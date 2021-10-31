https://uz.sputniknews.ru/20211031/rossiyskiy-muzey-podaril-uzbekistanu-vystavku-21172792.html

Российский музей подарил Узбекистану выставку

Российский музей подарил Узбекистану выставку

Частью экспозиции стала коллекция особых эскизов к известным российским кинокартинам и мультфильмам: "Конек-горбунок", "Чиполлино", "Маугли", "Ну, погоди!"... 31.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-31T16:05+0500

2021-10-31T16:05+0500

2021-10-31T19:29+0500

культура

узбекистан

музей

министерство культуры узбекистана

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ТАШКЕНТ, 31 окт – Sputnik. Россия привезла в Ташкент музейное road-show – марафон презентаций, в ходе которого руководители ведущих музеев России и Узбекистана покажут свои лучшие коллекции и обсудят продвижение данных учреждений.Мероприятие стартовало 29 октября в Академии художеств Узбекистана. Российскую сторону представили сразу несколько музеев: Государственный музей Востока, Государственная Третьяковская галерея, Российский этнографический музей, музей-заповедник "Прохоровское поле", музей Победы, Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда.Участвует в марафоне и один из самых молодых музеев России – Музей кино, открывшийся в 1989 году."Мы надеемся, что этот проект заинтересует наших узбекских коллег, и мы сможем сотрудничать. Кино - это самый демократичный и понятный для всех вид искусства. Пути и способы сотрудничества могут быть самыми разными: и в формате выставок, и кинопоказы", - поделилась первый замдиректора Государственного центрального музея кино Лариса Баженова.В рамках марафона Государственный центральный музей кино провел выставку-презентацию, рассказывающую о своей деятельности. По словам замдиректора Департамента музеев и внешних связей Министерства культуры РФ Наталии Чечель, выставка останется в Узбекистане в качестве подарка от России. Она также добавила, что экспозиция может быть передвижной.Частью этой выставки стала коллекция работ с уникальными эскизами к известным кинокартинам и мультфильмам: "Конек-горбунок", "Чиполлино", "Маугли", "Ну, погоди!", "Котенок по имени Гав", "Мэри Поппинс, до свидания!", "Дядя Ваня", "Белое солнце пустыни".Другая экспозиция посвящена великому режиссеру Сергею Эйзенштейну."Нам досталось огромное количество предметов, которые раньше хранились в его единственной первой и последней квартире. Так как сейчас этот дом в Москве уничтожен, то все они хранятся у нас. Мы воспроизвели по эскизам и фотографиям его трехкомнатную квартиру", - рассказала Лариса Баженова.Еще один уникальный музей России посвящен обороне и блокаде Ленинграда."Музей обороны и блокады Ленинграда был открыт выставкой, посвященной героической защите Ленинграда в 1944 году, когда наша страна еще воевала. Тогда это было 37 залов, 40 тысяч квадратных метров. После окончания войны начался политический процесс, известный как "Ленинградское дело", в результате которого музей был закрыт. За это музей и был репрессирован. Его история прервалась на 40 лет", - рассказала директор Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Елена Лезик.По инициативе жителей города музей был восстановлен, но уже не в тех масштабах. Однако это самый высокотехнологичный музей, рассказывающий о боевых действиях и блокаде Ленинграда как о великой человеческой трагедии. Будучи на протяжении 872 дней окруженным врагами, город нашел в себе силы сопротивляться, производить боеприпасы для фронта и продолжать жить. Конечно же, все это происходило не без поддержки Узбекистана.Российская делегация, в свою очередь, подробнее ознакомилась с деятельностью главных музеев Узбекистана. В презентации участвовали Каракалпакский государственный художественный музей имени И. В. Савицкого, Государственный музей-заповедник "Самарканд", Государственный музей истории прикладного искусства и ремесленничества, Государственный музей истории Узбекистана, а также Галерея изобразительного искусства.В настоящее время Российский этнографический музей активно сотрудничает с узбекистанскими коллегами. Вместе они выпустили проект "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира".Как рассказала директор Российского этнографического музея Юлия Купина, этот проект дал повод задуматься о дальнейшем развитии отношений с республикой."Мы бы хотели предложить площадку нашего музея для представления современного искусства Узбекистана. Нам очень важно объединить наших специалистов и экспертов", - рассказала Купина.По ее словам, музей также является научно-методическим центром по этнографическому музееведению. Здесь проходят тренинги и программы повышения квалификации, как индивидуальные, так и для групп. Российские эксперты заинтересованы в совместных с Узбекистаном экспедициях и полевых исследованиях, подчеркнула Купина.Музейное road-show в Ташкенте приурочено к 30-летию установления дипотношений между Узбекистаном и Россией. Как рассказала Наталия Чечель, в период пандемии музеи России сильно продвинулись в плане цифровизации. В период пандемии онлайн-посещаемость федеральных музеев увеличилась в три раза и составила три миллиона посетителей."Мы представили три классических старых музея, которые в том числе занимаются изучением культуры той страны, в которую мы приехали. И три совершенно новых музея, которые еще неизвестны публике, потому что организованы в постсоветский период", - объяснила Чечель.Главная цель музейного проекта road-show – возобновить культурные связи и актуализировать российско-узбекские отношения, заключила эксперт.

https://uz.sputniknews.ru/20210927/otkryvaetsya-muzey-svyatyx-90-x-pochemu-eto-prekrasno-20659049.html

https://uz.sputniknews.ru/20211012/vtorjenie-xischnikov-i-vosstanie-kiborgov-v-rf-otkrylsya-neobychnyy-muzey-na-svalke-20873211.html

https://uz.sputniknews.ru/20210531/tashkentskiy-muzey-slavy-poluchil-podarok-iz-rossii-19005627.html

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Анна Желиховская

Анна Желиховская

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Анна Желиховская

узбекистан, музей, министерство культуры узбекистана