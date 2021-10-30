https://uz.sputniknews.ru/20211030/v-uzbekistan-dostavili-mejdunarodnogo-terrorista-21162982.html
В Узбекистан доставили международного террориста
В Узбекистан доставили международного террориста
Член группировки "Исламское государство"* планировал теракт на территории Центральной Азии. 30.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-30T16:43+0500
2021-10-30T16:43+0500
2021-10-30T17:07+0500
общество
исламское государство
узбекистан
служба государственной безопасности
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ТАШКЕНТ, 30 окт – Sputnik. Сотрудники Службы госбезопасности доставили в Узбекистан международного террориста, планировавшего теракты в одной из стран Центральной Азии, сообщает агентство УзА.По данным агентства, гражданин Узбекистана уехал в Россию на заработки в начале 2014 года, где через Интернет попал под влияние международных террористических организаций. После чего он вернулся в Узбекистан, оставил двоих детей со своими родителями и вместе с женой отправился через Украину и Турцию в Сирию, где присоединился к "Исламскому государству"*. Последние шесть лет он принимал участие в боевых действиях в Сирии и Ираке."Он также должен был принять участие в диверсионной операции в сентябре этого года в одном из центральноазиатских государств", — говорится в сообщении.Против мужчины возбуждено уголовное дело, ведется расследование.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210930/spetsslujby-zaderjali-uchastnika-tashkentskix-teraktov-1999-goda-20715502.html
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исламское государство, узбекистан, служба государственной безопасности
В Узбекистан доставили международного террориста
16:43 30.10.2021 (обновлено: 17:07 30.10.2021)
Член группировки "Исламское государство"* планировал теракт на территории Центральной Азии.
ТАШКЕНТ, 30 окт – Sputnik.
Сотрудники Службы госбезопасности доставили в Узбекистан международного террориста, планировавшего теракты в одной из стран Центральной Азии, сообщает агентство УзА
.
По данным агентства, гражданин Узбекистана уехал в Россию на заработки в начале 2014 года, где через Интернет попал под влияние международных террористических организаций. После чего он вернулся в Узбекистан, оставил двоих детей со своими родителями и вместе с женой отправился через Украину и Турцию в Сирию, где присоединился к "Исламскому государству"*. Последние шесть лет он принимал участие в боевых действиях в Сирии и Ираке.
"Он также должен был принять участие в диверсионной операции в сентябре этого года в одном из центральноазиатских государств", — говорится в сообщении.
Против мужчины возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран