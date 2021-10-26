https://uz.sputniknews.ru/20211026/sosedi-po-tsentralnoy-azii-pozdravili-mirziyoeva-s-pobedoy-na-vyborax-21088384.html

Соседи по Центральной Азии поздравили Мирзиёева с победой на выборах

Соседи по Центральной Азии поздравили Мирзиёева с победой на выборах

Поздравить главу Узбекистана с переизбранием успели в том числе лидеры других стран СНГ. 26.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-26T09:37+0500

2021-10-26T09:37+0500

2021-10-26T11:23+0500

выборы президента узбекистана-2021

таджикистан

шавкат мирзиёев

президентские выборы в узбекистане

эмомали рахмон

выборы президента

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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Лидеры стран Центральной Азии поздравили действующего президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с победой на выборах.Накануне узбекский лидер провел телефонный разговор с главой Кыргызстана Садыром Жапаровым.Мирзиёева поздравил в том числе президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Глава соседнего государства в телефонном разговоре "искренне пожелал благополучия и процветания братскому узбекскому народу".Мирзиёев также созвонился с лидером Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Тот "сердечно поздравил главу государства с уверенной победой на выборах".Одним из первых накануне поздравили Мирзиёева действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и первый казахский лидер Елбасы Нурсултан Назарбаев.Токаев пожелал "устойчивого развития и процветания братскому узбекскому народу" и пригласил Мирзиёева посетить Нур-Султан с визитом.Назарбаев "искренне пожелал больших успехов в деятельности на благо и процветание" населения республики.Поздравить главу Узбекистана с переизбранием позвонили в том числе лидеры других стран СНГ. Так, накануне Мирзиёеву высказали теплые слова президент РФ Владимир Путин и глава Беларуси Александр Лукашенко. По предварительным данным ЦИК, на прошедших в воскресенье президентских выборах Шавкат Мирзиёев набрал 80,1% голосов избирателей.Остальные голоса распределились следующим образом: Максуда Варисова (НДПУ) — 6,6%, Алишер Кадыров ("Миллий тикланиш") — 5,5%, Нарзулло Обломуродов (Экологическая партия) — 4,1%, Бахром Абдухалимов (СДП "Адолат") — 3,4%.

https://uz.sputniknews.ru/20211024/vybory-prezidenta-uzbekistana-2021-tekstovaya-translyatsiya-21044338.html

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таджикистан, шавкат мирзиёев, президентские выборы в узбекистане, эмомали рахмон, выборы президента