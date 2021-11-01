https://uz.sputniknews.ru/20211101/pasmurno-i-proxladno-kakim-budet-nachalo-noyabrya-v-uzbekistane-21177247.html

Пасмурно и прохладно: каким будет начало ноября в Узбекистане

Пасмурно и прохладно: каким будет начало ноября в Узбекистане

Синоптики предупредили о шквалистом ветре и дождях, которые пройдут во всех регионах страны одновременно. 01.11.2021, Sputnik Узбекистан

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ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. В Узгидромете рассказали о погоде в республике в ближайшие дни. В Каракалпакстане и Хорезмской области температура в первые дни ноября установится в пределах 12-17 градусов, однако в четверг воздух охладится до 2-7 градусов. Осадков не ожидается, зато возможен сильный ветродуй до 15-20 метров в секунду. В Бухарской и Навоийской области в четверг пройдут дожди. Также возможны сильные порывы ветра до 15-20 метров в секунду. Столбики термометров днем покажут 13-18 градусов, затем несколько дней будет 14-19 градусов, затем в четверг снова наступит похолодание — 7-12 градусов. В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях в четверг также будет дождливо и ветрено. Столбики термометров сначала поднимутся до 13-18 градусов, затем к среде вовсе до 15-20 градусов, однако затем похолодает до 10-15 градусов. В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях прогноз аналогичный: в четверг — осадки и ветродуй. Температура днем сперва составит 10-15 градусов, затем опустится до 7-12 градусов. В горных районах республики в четверг пройдут дожди и выпадет снег. Также возможен туман. Здесь будет холоднее всего: в понедельник и четверг — 2-7 градусов, во вторник и среду — 5-10 градусов.

https://uz.sputniknews.ru/20211022/v-djizakskoy-oblasti-vypal-pervyy-sneg-21032521.html

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