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Оксфордский словарь назвал главное слово 2021 года
Оксфордский словарь назвал главное слово 2021 года
Отмечается, слово вызвало много производных форм, которые сегодня можно увидеть в большом количестве неформальных контекстов. 01.11.2021, Sputnik Узбекистан
2021-11-01T20:33+0500
2021-11-01T20:35+0500
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оксфордский словарь
вакцинация
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ТАШКЕНТ, 1 ноя - Sputnik. Оксфордский словарь назвал главным словом года vax, имеющее значение "вакцина" и производные от него - "вакцинация", "вакцинировать", так как оно лучше всего отражает атмосферу 2021-го."Это слово, сравнительно редкое в нашем корпусе текстов в прошлом году, к сентябрю использовалось в 72 раза чаще, чем в это же самое время в прошлом году. ", - пояснили в издательстве.Отмечается, слово вызвало много производных форм, которые сегодня можно увидеть в большом количестве неформальных контекстов. В 2020 году Оксфордский словарь не смог выбрать главное слово. Составители опубликовали целый ряд наиболее часто употребляемых понятий, характерных для прошедших месяцев пандемии коронавируса — локдаун, социальное дистанцирование, furlough (компенсация зарплат оставшимся без работы), аббревиатура WFH (work from home – работа из дома).
https://uz.sputniknews.ru/20210316/kak-uzbekistan-perezhil-god-s-koronavirusom-17732681.html
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оксфордский словарь, вакцинация

Оксфордский словарь назвал главное слово 2021 года

20:33 01.11.2021 (обновлено: 20:35 01.11.2021)
© AFP / NICHOLAS KAMMОксфордский словарь, архивное фото
Оксфордский словарь, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.11.2021
© AFP / NICHOLAS KAMM
Отмечается, слово вызвало много производных форм, которые сегодня можно увидеть в большом количестве неформальных контекстов.
ТАШКЕНТ, 1 ноя - Sputnik. Оксфордский словарь назвал главным словом года vax, имеющее значение "вакцина" и производные от него - "вакцинация", "вакцинировать", так как оно лучше всего отражает атмосферу 2021-го.
"Это слово, сравнительно редкое в нашем корпусе текстов в прошлом году, к сентябрю использовалось в 72 раза чаще, чем в это же самое время в прошлом году. ", - пояснили в издательстве.
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Отмечается, слово вызвало много производных форм, которые сегодня можно увидеть в большом количестве неформальных контекстов.
В 2020 году Оксфордский словарь не смог выбрать главное слово. Составители опубликовали целый ряд наиболее часто употребляемых понятий, характерных для прошедших месяцев пандемии коронавируса — локдаун, социальное дистанцирование, furlough (компенсация зарплат оставшимся без работы), аббревиатура WFH (work from home – работа из дома).
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