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С 1 декабря в Узбекистане снизятся госпошлины за отдельные госуслуги
С 1 декабря в Узбекистане снизятся госпошлины за отдельные госуслуги
Размеры госпошлин за выдачу дубликата госордера на право собственности на жилье понижены в 10 раз – с 1 БРВ до 10% БРВ. 01.11.2021, Sputnik Узбекистан
2021-11-01T19:03+0500
2021-11-01T19:03+0500
общество
кабинет министров узбекистана
указ
госпошлина
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ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. В Узбекистане планируется усовершенствовать инфраструктуру предоставления госуслуг и расширить доступ населения к ним в соответствии с решением правительства о внесении поправок в постановление Кабинета Министров.За выдачу дубликатов каких документов снизятся размеры оплаты госпошлины с 1 декабря· государственного ордера на право собственности на жилье – с 1 БРВ до 10% БРВ;· лицензии на право занятия деятельностью, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров – с 2,5 БРВ до 10% БРВ;· квалификационного сертификата об уровне владения иностранным языком – с 0,5 БРВ до 10% БРВ.К тому же за госуслуги, связанные с правом заниматься адвокатской деятельностью, снизятся госпошлины за выдачу дубликата с 0,25 БРВ до 10% БРВ, за переоформление лицензии с 0,25 БРВ до 25% БРВ.В конце июля принят указ президента, согласно которому с 1 ноября при оказании госуслуг лицам с инвалидностью I и II группы, а также нуждающимся в соцзащите, госпошлины взимаются со скидкой 50%. При задержке предоставления госуслуг более чем на три рабочих дня 50% госпошлин и сборов, уплаченных за пользование услугами, возвращаются им в течение одного рабочего дня.Кроме того, с 1 января будущего года снизятся госпошлины на выдачу биометрического паспорта гражданам Узбекистана для выезда за границу, а также за госрегистрацию адвокатских контор, получение предварительного согласия на совершение сделок по приобретению акций.
https://uz.sputniknews.ru/20211027/kakie-izmeneniya-jdut-uzbekistantsev-s-1-noyabrya-v-sotsialnoy-sfere-21124096.html
https://uz.sputniknews.ru/20201023/Kakie-dokumenty-vosstanovyat-bez-uplaty-gosposhliny-pri-ChS--postanovlenie-15246730.html
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кабинет министров узбекистана, указ, госпошлина

С 1 декабря в Узбекистане снизятся госпошлины за отдельные госуслуги

19:03 01.11.2021
© Sputnik / Нина Зотина / Перейти в фотобанкКалькулятор и дом
Калькулятор и дом - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.11.2021
© Sputnik / Нина Зотина
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Размеры госпошлин за выдачу дубликата госордера на право собственности на жилье понижены в 10 раз – с 1 БРВ до 10% БРВ.
ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. В Узбекистане планируется усовершенствовать инфраструктуру предоставления госуслуг и расширить доступ населения к ним в соответствии с решением правительства о внесении поправок в постановление Кабинета Министров.

За выдачу дубликатов каких документов снизятся размеры оплаты госпошлины с 1 декабря

· государственного ордера на право собственности на жилье – с 1 БРВ до 10% БРВ;
· лицензии на право занятия деятельностью, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров – с 2,5 БРВ до 10% БРВ;
· квалификационного сертификата об уровне владения иностранным языком – с 0,5 БРВ до 10% БРВ.
К тому же за госуслуги, связанные с правом заниматься адвокатской деятельностью, снизятся госпошлины за выдачу дубликата с 0,25 БРВ до 10% БРВ, за переоформление лицензии с 0,25 БРВ до 25% БРВ.
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В конце июля принят указ президента, согласно которому с 1 ноября при оказании госуслуг лицам с инвалидностью I и II группы, а также нуждающимся в соцзащите, госпошлины взимаются со скидкой 50%. При задержке предоставления госуслуг более чем на три рабочих дня 50% госпошлин и сборов, уплаченных за пользование услугами, возвращаются им в течение одного рабочего дня.
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Кроме того, с 1 января будущего года снизятся госпошлины на выдачу биометрического паспорта гражданам Узбекистана для выезда за границу, а также за госрегистрацию адвокатских контор, получение предварительного согласия на совершение сделок по приобретению акций.
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