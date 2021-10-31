https://uz.sputniknews.ru/20211031/knigi-ulugbeka-dissertatsiya-mirziyoeva-chto-pokazali-na-vystavke-ob-uzbekistane-v-moskve--21176360.html

Книги Улугбека, диссертация Мирзиёева: что показали на выставке об Узбекистане в Москве

Книги Улугбека, диссертация Мирзиёева: что показали на выставке об Узбекистане в Москве

Экспозиция богата на редкие книги об истории и культуре республики, к тому же здесь представлены узбекские чапаны и керамика. 31.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-31T19:46+0500

2021-10-31T19:46+0500

2021-10-31T19:53+0500

культура

узбекистан

книги

выставка

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ТАШКЕНТ, 31 окт – Sputnik. В Москве проходит выставка "Узбекистан: вчера и сегодня", посвященная 30-летию независимости республики, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.По словам организатора мероприятия, доцента кафедры тюркской филологии Института стран Азии и Африки МГУ Танем Лосевой-Бахтияровой, экспозиция богата на редкие книги об истории и культуре Узбекистана, к тому же здесь представлены узбекские чапаны и керамика.Отмечается, что самым старинным экспонатом оказалась книга Улугбека "Таблица долгот и широт неподвижных звёзд". Она была издана в 1665 году. Также среди уникальных экспонатов - кандидатские диссертации президентов республики Ислама Каримова и Шавката Мирзиёева. "Выставка проходила на базе Центра восточной литературы Российской государственной библиотеки, поэтому в зале диссертаций было много специалистов по среднеазиатской культуре и истории. Да и вообще посетителей было много. Это и студенты, и люди, которые бывали в Узбекистане, и те, кто хочет поехать в страну и набирается информации перед поездкой", - рассказала Танем Лосева-Бахтиярова. Кроме этого, в выставке участвовал знаменитый бухарский фотограф Шавкат Болтаев."Фотографии Болтаева показывали по всему миру, а в Москве они оказались впервые. И было особенно приятно, что многие здесь знают мастера. Люди, придя на выставку и видя его работы, говорили: "О, это же Болтаев!"", - отметила Танем Лосева-Бахтиярова.Согласно ее словам, снимки современных узбекистанских фотографов часто оказываются популярны в сети и способствуют продвижению страны за рубежом. Напомним, в Ташкенте тем временем состоялся марафон-презентация ведущих музеев России. Одну из своих выставок Государственный центральный музей кино передал Ташкенту в дар.

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узбекистан, книги, выставка