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Пасмурно и прохладно: каким будет начало ноября в Узбекистане
Пасмурно и прохладно: каким будет начало ноября в Узбекистане
Синоптики предупредили о шквалистом ветре и дождях, которые пройдут во всех регионах страны одновременно. 01.11.2021, Sputnik Узбекистан
2021-11-01T08:59+0500
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ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. В Узгидромете рассказали о погоде в республике в ближайшие дни. В Каракалпакстане и Хорезмской области температура в первые дни ноября установится в пределах 12-17 градусов, однако в четверг воздух охладится до 2-7 градусов. Осадков не ожидается, зато возможен сильный ветродуй до 15-20 метров в секунду. В Бухарской и Навоийской области в четверг пройдут дожди. Также возможны сильные порывы ветра до 15-20 метров в секунду. Столбики термометров днем покажут 13-18 градусов, затем несколько дней будет 14-19 градусов, затем в четверг снова наступит похолодание — 7-12 градусов. В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях в четверг также будет дождливо и ветрено. Столбики термометров сначала поднимутся до 13-18 градусов, затем к среде вовсе до 15-20 градусов, однако затем похолодает до 10-15 градусов. В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях прогноз аналогичный: в четверг — осадки и ветродуй. Температура днем сперва составит 10-15 градусов, затем опустится до 7-12 градусов. В горных районах республики в четверг пройдут дожди и выпадет снег. Также возможен туман. Здесь будет холоднее всего: в понедельник и четверг — 2-7 градусов, во вторник и среду — 5-10 градусов.
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узбекистан, погода, узгидромет, прогноз погоды

Пасмурно и прохладно: каким будет начало ноября в Узбекистане

08:59 01.11.2021 (обновлено: 09:03 01.11.2021)
© Pixabay / rihaij Кот в осенней листве, иллюстративное фото
Кот в осенней листве, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.11.2021
© Pixabay / rihaij
Синоптики предупредили о шквалистом ветре и дождях, которые пройдут во всех регионах страны одновременно.
ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. В Узгидромете рассказали о погоде в республике в ближайшие дни.
В Каракалпакстане и Хорезмской области температура в первые дни ноября установится в пределах 12-17 градусов, однако в четверг воздух охладится до 2-7 градусов. Осадков не ожидается, зато возможен сильный ветродуй до 15-20 метров в секунду.
В Бухарской и Навоийской области в четверг пройдут дожди. Также возможны сильные порывы ветра до 15-20 метров в секунду. Столбики термометров днем покажут 13-18 градусов, затем несколько дней будет 14-19 градусов, затем в четверг снова наступит похолодание — 7-12 градусов.
В Ташкентской, Самаркандаской, Джизакской и Сырдарьинской областях дожди также пройдут только в четверг. В этот же день ожидается сильный ветер до 15-20 метров в секунду. Сначала воздух прогреется до 12-17 градусов, затем к четвергу температура упадет до 9-14 градусов.
В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях в четверг также будет дождливо и ветрено. Столбики термометров сначала поднимутся до 13-18 градусов, затем к среде вовсе до 15-20 градусов, однако затем похолодает до 10-15 градусов.
В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях прогноз аналогичный: в четверг — осадки и ветродуй. Температура днем сперва составит 10-15 градусов, затем опустится до 7-12 градусов.
В горных районах республики в четверг пройдут дожди и выпадет снег. Также возможен туман. Здесь будет холоднее всего: в понедельник и четверг — 2-7 градусов, во вторник и среду — 5-10 градусов.
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