https://uz.sputniknews.ru/20211030/uzbekistan-i-rf-nachnut-raboty-po-transafganskoy-jeleznoy-doroge-21164646.html
Узбекистан и РФ начнут работы по трансафганской железной дороге
Узбекистан и РФ начнут работы по трансафганской железной дороге
Руководители "Узбекистон темир йуллари" и РЖД провели переговоры по реализации проекта 30.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-30T19:53+0500
2021-10-30T19:53+0500
2021-10-30T19:53+0500
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железная дорога
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ТАШКЕНТ, 30 окт – Sputnik. Представители компаний Узбекистана и России накануне на переговорах обсудили проект трансафганской железной дороги "Термез-Мазари-Шариф-Кабул-Пешавар", сообщает Sputnik Афганистан.В результате переговоров "Узбекистон темир йуллари" и "Российские железные дороги" договорились обмениваться техническими и картографическими параметрами между проектными структурами и НИИ.В ближайшее время железнодорожные компании России, Узбекистана и Афганистана обсудят детали будущего строительства.Для реализации проекта будут рассчитаны пропускная способность, преимущества и недостатки каждого предполагаемого маршрута на афганском участке. Результаты расчетов сообщат афганской стороне.Обсуждался также вопрос присоединения афганских структур к Совету СНГ по железнодорожному транспорту.Предварительная стоимость проекта с транзитным потенциалом в 20 миллионов тонн грузов – 5 миллиардов долларов. Новая железная дорога должна связать Европу, Россию, Узбекистан, Афганистан, Пакистан, Индию и далее страны Юго-Восточной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20211018/temir-fullari-nalajivaet-sotrudnichestvo-s-morskimi-portami-20948471.html
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узбекистан, железная дорога, афганистан
Узбекистан и РФ начнут работы по трансафганской железной дороге
Руководители "Узбекистон темир йуллари" и РЖД провели переговоры по реализации проекта
ТАШКЕНТ, 30 окт – Sputnik.
Представители компаний Узбекистана и России накануне на переговорах обсудили проект трансафганской железной дороги "Термез-Мазари-Шариф-Кабул-Пешавар", сообщает Sputnik Афганистан
.
В результате переговоров "Узбекистон темир йуллари" и "Российские железные дороги" договорились обмениваться техническими и картографическими параметрами между проектными структурами и НИИ.
В ближайшее время железнодорожные компании России, Узбекистана и Афганистана обсудят детали будущего строительства.
Для реализации проекта будут рассчитаны пропускная способность, преимущества и недостатки каждого предполагаемого маршрута на афганском участке. Результаты расчетов сообщат афганской стороне.
Обсуждался также вопрос присоединения афганских структур к Совету СНГ по железнодорожному транспорту.
Предварительная стоимость проекта с транзитным потенциалом в 20 миллионов тонн грузов – 5 миллиардов долларов. Новая железная дорога должна связать Европу, Россию, Узбекистан, Афганистан, Пакистан, Индию и далее страны Юго-Восточной Азии.