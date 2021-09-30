https://uz.sputniknews.ru/20210930/spetsslujby-zaderjali-uchastnika-tashkentskix-teraktov-1999-goda-20715502.html

Спецслужбы задержали участника ташкентских терактов 1999 года

Спецслужбы задержали участника ташкентских терактов 1999 года

Он принимал участие в террористических актах в Ташкенте, а с 1998 по 2006 года участвовал в боевых действиях в рядах международных террористических организаций... 30.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-30T14:39+0500

2021-09-30T14:39+0500

2021-09-30T14:39+0500

происшествия

узбекистан

теракт

задержание преступников

сгб

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ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. В Узбекистан экстрадирован член международной террористической организации “Исламское движение Туркестана”, объявленный в розыск 23 года назад, сообщает Служба госбезопасности страны.В какой именно стране был пойман преступник и его как его имя — не уточняется. В заявлении, опубликованном на сайте национального информационного агентства УзА, приводятся лишь его инициалы и то, что поймали его за границей, а затем доставили в Узбекистан. Здесь он разыскивается за совершение особо тяжких преступлений.По данным узбекских спецслужб, мужчина родился в 1969 году в Ташкентской области. В начале 1998-го отправился в российскую Чечню, где прошел специальную подготовку в лагере боевиков, организованном иорданцем Амиром Хаттабом.В конце того же года вступил в ряды международной террористической организации “Исламское движение Туркестана” в Афганистане. Уже в январе 1999-го получил указание отправиться в Ташкент. Он выполнил задачу, добравшись до столицы Узбекистана объездными путями.Здесь он совершает грабежи в домах состоятельных людей, а вырученные средства и ценные предметы отправляет лидерам организации в Афганистан.В настоящее время в рамках возбужденного в отношении него уголовного дела проводятся следственные действия. 16 февраля 1999 года в столице Узбекистана произошел ряд террористических актов. Незадолго до начала заседания правительства страны, на главной площади Ташкента — перед зданием правительства — завязалась перестрелка между сотрудниками охраны президента и боевиками.Вскоре после начала боя один за другим были взорваны два легковых автомобиля, начиненные взрывчаткой и расположенные неподалеку от здания кабинета министров. Затем с небольшим интервалом были взорваны, по крайней мере, еще два автомобиля: один — в районе Национального банка внешнеэкономической деятельности и гостиницы "Интерконтиненталь", другой — недалеко от гостиницы "Россия".В результате погибли шестнадцать человек и еще почти сто пятьдесят человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Президент Ислам Каримов не пострадал, но многие члены правительства Узбекистана получили ранения различной степени тяжести.В тот же день вечером в своем выступлении по национальному телевидению Каримов назвал теракт попыткой покушения на его жизнь и обвинил в произошедшем представителей экстремистских течений ислама.

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узбекистан, теракт, задержание преступников, сгб