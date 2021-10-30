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Глава МИД Туркменистана прибыл в Афганистан
Глава МИД Туркменистана прибыл в Афганистан
Министр иностранных дел Туркменистана в Кабуле проведет консультации с талибами* и встретится с временным руководителем МИД Афганистана 30.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-30T13:51+0500
2021-10-30T15:04+0500
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афганистан
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ТАШКЕНТ, 30 окт – Sputnik. Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов прилетел в Афганистан для проведения консультации с талибами*, сообщает афганское агентство Bakhtar.В аэропорту Кабула министра встретили глава МИД во временном правительстве Афганистана Амир Хан Моттаки, замминистра информации и культуры Афганистана Забихулла Муджахид и другие чиновники.В настоящий момент проходят переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран, сообщает в своем аккаунте в Twitter представитель афганского Министерства информации и культуры Билал Карими.Напомним, 27 октября Рашид Мередов призвал международное сообщество оказать помощь в восстановлении экономики Афганистана. Он также озвучил готовность Туркменистана содействовать реализации региональных проектов с участием страны.За день до этого, 26 октября министр горнорудной промышленности и нефти временного правительства Мохаммад Иса Ахунд принял туркменского посла Ходжу Овезова и обсудил с ним реализацию совместных экономических проектов.* — радикальное движение, запрещенное в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20211027/sosedi-afganistana-ozvuchili-svoi-ojidaniya-ot-talibov-i-mirovogo-soobschestva-21122932.html
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туркменистан, афганистан

Глава МИД Туркменистана прибыл в Афганистан

13:51 30.10.2021 (обновлено: 15:04 30.10.2021)
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Туркменистана С. Лаврова и Р. Мередова
Встреча глав МИД РФ и Туркменистана С. Лаврова и Р. Мередова - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.10.2021
© Пресс-служба МИД РФ
/
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Министр иностранных дел Туркменистана в Кабуле проведет консультации с талибами* и встретится с временным руководителем МИД Афганистана
ТАШКЕНТ, 30 окт – Sputnik. Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов прилетел в Афганистан для проведения консультации с талибами*, сообщает афганское агентство Bakhtar.
В аэропорту Кабула министра встретили глава МИД во временном правительстве Афганистана Амир Хан Моттаки, замминистра информации и культуры Афганистана Забихулла Муджахид и другие чиновники.
В настоящий момент проходят переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран, сообщает в своем аккаунте в Twitter представитель афганского Министерства информации и культуры Билал Карими.
Напомним, 27 октября Рашид Мередов призвал международное сообщество оказать помощь в восстановлении экономики Афганистана. Он также озвучил готовность Туркменистана содействовать реализации региональных проектов с участием страны.
За день до этого, 26 октября министр горнорудной промышленности и нефти временного правительства Мохаммад Иса Ахунд принял туркменского посла Ходжу Овезова и обсудил с ним реализацию совместных экономических проектов.
* — радикальное движение, запрещенное в России и ряде других стран
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