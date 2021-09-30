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https://uz.sputniknews.ru/20210930/spetsslujby-zaderjali-uchastnika-tashkentskix-teraktov-1999-goda-20715502.html
Спецслужбы задержали участника ташкентских терактов 1999 года
Спецслужбы задержали участника ташкентских терактов 1999 года
Он принимал участие в террористических актах в Ташкенте, а с 1998 по 2006 года участвовал в боевых действиях в рядах международных террористических организаций... 30.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-30T14:39+0500
2021-09-30T14:39+0500
происшествия
узбекистан
теракт
задержание преступников
сгб
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ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. В Узбекистан экстрадирован член международной террористической организации “Исламское движение Туркестана”, объявленный в розыск 23 года назад, сообщает Служба госбезопасности страны.В какой именно стране был пойман преступник и его как его имя — не уточняется. В заявлении, опубликованном на сайте национального информационного агентства УзА, приводятся лишь его инициалы и то, что поймали его за границей, а затем доставили в Узбекистан. Здесь он разыскивается за совершение особо тяжких преступлений.По данным узбекских спецслужб, мужчина родился в 1969 году в Ташкентской области. В начале 1998-го отправился в российскую Чечню, где прошел специальную подготовку в лагере боевиков, организованном иорданцем Амиром Хаттабом.В конце того же года вступил в ряды международной террористической организации “Исламское движение Туркестана” в Афганистане. Уже в январе 1999-го получил указание отправиться в Ташкент. Он выполнил задачу, добравшись до столицы Узбекистана объездными путями.Здесь он совершает грабежи в домах состоятельных людей, а вырученные средства и ценные предметы отправляет лидерам организации в Афганистан.В настоящее время в рамках возбужденного в отношении него уголовного дела проводятся следственные действия. 16 февраля 1999 года в столице Узбекистана произошел ряд террористических актов. Незадолго до начала заседания правительства страны, на главной площади Ташкента — перед зданием правительства — завязалась перестрелка между сотрудниками охраны президента и боевиками.Вскоре после начала боя один за другим были взорваны два легковых автомобиля, начиненные взрывчаткой и расположенные неподалеку от здания кабинета министров. Затем с небольшим интервалом были взорваны, по крайней мере, еще два автомобиля: один — в районе Национального банка внешнеэкономической деятельности и гостиницы "Интерконтиненталь", другой — недалеко от гостиницы "Россия".В результате погибли шестнадцать человек и еще почти сто пятьдесят человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Президент Ислам Каримов не пострадал, но многие члены правительства Узбекистана получили ранения различной степени тяжести.В тот же день вечером в своем выступлении по национальному телевидению Каримов назвал теракт попыткой покушения на его жизнь и обвинил в произошедшем представителей экстремистских течений ислама.
https://uz.sputniknews.ru/20210706/uzbekistan-kontroliruet-obstanovku-na-granitse-s-afganistanom--sgb-19553661.html
https://uz.sputniknews.ru/20210929/v-uzbekistane-zaderjany-narkokurery-pytavshiesya-realizovat-pochti-18-kg-opiuma-20692613.html
https://uz.sputniknews.ru/20210817/v-tashoblasti-zaderjali-djixadistov-sobiravshixsya-uexat-v-siriyu-20116493.html
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узбекистан, теракт, задержание преступников, сгб

Спецслужбы задержали участника ташкентских терактов 1999 года

14:39 30.09.2021
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© Depositphotos / Nomadsoul1Мужчина в наручниках
Мужчина в наручниках - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.09.2021
© Depositphotos / Nomadsoul1
Он принимал участие в террористических актах в Ташкенте, а с 1998 по 2006 года участвовал в боевых действиях в рядах международных террористических организаций в зарубежных странах.
ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. В Узбекистан экстрадирован член международной террористической организации “Исламское движение Туркестана”, объявленный в розыск 23 года назад, сообщает Служба госбезопасности страны.
В какой именно стране был пойман преступник и его как его имя — не уточняется. В заявлении, опубликованном на сайте национального информационного агентства УзА, приводятся лишь его инициалы и то, что поймали его за границей, а затем доставили в Узбекистан. Здесь он разыскивается за совершение особо тяжких преступлений.
© УзАЧлен международной организации "Исламское движение Туркестана" Ю.Ж., находившийся 23 года в розыске за совершение тяжких преступлений на территории Узбекистана, задержан.
Член международной организации Исламское движение Туркестана Ю.Ж., находившийся 23 года в розыске за совершение тяжких преступлений на территории Узбекистана, задержан. - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.09.2021
Член международной организации "Исламское движение Туркестана" Ю.Ж., находившийся 23 года в розыске за совершение тяжких преступлений на территории Узбекистана, задержан.
© УзА
По данным узбекских спецслужб, мужчина родился в 1969 году в Ташкентской области. В начале 1998-го отправился в российскую Чечню, где прошел специальную подготовку в лагере боевиков, организованном иорданцем Амиром Хаттабом.
В конце того же года вступил в ряды международной террористической организации “Исламское движение Туркестана” в Афганистане. Уже в январе 1999-го получил указание отправиться в Ташкент. Он выполнил задачу, добравшись до столицы Узбекистана объездными путями.
Здесь он совершает грабежи в домах состоятельных людей, а вырученные средства и ценные предметы отправляет лидерам организации в Афганистан.
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“Данное лицо также принимает участие в подрывных действиях, совершенных 16 февраля и 30 марта 1999 года в городе Ташкенте. А с 1998 по 2006 года участвует в боевых действиях в рядах международных террористических организаций в зарубежных странах”, — говорится в сообщении.
В настоящее время в рамках возбужденного в отношении него уголовного дела проводятся следственные действия.
16 февраля 1999 года в столице Узбекистана произошел ряд террористических актов. Незадолго до начала заседания правительства страны, на главной площади Ташкента — перед зданием правительства — завязалась перестрелка между сотрудниками охраны президента и боевиками.
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Вскоре после начала боя один за другим были взорваны два легковых автомобиля, начиненные взрывчаткой и расположенные неподалеку от здания кабинета министров. Затем с небольшим интервалом были взорваны, по крайней мере, еще два автомобиля: один — в районе Национального банка внешнеэкономической деятельности и гостиницы "Интерконтиненталь", другой — недалеко от гостиницы "Россия".
В результате погибли шестнадцать человек и еще почти сто пятьдесят человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Президент Ислам Каримов не пострадал, но многие члены правительства Узбекистана получили ранения различной степени тяжести.
В тот же день вечером в своем выступлении по национальному телевидению Каримов назвал теракт попыткой покушения на его жизнь и обвинил в произошедшем представителей экстремистских течений ислама.
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