеева ожидать вряд ли стоит. Но задачи перед президентом во второй пятилетке стоят серьезные и важные.
Прежде всего Грозин напомнил о главной цели Узбекистана - максимально модернизировать экономику страны. Она включает борьбу с бедностью и увеличение ВВП на душу населения.
В этом смысле интеграция в ЕАЭС и расширение партнерства с ближайшими соседями по региону позволит Узбекистану нарастить экономические параметры, считает Грозин. Но республика не будет форсировать этот процесс.
Вместо этого, по мнению эксперта, Узбекистан будет действовать постепенно, изучая опыт соседей и взвешивая плюсы и минусы.
"Республика не ставит самоцелью вступить или не вступить в какую-либо организацию. Для современного Узбекистана важна практическая польза для экономики, торговли и логистики. Итоги первого срока Шавката Мирзиёева впечатляющие: отношения с соседями и даже с Афганистаном остаются ровными и стабильными, развиваются новые торговые связи и инфраструктурные проекты. Но, несмотря на всю многовекторность Ташкента, сближение с Россией – одна из важных задач, намеченных президентом Узбекистана во второй пятилетке", — подчеркнул Грозин.
Неслучайно после выборов глава Узбекистана планирует совершить ближайший визит именно в Москву. По оценкам специалистов, от этой поездки стоит ожидать подписание реальных контрактов на 9-12 млрд долларов.
Подробнее об оценках геополитической ситуации в регионе и об интеграционных процессах в рамках различных объединений - в нашем видеоинтервью.