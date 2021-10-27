https://uz.sputniknews.ru/20211027/sosedi-afganistana-ozvuchili-svoi-ojidaniya-ot-talibov-i-mirovogo-soobschestva-21122932.html

Соседи Афганистана озвучили свои ожидания от талибов и мирового сообщества

Соседи Афганистана озвучили свои ожидания от талибов и мирового сообщества

Страны-соседи Афганистана выступили с совместным заявлением по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств в Иране, где озвучили совместную позицию по... 27.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-27T20:07+0500

2021-10-27T20:07+0500

2021-10-27T20:07+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

иран

тегеран

встреча

радикальное движение "талибан"

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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Участники второй встречи глав МИД стран-соседей Афганистана, прошедшей в среду в Тегеране, выступили с совместным заявлением, сообщает МИД Исламской Республики Иран.В нем представители Ирана, Китая, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и России дали совместную оценку сложившейся ситуации в Афганистане и изложили свое ожидание дальнейших действий талибов* и всего мирового сообщества. В частности, страны отмечают необходимость поддерживать реальный диалог в Афганистане для создания инклюзивного правительства, достижения национального примирения и устойчивого политического решения.Талибы* должны проводить умеренную и рациональную внутреннюю и внешнюю политику, навести порядок в стране, обеспечить эффективную работу госорганов, оказывать необходимую помощь населению, защищать права человека, включая женщин, детей и этнические группы.Участники приняли к сведению заверения ответственных лиц Афганистана, что территория этой страны не будет представлять никаких угроз для соседних стран и не будет использоваться преступными, террористическими и сепаратистскими группировками, а также призвали разорвать с ними всевозможные связи и решительно их уничтожить.Кроме того, талибов* призывают бороться с наркотрафиком и торговлей людьми. По мнению представителей стран-участниц встречи, международное сообщество совместно с новыми властями Афганистана должно работать над решением проблемы внешних и внутренних беженцев, воздерживаться от любых действий, которые могут эту проблему усугубить.Также, международное сообщество должно оказать финансовую поддержку странам, принимающим афганских беженцев, в частности, Ирану и Пакистану, а также остальным сопредельным государствам. При этом оно должно в срочном порядке предоставить афганцам продовольствие, медикаменты и необходимые для зимы товары в целях предотвращения гуманитарного кризиса и бегства граждан из страны. Необходима помощь и в борьбе с COVID-19.Главы МИД высказались о создании механизма по организации встреч спецпредставителей по Афганистану, а также представителей посольств. Они выразили необходимость расширения политического взаимодействия, экономической интеграции и регионального сотрудничества с Афганистаном, придерживаясь долгосрочного плана.* — члены радикального движения "Талибан", запрещенного в РФ и ряде других стран.

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иран, тегеран, встреча, радикальное движение "талибан"