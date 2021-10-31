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Книги Улугбека, диссертация Мирзиёева: что показали на выставке об Узбекистане в Москве
Книги Улугбека, диссертация Мирзиёева: что показали на выставке об Узбекистане в Москве
Экспозиция богата на редкие книги об истории и культуре республики, к тому же здесь представлены узбекские чапаны и керамика. 31.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-31T19:46+0500
2021-10-31T19:53+0500
культура
узбекистан
книги
выставка
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ТАШКЕНТ, 31 окт – Sputnik. В Москве проходит выставка "Узбекистан: вчера и сегодня", посвященная 30-летию независимости республики, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.По словам организатора мероприятия, доцента кафедры тюркской филологии Института стран Азии и Африки МГУ Танем Лосевой-Бахтияровой, экспозиция богата на редкие книги об истории и культуре Узбекистана, к тому же здесь представлены узбекские чапаны и керамика.Отмечается, что самым старинным экспонатом оказалась книга Улугбека "Таблица долгот и широт неподвижных звёзд". Она была издана в 1665 году. Также среди уникальных экспонатов - кандидатские диссертации президентов республики Ислама Каримова и Шавката Мирзиёева. "Выставка проходила на базе Центра восточной литературы Российской государственной библиотеки, поэтому в зале диссертаций было много специалистов по среднеазиатской культуре и истории. Да и вообще посетителей было много. Это и студенты, и люди, которые бывали в Узбекистане, и те, кто хочет поехать в страну и набирается информации перед поездкой", - рассказала Танем Лосева-Бахтиярова. Кроме этого, в выставке участвовал знаменитый бухарский фотограф Шавкат Болтаев."Фотографии Болтаева показывали по всему миру, а в Москве они оказались впервые. И было особенно приятно, что многие здесь знают мастера. Люди, придя на выставку и видя его работы, говорили: "О, это же Болтаев!"", - отметила Танем Лосева-Бахтиярова.Согласно ее словам, снимки современных узбекистанских фотографов часто оказываются популярны в сети и способствуют продвижению страны за рубежом. Напомним, в Ташкенте тем временем состоялся марафон-презентация ведущих музеев России. Одну из своих выставок Государственный центральный музей кино передал Ташкенту в дар.
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узбекистан, книги, выставка

Книги Улугбека, диссертация Мирзиёева: что показали на выставке об Узбекистане в Москве

19:46 31.10.2021 (обновлено: 19:53 31.10.2021)
© Российская государственная библиотека / Мария ГовтваньВыставка "Узбекистан: вчера и сегодня" в Москве
Выставка Узбекистан: вчера и сегодня в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.10.2021
© Российская государственная библиотека / Мария Говтвань
Экспозиция богата на редкие книги об истории и культуре республики, к тому же здесь представлены узбекские чапаны и керамика.
ТАШКЕНТ, 31 окт – Sputnik. В Москве проходит выставка "Узбекистан: вчера и сегодня", посвященная 30-летию независимости республики, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
По словам организатора мероприятия, доцента кафедры тюркской филологии Института стран Азии и Африки МГУ Танем Лосевой-Бахтияровой, экспозиция богата на редкие книги об истории и культуре Узбекистана, к тому же здесь представлены узбекские чапаны и керамика.
© Российская государственная библиотека / Мария ГовтваньВыставка "Узбекистан: вчера и сегодня" в Москве
Выставка Узбекистан: вчера и сегодня в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.10.2021
Выставка "Узбекистан: вчера и сегодня" в Москве
© Российская государственная библиотека / Мария Говтвань
Отмечается, что самым старинным экспонатом оказалась книга Улугбека "Таблица долгот и широт неподвижных звёзд". Она была издана в 1665 году. Также среди уникальных экспонатов - кандидатские диссертации президентов республики Ислама Каримова и Шавката Мирзиёева.
"Выставка проходила на базе Центра восточной литературы Российской государственной библиотеки, поэтому в зале диссертаций было много специалистов по среднеазиатской культуре и истории. Да и вообще посетителей было много. Это и студенты, и люди, которые бывали в Узбекистане, и те, кто хочет поехать в страну и набирается информации перед поездкой", - рассказала Танем Лосева-Бахтиярова.
© Российская государственная библиотека / Мария ГовтваньВыставка "Узбекистан: вчера и сегодня" в Москве
Выставка Узбекистан: вчера и сегодня в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.10.2021
Выставка "Узбекистан: вчера и сегодня" в Москве
© Российская государственная библиотека / Мария Говтвань
Кроме этого, в выставке участвовал знаменитый бухарский фотограф Шавкат Болтаев.
"Фотографии Болтаева показывали по всему миру, а в Москве они оказались впервые. И было особенно приятно, что многие здесь знают мастера. Люди, придя на выставку и видя его работы, говорили: "О, это же Болтаев!"", - отметила Танем Лосева-Бахтиярова.
Согласно ее словам, снимки современных узбекистанских фотографов часто оказываются популярны в сети и способствуют продвижению страны за рубежом.
Напомним, в Ташкенте тем временем состоялся марафон-презентация ведущих музеев России. Одну из своих выставок Государственный центральный музей кино передал Ташкенту в дар.
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