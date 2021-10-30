https://uz.sputniknews.ru/20211030/v-uzbekistan-dostavili-mejdunarodnogo-terrorista-21162982.html

В Узбекистан доставили международного террориста

В Узбекистан доставили международного террориста

Член группировки "Исламское государство"* планировал теракт на территории Центральной Азии. 30.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-30T16:43+0500

2021-10-30T16:43+0500

2021-10-30T17:07+0500

общество

исламское государство

узбекистан

служба государственной безопасности

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ТАШКЕНТ, 30 окт – Sputnik. Сотрудники Службы госбезопасности доставили в Узбекистан международного террориста, планировавшего теракты в одной из стран Центральной Азии, сообщает агентство УзА.По данным агентства, гражданин Узбекистана уехал в Россию на заработки в начале 2014 года, где через Интернет попал под влияние международных террористических организаций. После чего он вернулся в Узбекистан, оставил двоих детей со своими родителями и вместе с женой отправился через Украину и Турцию в Сирию, где присоединился к "Исламскому государству"*. Последние шесть лет он принимал участие в боевых действиях в Сирии и Ираке."Он также должен был принять участие в диверсионной операции в сентябре этого года в одном из центральноазиатских государств", — говорится в сообщении.Против мужчины возбуждено уголовное дело, ведется расследование.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210930/spetsslujby-zaderjali-uchastnika-tashkentskix-teraktov-1999-goda-20715502.html

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исламское государство, узбекистан, служба государственной безопасности