https://uz.sputniknews.ru/20211027/sosedi-afganistana-ozvuchili-svoi-ojidaniya-ot-talibov-i-mirovogo-soobschestva-21122932.html
Соседи Афганистана озвучили свои ожидания от талибов и мирового сообщества
Соседи Афганистана озвучили свои ожидания от талибов и мирового сообщества
Страны-соседи Афганистана выступили с совместным заявлением по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств в Иране, где озвучили совместную позицию по... 27.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-27T20:07+0500
2021-10-27T20:07+0500
2021-10-27T20:07+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
иран
тегеран
встреча
радикальное движение "талибан"
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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Участники второй встречи глав МИД стран-соседей Афганистана, прошедшей в среду в Тегеране, выступили с совместным заявлением, сообщает МИД Исламской Республики Иран.В нем представители Ирана, Китая, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и России дали совместную оценку сложившейся ситуации в Афганистане и изложили свое ожидание дальнейших действий талибов* и всего мирового сообщества. В частности, страны отмечают необходимость поддерживать реальный диалог в Афганистане для создания инклюзивного правительства, достижения национального примирения и устойчивого политического решения.Талибы* должны проводить умеренную и рациональную внутреннюю и внешнюю политику, навести порядок в стране, обеспечить эффективную работу госорганов, оказывать необходимую помощь населению, защищать права человека, включая женщин, детей и этнические группы.Участники приняли к сведению заверения ответственных лиц Афганистана, что территория этой страны не будет представлять никаких угроз для соседних стран и не будет использоваться преступными, террористическими и сепаратистскими группировками, а также призвали разорвать с ними всевозможные связи и решительно их уничтожить.Кроме того, талибов* призывают бороться с наркотрафиком и торговлей людьми. По мнению представителей стран-участниц встречи, международное сообщество совместно с новыми властями Афганистана должно работать над решением проблемы внешних и внутренних беженцев, воздерживаться от любых действий, которые могут эту проблему усугубить.Также, международное сообщество должно оказать финансовую поддержку странам, принимающим афганских беженцев, в частности, Ирану и Пакистану, а также остальным сопредельным государствам. При этом оно должно в срочном порядке предоставить афганцам продовольствие, медикаменты и необходимые для зимы товары в целях предотвращения гуманитарного кризиса и бегства граждан из страны. Необходима помощь и в борьбе с COVID-19.Главы МИД высказались о создании механизма по организации встреч спецпредставителей по Афганистану, а также представителей посольств. Они выразили необходимость расширения политического взаимодействия, экономической интеграции и регионального сотрудничества с Афганистаном, придерживаясь долгосрочного плана.* — члены радикального движения "Талибан", запрещенного в РФ и ряде других стран.
https://uz.sputniknews.ru/20211027/lavrov-zayavil-chto-terroristami-v-afganistane-upravlyayut-izvne-21117172.html
https://uz.sputniknews.ru/20211027/grajdan-afganistana-s-istekshim-srokom-vizy-vydvoryat-iz-uzbekistana-ne-budut-21116438.html
https://uz.sputniknews.ru/20211027/rossiya-ne-obsujdaet-s-ssha-varianty-ix-prisutstviya-v-tsentralnoy-azii-21112788.html
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иран, тегеран, встреча, радикальное движение "талибан"
Соседи Афганистана озвучили свои ожидания от талибов и мирового сообщества
Страны-соседи Афганистана выступили с совместным заявлением по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств в Иране, где озвучили совместную позицию по сложившейся ситуации и выразили ожидания от талибов и всего мирового сообщества.
ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik.
Участники второй встречи глав МИД стран-соседей Афганистана, прошедшей в среду в Тегеране, выступили с совместным заявлением, сообщает
МИД Исламской Республики Иран.
В нем представители Ирана, Китая, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и России дали совместную оценку сложившейся ситуации в Афганистане и изложили свое ожидание дальнейших действий талибов* и всего мирового сообщества.
В частности, страны отмечают необходимость поддерживать реальный диалог в Афганистане для создания инклюзивного правительства, достижения национального примирения и устойчивого политического решения.
Талибы* должны проводить умеренную и рациональную внутреннюю и внешнюю политику, навести порядок в стране, обеспечить эффективную работу госорганов, оказывать необходимую помощь населению, защищать права человека, включая женщин, детей и этнические группы.
Участники приняли к сведению заверения ответственных лиц Афганистана, что территория этой страны не будет представлять никаких угроз для соседних стран и не будет использоваться преступными, террористическими и сепаратистскими группировками, а также призвали разорвать с ними всевозможные связи и решительно их уничтожить.
Кроме того, талибов* призывают бороться с наркотрафиком и торговлей людьми. По мнению представителей стран-участниц встречи, международное сообщество совместно с новыми властями Афганистана должно работать над решением проблемы внешних и внутренних беженцев, воздерживаться от любых действий, которые могут эту проблему усугубить.
Также, международное сообщество должно оказать финансовую поддержку странам, принимающим афганских беженцев, в частности, Ирану и Пакистану, а также остальным сопредельным государствам.
При этом оно должно в срочном порядке предоставить афганцам продовольствие, медикаменты и необходимые для зимы товары в целях предотвращения гуманитарного кризиса и бегства граждан из страны. Необходима помощь и в борьбе с COVID-19.
Главы МИД высказались о создании механизма по организации встреч спецпредставителей по Афганистану, а также представителей посольств. Они выразили необходимость расширения политического взаимодействия, экономической интеграции и регионального сотрудничества с Афганистаном, придерживаясь долгосрочного плана.
* — члены радикального движения "Талибан", запрещенного в РФ и ряде других стран.