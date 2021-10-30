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Узбекистан и РФ начнут работы по трансафганской железной дороге
Узбекистан и РФ начнут работы по трансафганской железной дороге
Руководители "Узбекистон темир йуллари" и РЖД провели переговоры по реализации проекта 30.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-30T19:53+0500
2021-10-30T19:53+0500
общество
узбекистан
железная дорога
афганистан
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ТАШКЕНТ, 30 окт – Sputnik. Представители компаний Узбекистана и России накануне на переговорах обсудили проект трансафганской железной дороги "Термез-Мазари-Шариф-Кабул-Пешавар", сообщает Sputnik Афганистан.В результате переговоров "Узбекистон темир йуллари" и "Российские железные дороги" договорились обмениваться техническими и картографическими параметрами между проектными структурами и НИИ.В ближайшее время железнодорожные компании России, Узбекистана и Афганистана обсудят детали будущего строительства.Для реализации проекта будут рассчитаны пропускная способность, преимущества и недостатки каждого предполагаемого маршрута на афганском участке. Результаты расчетов сообщат афганской стороне.Обсуждался также вопрос присоединения афганских структур к Совету СНГ по железнодорожному транспорту.Предварительная стоимость проекта с транзитным потенциалом в 20 миллионов тонн грузов – 5 миллиардов долларов. Новая железная дорога должна связать Европу, Россию, Узбекистан, Афганистан, Пакистан, Индию и далее страны Юго-Восточной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20211018/temir-fullari-nalajivaet-sotrudnichestvo-s-morskimi-portami-20948471.html
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узбекистан, железная дорога, афганистан

Узбекистан и РФ начнут работы по трансафганской железной дороге

19:53 30.10.2021
© СС0 / Unsplash / Alexander PopovЖелезная дорога, иллюстративное фото
Железная дорога, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.10.2021
© СС0 / Unsplash / Alexander Popov
Руководители "Узбекистон темир йуллари" и РЖД провели переговоры по реализации проекта
ТАШКЕНТ, 30 окт – Sputnik. Представители компаний Узбекистана и России накануне на переговорах обсудили проект трансафганской железной дороги "Термез-Мазари-Шариф-Кабул-Пешавар", сообщает Sputnik Афганистан.
В результате переговоров "Узбекистон темир йуллари" и "Российские железные дороги" договорились обмениваться техническими и картографическими параметрами между проектными структурами и НИИ.
В ближайшее время железнодорожные компании России, Узбекистана и Афганистана обсудят детали будущего строительства.
Для реализации проекта будут рассчитаны пропускная способность, преимущества и недостатки каждого предполагаемого маршрута на афганском участке. Результаты расчетов сообщат афганской стороне.
Обсуждался также вопрос присоединения афганских структур к Совету СНГ по железнодорожному транспорту.
Предварительная стоимость проекта с транзитным потенциалом в 20 миллионов тонн грузов – 5 миллиардов долларов. Новая железная дорога должна связать Европу, Россию, Узбекистан, Афганистан, Пакистан, Индию и далее страны Юго-Восточной Азии.
Контейнерный поезд АО Узбекистон темир йуллари - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.10.2021
Общество
"Темир йуллари" налаживает сотрудничество с морскими портами
18 октября, 13:03
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19:53Узбекистан и РФ начнут работы по трансафганской железной дороге
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