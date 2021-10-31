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Двое ферганцев пытались нелегально вывезти $370 тысяч в Кыргызстан
Двое ферганцев пытались нелегально вывезти $370 тысяч в Кыргызстан
Злоумышленники задержаны. Возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается. Согласно УК РУз, контрабанда наличной валюты наказывается лишением свободы сроком... 31.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-31T11:10+0500
2021-10-31T11:14+0500
общество
контрабанда
валюта
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ТАШКЕНТ, 31 окт – Sputnik. Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана задержали двух жителей Ферганской области, пытавшихся нелегально вывезти более $370 тысяч в Кыргызстан, сообщает пресс-служба СГБ Узбекистана."В ходе проведенного оперативного мероприятия сотрудниками управления СГБ по Ферганской области пресечен незаконный вывоз за пределы страны $373 717", - информируется в релизе.Отмечается, что один из злоумышленников намеревался вывезти спрятанную в машине валюту в Кыргызстан на своем автомобиле. Однако он был задержан представителями силового ведомства. Позднее удалось вычислить и его сообщника. В настоящее время против правонарушителей возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается. Согласно Уголовному кодексу Узбекистана, контрабанда наличной валюты наказывается лишением свободы сроком до восьми лет.В мае этого года сотрудники СГБ задержали трех граждан республики, пытавшихся нелегально вывезти иностранную валюту на сумму свыше $1 млн в соседний Казахстан. Деньги были спрятаны в тайниках в управляемом ими электровозе.
https://uz.sputniknews.ru/20200312/Uzbekistanets-pytalsya-vyvezti-v-Kazakhstan-bolee-15-milliona-dollarov-13652417.html
https://uz.sputniknews.ru/20200923/Uzbekistanets-pytalsya-vyvezti-180-tys-v-Kyrgyzstan-perebrosiv-sumku-cherez-granitsu-15036283.html
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контрабанда, валюта

Двое ферганцев пытались нелегально вывезти $370 тысяч в Кыргызстан

11:10 31.10.2021 (обновлено: 11:14 31.10.2021)
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Наручники - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.10.2021
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Злоумышленники задержаны. Возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается. Согласно УК РУз, контрабанда наличной валюты наказывается лишением свободы сроком до восьми лет.
ТАШКЕНТ, 31 окт – Sputnik. Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана задержали двух жителей Ферганской области, пытавшихся нелегально вывезти более $370 тысяч в Кыргызстан, сообщает пресс-служба СГБ Узбекистана.
"В ходе проведенного оперативного мероприятия сотрудниками управления СГБ по Ферганской области пресечен незаконный вывоз за пределы страны $373 717", - информируется в релизе.
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Отмечается, что один из злоумышленников намеревался вывезти спрятанную в машине валюту в Кыргызстан на своем автомобиле. Однако он был задержан представителями силового ведомства. Позднее удалось вычислить и его сообщника.
В настоящее время против правонарушителей возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается. Согласно Уголовному кодексу Узбекистана, контрабанда наличной валюты наказывается лишением свободы сроком до восьми лет.
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