https://uz.sputniknews.ru/20211029/vybory-prezidenta-uzbekistana-chemu-stoit-pouchitsya-rossii--grozin-21156415.html

Выборы президента Узбекистана: чему стоит поучиться России — Грозин

Выборы президента Узбекистана: чему стоит поучиться России — Грозин

Чем выборы президента Узбекистана отличались от предыдущих, вступит ли республика в ЕАЭС в ближайшее время и как поведет себя Ташкент в отношениях с Афганистаном - смотрите в нашем интервью.

2021-10-29T19:22+0500

2021-10-29T19:22+0500

2021-10-29T19:24+0500

видео

узбекистан

шавкат мирзиёев

еаэс

выборы

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/1d/21155491_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1b9b599126b5d1be6913b0656740bfc8.jpg

Каким будет дальнейший внешнеполитический курс Узбекистана? В какую страну совершит первый визит переизбранный президент? И стоит ли ожидать сближения Узбекистана с каким-то одним центром силы?Ответы на эти вопросы выясняет корреспондент Sputnik Узбекистан в эксклюзивном интервью с наблюдателем на выборах, кандидатом исторических наук и руководителем отдела Средней Азии Института стран СНГ Андреем Грозиным. Как отмечает эксперт, политическая жизнь в Узбекистане активизировалась: партии достаточно громко заявили о себе и в процессе подготовки, и в ходе выборов. На каждом участке находились представители всех пяти партий, а также общественных объединений.Эксперт также позитивно отозвался о новом избирательном кодексе Узбекистана. Документ существенно изменил подходы к организации голосования. Например, труд работников, задействованных в выборах, стал оплачиваемым.Кроме того, у граждан Узбекистана появилась возможность проголосовать в упрощенном порядке как внутри республики, так и за рубежом. Можно было проголосовать, предъявив не только паспорт, но и идентификационную карту или водительские права.По личному наблюдению эксперта, итоговые цифры по явке и по конкретным кандидатам полностью отвечают результату голосования:"Ничей голос не пропал на голосовании за президента Узбекистана. Люди чувствуют, что их участие в политическом процессе важно, поэтому проявили свою позицию", — пояснил собеседник.Эксперт по Центральной Азии предположил, что радикальных изменений в текущей политике Шавката Мирзиеева ожидать вряд ли стоит. Но задачи перед президентом во второй пятилетке стоят серьезные и важные.Прежде всего Грозин напомнил о главной цели Узбекистана - максимально модернизировать экономику страны. Она включает борьбу с бедностью и увеличение ВВП на душу населения.В этом смысле интеграция в ЕАЭС и расширение партнерства с ближайшими соседями по региону позволит Узбекистану нарастить экономические параметры, считает Грозин. Но республика не будет форсировать этот процесс.Вместо этого, по мнению эксперта, Узбекистан будет действовать постепенно, изучая опыт соседей и взвешивая плюсы и минусы.Неслучайно после выборов глава Узбекистана планирует совершить ближайший визит именно в Москву. По оценкам специалистов, от этой поездки стоит ожидать подписание реальных контрактов на 9-12 млрд долларов.Подробнее об оценках геополитической ситуации в регионе и об интеграционных процессах в рамках различных объединений - в нашем видеоинтервью.

https://uz.sputniknews.ru/20211029/partiynaya-jizn-v-uzbekistane-serezno-aktivizirovalas--nablyudatel-21154208.html

https://uz.sputniknews.ru/20211029/grozin-uzbekistan-ne-budet-forsirovat-vstuplenie-v-eaes--i-eto-xorosho-21153709.html

https://uz.sputniknews.ru/20211006/kto-mojet-stat-prezidentom-uzbekistana-biografii-i-programmy-kandidatov-20798573.html

https://uz.sputniknews.ru/20211024/nablyudatel-iz-rossii-posmotrel-kak-v-uzbekistane-golosuet-glubinka-21069338.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Черкасова

узбекистан, шавкат мирзиёев, еаэс, выборы, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции