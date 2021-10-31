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Армия Узбекистана заняла первое место в рейтинге военной мощи среди стран ЦА
Армия Узбекистана заняла первое место в рейтинге военной мощи среди стран ЦА
Согласно данным Global Firepower Index – 2021, в рейтинге стран мира узбекистанская армия расположилась на 51-й строчке. 31.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-31T13:18+0500
2021-10-31T13:27+0500
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ТАШКЕНТ, 31 окт – Sputnik. Армия Узбекистана заняла 51 место в мире и первое cреди стран Центральной Азии в обновленном рейтинге Global Firepower Index – 2021.Отмечается, что узбекистанская армия состоит из 70 тысяч военнослужащих. В ее арсенале находятся 194 единицы воздушной техники, в том числе 60 истребителей и 33 ударных вертолета, а также 420 танков, 98 реактивных систем залпового огня, 1,2 тысячи бронеавтомобилей, 60 артиллерийских орудий.В 2021 году сопоставимыми по военной мощи с Узбекистаном странами стали Беларусь, Марокко и Португалия. Согласно данным рейтинга, республика занимает первое место в ЦА по военной мощи. Соседний Казахстан расположился лишь на 61-й позиции, затем идут Афганистан (75), Туркменистан (86), Кыргызстан (93) и Таджикистан (99).Среди государств постсоветского пространства Узбекистан находится на четвертом месте – он пропустил вперед армию России (2), Украины (25), Беларуси (50).Ранее узбекистанские военнослужащие принял участи в Армейских международных играх и вышли на второе место в общекомандном зачете. По итогам 30 конкурсов они заняли 4 первых, 9 вторых и 4 третьих места.
https://uz.sputniknews.ru/20210905/armeyskoe-serebro-kak-uzbekistan-vystupil-na-armi-2021-20356916.html
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узбекистан, рейтинг, армия

Армия Узбекистана заняла первое место в рейтинге военной мощи среди стран ЦА

13:18 31.10.2021 (обновлено: 13:27 31.10.2021)
© Министерство обороны УзбекистанаУчастники конкурса "Танковый биатлон" из Узбекистана на АрМи—2019
Участники конкурса Танковый биатлон из Узбекистана на АрМи—2019 - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.10.2021
© Министерство обороны Узбекистана
Согласно данным Global Firepower Index – 2021, в рейтинге стран мира узбекистанская армия расположилась на 51-й строчке.
ТАШКЕНТ, 31 окт – Sputnik. Армия Узбекистана заняла 51 место в мире и первое cреди стран Центральной Азии в обновленном рейтинге Global Firepower Index – 2021.
Отмечается, что узбекистанская армия состоит из 70 тысяч военнослужащих. В ее арсенале находятся 194 единицы воздушной техники, в том числе 60 истребителей и 33 ударных вертолета, а также 420 танков, 98 реактивных систем залпового огня, 1,2 тысячи бронеавтомобилей, 60 артиллерийских орудий.
Узбекистан на АрМИ-2021 - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.09.2021
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В 2021 году сопоставимыми по военной мощи с Узбекистаном странами стали Беларусь, Марокко и Португалия.
Согласно данным рейтинга, республика занимает первое место в ЦА по военной мощи. Соседний Казахстан расположился лишь на 61-й позиции, затем идут Афганистан (75), Туркменистан (86), Кыргызстан (93) и Таджикистан (99).
Среди государств постсоветского пространства Узбекистан находится на четвертом месте – он пропустил вперед армию России (2), Украины (25), Беларуси (50).
Ранее узбекистанские военнослужащие принял участи в Армейских международных играх и вышли на второе место в общекомандном зачете. По итогам 30 конкурсов они заняли 4 первых, 9 вторых и 4 третьих места.
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