https://uz.sputniknews.ru/20211029/mirziyoev-pobedil-na-vyborax-s-8012-golosov---tsik-21149824.html

Мирзиёев победил на выборах с 80,12% голосов - ЦИК

Мирзиёев победил на выборах с 80,12% голосов - ЦИК

Центризбирком объявил официальные итоги выборов Президента Узбекистана. 29.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-29T12:58+0500

2021-10-29T12:58+0500

2021-10-29T12:58+0500

выборы президента узбекистана-2021

шавкат мирзиёев

цик узбекистана

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 29 окт - Sputnik. Шавкат Мирзиёев победил на прошедших 24 октября президентских выборах, набрав 80,12% голосов, сообщил на заседании в пятницу председатель ЦИК Зайниддин Низамходжаев.Президентские выборы в республике прошли 24 октября. Всего проголосовало свыше 16 миллионов избирателей по всей стране (80,4%).На пост главы государства претендовали пять кандидатов. Кандидат от НДПУ Максуда Ворисова набрала 6,63% голосов, представитель "Миллий тикланиш" Алишер Кодиров - 5,48%, кандидат от Экологической партии Нарзулло Обломурадов - 4,14% и кандидат от партии "Адолат" - 3,39%.

https://uz.sputniknews.ru/20211026/sosedi-po-tsentralnoy-azii-pozdravili-mirziyoeva-s-pobedoy-na-vyborax-21088384.html

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шавкат мирзиёев, цик узбекистана, узбекистан