https://uz.sputniknews.ru/20211101/oksfordskiy-slovar-nazval-glavnoe-slovo-2021-goda-21188099.html

Оксфордский словарь назвал главное слово 2021 года

Оксфордский словарь назвал главное слово 2021 года

Отмечается, слово вызвало много производных форм, которые сегодня можно увидеть в большом количестве неформальных контекстов. 01.11.2021, Sputnik Узбекистан

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в мире

оксфордский словарь

вакцинация

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ТАШКЕНТ, 1 ноя - Sputnik. Оксфордский словарь назвал главным словом года vax, имеющее значение "вакцина" и производные от него - "вакцинация", "вакцинировать", так как оно лучше всего отражает атмосферу 2021-го."Это слово, сравнительно редкое в нашем корпусе текстов в прошлом году, к сентябрю использовалось в 72 раза чаще, чем в это же самое время в прошлом году. ", - пояснили в издательстве.Отмечается, слово вызвало много производных форм, которые сегодня можно увидеть в большом количестве неформальных контекстов. В 2020 году Оксфордский словарь не смог выбрать главное слово. Составители опубликовали целый ряд наиболее часто употребляемых понятий, характерных для прошедших месяцев пандемии коронавируса — локдаун, социальное дистанцирование, furlough (компенсация зарплат оставшимся без работы), аббревиатура WFH (work from home – работа из дома).

https://uz.sputniknews.ru/20210316/kak-uzbekistan-perezhil-god-s-koronavirusom-17732681.html

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оксфордский словарь, вакцинация