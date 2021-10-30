https://uz.sputniknews.ru/20211030/glava-mid-turkmenistana-pribyl-v-afganistan-21162035.html

Глава МИД Туркменистана прибыл в Афганистан

Глава МИД Туркменистана прибыл в Афганистан

Министр иностранных дел Туркменистана в Кабуле проведет консультации с талибами* и встретится с временным руководителем МИД Афганистана 30.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-30T13:51+0500

2021-10-30T13:51+0500

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ТАШКЕНТ, 30 окт – Sputnik. Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов прилетел в Афганистан для проведения консультации с талибами*, сообщает афганское агентство Bakhtar.В аэропорту Кабула министра встретили глава МИД во временном правительстве Афганистана Амир Хан Моттаки, замминистра информации и культуры Афганистана Забихулла Муджахид и другие чиновники.В настоящий момент проходят переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран, сообщает в своем аккаунте в Twitter представитель афганского Министерства информации и культуры Билал Карими.Напомним, 27 октября Рашид Мередов призвал международное сообщество оказать помощь в восстановлении экономики Афганистана. Он также озвучил готовность Туркменистана содействовать реализации региональных проектов с участием страны.За день до этого, 26 октября министр горнорудной промышленности и нефти временного правительства Мохаммад Иса Ахунд принял туркменского посла Ходжу Овезова и обсудил с ним реализацию совместных экономических проектов.* — радикальное движение, запрещенное в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20211027/sosedi-afganistana-ozvuchili-svoi-ojidaniya-ot-talibov-i-mirovogo-soobschestva-21122932.html

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