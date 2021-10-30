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От имени Элдора Шомуродова опубликовали гомофобный твит
От имени Элдора Шомуродова опубликовали гомофобный твит
Клуб "Рома" официально опроверг связь аккаунта со скандальным постом с узбекистанским игроком. 30.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-30T19:35+0500
2021-10-30T19:35+0500
спорт
футбол
элдор шомуродов
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ТАШКЕНТ, 30 окт – Sputnik. В Twitter-аккаунте, названном по имени Элдора Шомуродова, был опубликован гомофобный пост, сообщает сайт Sports.ru.В твите говорится: "Я футболист, и я не согласен с этим. Мне очень некомфортно. Представьте, что ваши дети будут играть в футбол с геями. Нет, черт возьми! Почему люди считают, что это нормально? Мужчины – для женщин, а женщины – для мужчин".Вероятно, скандальная публикация связана с недавним заявлением австралийского футболиста Джошуа Кавалло о его нетрадиционной ориентации.Футбольный клуб "Рома", за который в настоящее время выступает узбекистанец, выступил с официальным заявлением, что данная публикация не принадлежит Шомуродову.Напомним: в августе Шомуродов подписал контракт с "Ромой" на пять лет. Узбекистанец теперь играет за "волков" под номером 14.До этого 26-летний спортсмен был в команде ФК "Дженоа", куда перешел из "Ростова" в 2020-м.Стоимость трансфера футболиста составила 7,5 миллиона евро. В сезоне-2020/2021 узбекский нападающий провел 31 матч в итальянской Серии А, забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.
https://uz.sputniknews.ru/20211023/shomurodov-posle-porajeniya-povel-sebya-gramotno-i-uvajitelno-21038362.html
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футбол, элдор шомуродов

От имени Элдора Шомуродова опубликовали гомофобный твит

19:35 30.10.2021
© Клуб "Roma" Шомуродов в "Роме"
Шомуродов в Роме - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.10.2021
© Клуб "Roma"
Клуб "Рома" официально опроверг связь аккаунта со скандальным постом с узбекистанским игроком.
ТАШКЕНТ, 30 окт – Sputnik. В Twitter-аккаунте, названном по имени Элдора Шомуродова, был опубликован гомофобный пост, сообщает сайт Sports.ru.
В твите говорится: "Я футболист, и я не согласен с этим. Мне очень некомфортно. Представьте, что ваши дети будут играть в футбол с геями. Нет, черт возьми! Почему люди считают, что это нормально? Мужчины – для женщин, а женщины – для мужчин".
Вероятно, скандальная публикация связана с недавним заявлением австралийского футболиста Джошуа Кавалло о его нетрадиционной ориентации.
Футбольный клуб "Рома", за который в настоящее время выступает узбекистанец, выступил с официальным заявлением, что данная публикация не принадлежит Шомуродову.
"Клуб считает важным прояснить, что у форварда Эльдора Шомуродова нет и не было официального аккаунта в твиттере. Недавний твит был ошибочно приписан ему, запись опубликовал фейковый аккаунт. Этот твит ни в коем случае не отражает взгляды игрока", – сказано в заявлении клуба.
Напомним: в августе Шомуродов подписал контракт с "Ромой" на пять лет. Узбекистанец теперь играет за "волков" под номером 14.
До этого 26-летний спортсмен был в команде ФК "Дженоа", куда перешел из "Ростова" в 2020-м.
Стоимость трансфера футболиста составила 7,5 миллиона евро. В сезоне-2020/2021 узбекский нападающий провел 31 матч в итальянской Серии А, забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.
Узбекский нападающий Ромы Элдор Шомуродов (слева) во время матча между командами Реал Бетис и Рома на стадионе Бенито Вильямарин в Севилье - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.10.2021
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