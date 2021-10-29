Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Президентские выборы в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября 2021 года. На пост главы государства претендуют пять кандидатов: Шавкат Мирзиёев (УзЛиДеп), Максуда Варисова (НДПУ), Бахром Абдухалимов (СДП "Адолат"), Алишер Кадыров ("Миллий тикланиш") и Нарзулло Обломуродов (Экологическая партия).
https://uz.sputniknews.ru/20211029/mirziyoev-pobedil-na-vyborax-s-8012-golosov---tsik-21149824.html
Мирзиёев победил на выборах с 80,12% голосов - ЦИК
Мирзиёев победил на выборах с 80,12% голосов - ЦИК
Центризбирком объявил официальные итоги выборов Президента Узбекистана. 29.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-29T12:58+0500
2021-10-29T12:58+0500
выборы президента узбекистана-2021
шавкат мирзиёев
цик узбекистана
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/1d/19867863_0:109:1280:830_1920x0_80_0_0_ed0e1308ccfb1e4e2d5cf35245ea3930.jpg
ТАШКЕНТ, 29 окт - Sputnik. Шавкат Мирзиёев победил на прошедших 24 октября президентских выборах, набрав 80,12% голосов, сообщил на заседании в пятницу председатель ЦИК Зайниддин Низамходжаев.Президентские выборы в республике прошли 24 октября. Всего проголосовало свыше 16 миллионов избирателей по всей стране (80,4%).На пост главы государства претендовали пять кандидатов. Кандидат от НДПУ Максуда Ворисова набрала 6,63% голосов, представитель "Миллий тикланиш" Алишер Кодиров - 5,48%, кандидат от Экологической партии Нарзулло Обломурадов - 4,14% и кандидат от партии "Адолат" - 3,39%.
https://uz.sputniknews.ru/20211026/sosedi-po-tsentralnoy-azii-pozdravili-mirziyoeva-s-pobedoy-na-vyborax-21088384.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/1d/19867863_86:0:1223:853_1920x0_80_0_0_0a497fdab68de06c4cd1a92dc706d8d3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
шавкат мирзиёев, цик узбекистана, узбекистан

Мирзиёев победил на выборах с 80,12% голосов - ЦИК

12:58 29.10.2021
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.10.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Центризбирком объявил официальные итоги выборов Президента Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 29 окт - Sputnik. Шавкат Мирзиёев победил на прошедших 24 октября президентских выборах, набрав 80,12% голосов, сообщил на заседании в пятницу председатель ЦИК Зайниддин Низамходжаев.

"Центральная избирательная комиссия Республики Узбекистан постановила считать Мирзиеева Шавката Миромоновича избранным на должность президента Республики Узбекистан, после подсчета всех бюллетеней он набрал 80,12% голосов", - сказал Низамходжаев.

Президентские выборы в республике прошли 24 октября. Всего проголосовало свыше 16 миллионов избирателей по всей стране (80,4%).
На пост главы государства претендовали пять кандидатов. Кандидат от НДПУ Максуда Ворисова набрала 6,63% голосов, представитель "Миллий тикланиш" Алишер Кодиров - 5,48%, кандидат от Экологической партии Нарзулло Обломурадов - 4,14% и кандидат от партии "Адолат" - 3,39%.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.10.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
Соседи по Центральной Азии поздравили Мирзиёева с победой на выборах
26 октября, 09:37
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:41Узбекистан меняет порядок налогообложения за пользование недрами
13:25Узбекистан и РФ договорились проводить совместные исследования в научной сфере
12:58Мирзиёев победил на выборах с 80,12% голосов - ЦИК
12:29Нарушение Минских соглашений: Запад накажет Россию
12:06Турция изменила правила въезда в страну
11:48В Узбекистане "необоснованный ажиотаж" на пряжу – Узтекстильпром
11:33Дело Цукерберга: как глава Facebook создал "рай домогательств"
10:57В США вводят сексуальную привилегию
10:29Россия начнет выдавать гранты трем категориям иностранных студентов
09:58Facebook сменил название на Meta
09:30Дипломаты РФ помогут сохранить памятники на русском кладбище в Ташкенте
08:59Узбекистан нарастит производство авто по технологиям из России
08:30Узбекистанцев хотят освободить от регистрации в течение 15 дней после въезда в РФ
ВчераВ Узбекистане откроются филиалы еще двух российских вузов
ВчераУдастся ли США "дожать" Узбекистан через партнерство НАТО
ВчераУзбекистан задает тон в отношениях с новыми властями Афганистана — эксперт
ВчераГоссуд вернул на пересмотр дело Sputnik Эстония
ВчераУзбекистан и РФ намерены ускорить принятие новой пятилетней программы сотрудничества
ВчераВ Казахстане произошла массовая драка
ВчераМинистр высшего образования встретился с узбекскими студентами в России