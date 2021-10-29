https://uz.sputniknews.ru/20211029/uzbekistan-i-rf-dogovorilis-provodit-sovmestnye-issledovaniya-v-nauchnoy-sfere-21150953.html

Узбекистан и РФ договорились проводить совместные исследования в научной сфере

Узбекистан и РФ договорились проводить совместные исследования в научной сфере

Министры договорились о создании лабораторий при университетах Узбекистана по таким направлениям, как искусственный интеллект, водородная энергетика... 29.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-29T13:25+0500

2021-10-29T13:25+0500

2021-10-29T13:33+0500

общество

узбекистан

министерство инновационного развития узбекистана

высшее образование

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ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Москва заинтересована в том, чтобы выпускники школ и университетов Узбекистана поступали в российские вузы. Об этом министр образования и науки РФ Валерий Фальков заявил в беседе с руководителем узбекистанского ведомства по инновационному развитию Иброхимом Абдурахмоновым в ходе заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между странами.Главы министерств обсудили возможность повышения квалификации профессорcко-преподавательского состава вузов Узбекистана в российских университетах, говорится на сайте Мининноваций Узбекистана.Отдельно поговорили о возможностях академического сотрудничества. Иброхим Абдурахмонов предложил запустить краткосрочные программы стажировок для молодых ученых из Узбекистана в российских научных организациях, в том числе в НИЦ "Курчатовский институт" и пригласил российскую сторону поучаствовать в проекте создания национальных лабораторий при университетах Узбекистана. Валерий Фальков поддержал это предложение.Напомним, две недели назад в Мининноваций сообщали, что Узбекистан расширит спектр фундаментальных исследований вместе с российскими учеными в рамках международного совместного конкурса научных проектов. Тогда же договорились о совместном проведении научных исследований в сфере генетики, геномики, микробиологии и ядерной медицины, а также внедрении новых практик в области лазерных технологий и механизмов ядерной медицины.

https://uz.sputniknews.ru/20200603/Innovatsii-dlya-SNG-kakie-peredovye-proekty-zhdat-v-blizhayshem-buduschem-14282010.html

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узбекистан, министерство инновационного развития узбекистана, высшее образование