https://uz.sputniknews.ru/20211101/s-1-dekabrya-v-uzbekistane-snizyatsya-gosposhliny-za-otdelnye-gosuslugi-21187066.html

С 1 декабря в Узбекистане снизятся госпошлины за отдельные госуслуги

С 1 декабря в Узбекистане снизятся госпошлины за отдельные госуслуги

Размеры госпошлин за выдачу дубликата госордера на право собственности на жилье понижены в 10 раз – с 1 БРВ до 10% БРВ. 01.11.2021, Sputnik Узбекистан

2021-11-01T19:03+0500

2021-11-01T19:03+0500

2021-11-01T19:03+0500

общество

кабинет министров узбекистана

указ

госпошлина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0b/02/15310027_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_42cd03edbcd4a788bed2a9c3f2588c13.jpg

ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. В Узбекистане планируется усовершенствовать инфраструктуру предоставления госуслуг и расширить доступ населения к ним в соответствии с решением правительства о внесении поправок в постановление Кабинета Министров.За выдачу дубликатов каких документов снизятся размеры оплаты госпошлины с 1 декабря· государственного ордера на право собственности на жилье – с 1 БРВ до 10% БРВ;· лицензии на право занятия деятельностью, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров – с 2,5 БРВ до 10% БРВ;· квалификационного сертификата об уровне владения иностранным языком – с 0,5 БРВ до 10% БРВ.К тому же за госуслуги, связанные с правом заниматься адвокатской деятельностью, снизятся госпошлины за выдачу дубликата с 0,25 БРВ до 10% БРВ, за переоформление лицензии с 0,25 БРВ до 25% БРВ.В конце июля принят указ президента, согласно которому с 1 ноября при оказании госуслуг лицам с инвалидностью I и II группы, а также нуждающимся в соцзащите, госпошлины взимаются со скидкой 50%. При задержке предоставления госуслуг более чем на три рабочих дня 50% госпошлин и сборов, уплаченных за пользование услугами, возвращаются им в течение одного рабочего дня.Кроме того, с 1 января будущего года снизятся госпошлины на выдачу биометрического паспорта гражданам Узбекистана для выезда за границу, а также за госрегистрацию адвокатских контор, получение предварительного согласия на совершение сделок по приобретению акций.

https://uz.sputniknews.ru/20211027/kakie-izmeneniya-jdut-uzbekistantsev-s-1-noyabrya-v-sotsialnoy-sfere-21124096.html

https://uz.sputniknews.ru/20201023/Kakie-dokumenty-vosstanovyat-bez-uplaty-gosposhliny-pri-ChS--postanovlenie-15246730.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

кабинет министров узбекистана, указ, госпошлина