https://uz.sputniknews.ru/20211031/armiya-uzbekistana-zanyala-pervoe-mesto-v-reytinge-voennoy-moschi-sredi-stran-tsa-21169779.html

Армия Узбекистана заняла первое место в рейтинге военной мощи среди стран ЦА

Армия Узбекистана заняла первое место в рейтинге военной мощи среди стран ЦА

Согласно данным Global Firepower Index – 2021, в рейтинге стран мира узбекистанская армия расположилась на 51-й строчке. 31.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-31T13:18+0500

2021-10-31T13:18+0500

2021-10-31T13:27+0500

общество

узбекистан

рейтинг

армия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1223/87/12238719_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_dc7f3eeaf7f919e603e650e5efae5a1c.jpg

ТАШКЕНТ, 31 окт – Sputnik. Армия Узбекистана заняла 51 место в мире и первое cреди стран Центральной Азии в обновленном рейтинге Global Firepower Index – 2021.Отмечается, что узбекистанская армия состоит из 70 тысяч военнослужащих. В ее арсенале находятся 194 единицы воздушной техники, в том числе 60 истребителей и 33 ударных вертолета, а также 420 танков, 98 реактивных систем залпового огня, 1,2 тысячи бронеавтомобилей, 60 артиллерийских орудий.В 2021 году сопоставимыми по военной мощи с Узбекистаном странами стали Беларусь, Марокко и Португалия. Согласно данным рейтинга, республика занимает первое место в ЦА по военной мощи. Соседний Казахстан расположился лишь на 61-й позиции, затем идут Афганистан (75), Туркменистан (86), Кыргызстан (93) и Таджикистан (99).Среди государств постсоветского пространства Узбекистан находится на четвертом месте – он пропустил вперед армию России (2), Украины (25), Беларуси (50).Ранее узбекистанские военнослужащие принял участи в Армейских международных играх и вышли на второе место в общекомандном зачете. По итогам 30 конкурсов они заняли 4 первых, 9 вторых и 4 третьих места.

https://uz.sputniknews.ru/20210905/armeyskoe-serebro-kak-uzbekistan-vystupil-na-armi-2021-20356916.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, рейтинг, армия