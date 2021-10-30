https://uz.sputniknews.ru/20211030/uzbekistan-i-rf-nachnut-raboty-po-transafganskoy-jeleznoy-doroge-21164646.html

Узбекистан и РФ начнут работы по трансафганской железной дороге

Узбекистан и РФ начнут работы по трансафганской железной дороге

Руководители "Узбекистон темир йуллари" и РЖД провели переговоры по реализации проекта 30.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-30T19:53+0500

2021-10-30T19:53+0500

2021-10-30T19:53+0500

общество

узбекистан

железная дорога

афганистан

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ТАШКЕНТ, 30 окт – Sputnik. Представители компаний Узбекистана и России накануне на переговорах обсудили проект трансафганской железной дороги "Термез-Мазари-Шариф-Кабул-Пешавар", сообщает Sputnik Афганистан.В результате переговоров "Узбекистон темир йуллари" и "Российские железные дороги" договорились обмениваться техническими и картографическими параметрами между проектными структурами и НИИ.В ближайшее время железнодорожные компании России, Узбекистана и Афганистана обсудят детали будущего строительства.Для реализации проекта будут рассчитаны пропускная способность, преимущества и недостатки каждого предполагаемого маршрута на афганском участке. Результаты расчетов сообщат афганской стороне.Обсуждался также вопрос присоединения афганских структур к Совету СНГ по железнодорожному транспорту.Предварительная стоимость проекта с транзитным потенциалом в 20 миллионов тонн грузов – 5 миллиардов долларов. Новая железная дорога должна связать Европу, Россию, Узбекистан, Афганистан, Пакистан, Индию и далее страны Юго-Восточной Азии.

https://uz.sputniknews.ru/20211018/temir-fullari-nalajivaet-sotrudnichestvo-s-morskimi-portami-20948471.html

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