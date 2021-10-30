Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211030/v-uzbekistan-dostavili-mejdunarodnogo-terrorista-21162982.html
В Узбекистан доставили международного террориста
В Узбекистан доставили международного террориста
Член группировки "Исламское государство"* планировал теракт на территории Центральной Азии. 30.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-30T16:43+0500
2021-10-30T17:07+0500
общество
исламское государство
узбекистан
служба государственной безопасности
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/162/61/1626168_0:295:5694:3498_1920x0_80_0_0_625ed172b37521a3f8494496f494d57c.jpg
ТАШКЕНТ, 30 окт – Sputnik. Сотрудники Службы госбезопасности доставили в Узбекистан международного террориста, планировавшего теракты в одной из стран Центральной Азии, сообщает агентство УзА.По данным агентства, гражданин Узбекистана уехал в Россию на заработки в начале 2014 года, где через Интернет попал под влияние международных террористических организаций. После чего он вернулся в Узбекистан, оставил двоих детей со своими родителями и вместе с женой отправился через Украину и Турцию в Сирию, где присоединился к "Исламскому государству"*. Последние шесть лет он принимал участие в боевых действиях в Сирии и Ираке."Он также должен был принять участие в диверсионной операции в сентябре этого года в одном из центральноазиатских государств", — говорится в сообщении.Против мужчины возбуждено уголовное дело, ведется расследование.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210930/spetsslujby-zaderjali-uchastnika-tashkentskix-teraktov-1999-goda-20715502.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/162/61/1626168_319:0:5375:3792_1920x0_80_0_0_4270ff9893221d854e0b4f0d3c1de696.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
исламское государство, узбекистан, служба государственной безопасности

В Узбекистан доставили международного террориста

16:43 30.10.2021 (обновлено: 17:07 30.10.2021)
© AMER ALMOHIBANY / AFPСилуэт вооружённого боевика
Силуэт вооружённого боевика - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.10.2021
© AMER ALMOHIBANY / AFP
Член группировки "Исламское государство"* планировал теракт на территории Центральной Азии.
ТАШКЕНТ, 30 окт – Sputnik. Сотрудники Службы госбезопасности доставили в Узбекистан международного террориста, планировавшего теракты в одной из стран Центральной Азии, сообщает агентство УзА.
По данным агентства, гражданин Узбекистана уехал в Россию на заработки в начале 2014 года, где через Интернет попал под влияние международных террористических организаций. После чего он вернулся в Узбекистан, оставил двоих детей со своими родителями и вместе с женой отправился через Украину и Турцию в Сирию, где присоединился к "Исламскому государству"*. Последние шесть лет он принимал участие в боевых действиях в Сирии и Ираке.
"Он также должен был принять участие в диверсионной операции в сентябре этого года в одном из центральноазиатских государств", — говорится в сообщении.
Против мужчины возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
Мужчина в наручниках - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.09.2021
Происшествия
Спецслужбы задержали участника ташкентских терактов 1999 года
30 сентября, 14:39
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:43В Узбекистан доставили международного террориста
14:58Кому предоставят бесплатную юридическую помощь
14:20Умер Игорь Кириллов
13:51Глава МИД Туркменистана прибыл в Афганистан
12:57СМИ Франции призвали заткнуть оппозиционера ради спасения демократии
12:20Глобальный "поход против Москвы и Пекина": что пошло не так
12:06"Россия начала войну", наслав на Украину внезапную зиму
11:41Поэт отсудил у Юлдуз Усмановой 185 миллионов сумов
ВчераСотрудники Антимонопольного комитета массово увольняются — в чем причина
ВчераСоставлен рейтинг регионов Узбекистана: где хорошо жить
ВчераКакие задачи стоят перед Мирзиёевым в ближайшие пять лет президентства
ВчераГрозин: Узбекистану нужно "держать порох сухим" и обновить армию
ВчераВыборы президента Узбекистана: чему стоит поучиться России — Грозин
ВчераЧто такое гибридная вакцинация и когда ее разрешат в Узбекистане – Отабеков
ВчераРФ поможет Узбекистану разработать статбазу внешней торговли со странами-членами ЕАЭС
ВчераУзбекистан будет снабжать ресторан KFC в Таджикистане куриными полуфабрикатами
ВчераМигранты-нарушители рискуют стать жертвами торговли людьми — Генпрокуратура
ВчераГрозин: как изменилась партийная жизнь в Узбекистане?
ВчераПочему Узбекистан не будет форсировать вступление в ЕАЭС
ВчераРусистов со всего мира пригласили на повышение квалификации