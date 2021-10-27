https://uz.sputniknews.ru/20211027/kakie-izmeneniya-jdut-uzbekistantsev-s-1-noyabrya-v-sotsialnoy-sfere-21124096.html

Какие изменения ждут узбекистанцев с 1 ноября в социальной сфере

Какие изменения ждут узбекистанцев с 1 ноября в социальной сфере

С 1 ноября в Узбекистане вступит в силу ряд изменений социальной направленности, призванный упростить некоторые процедуры и улучшить жизнь граждан. 27.10.2021, Sputnik Узбекистан

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общество

узбекистан

инвалиды

сироты

суицид

махалля

льготы

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ТАШКЕНТ, 27 окт – Sputnik. В ближайшие дни в социальной сфере Узбекистана произойдет ряд изменений. В частности, с 1 ноября в стране создаются фонды поддержки детей-сирот, а льготники смогут лечиться бесплатно даже в частных клиниках. Какие еще новшества ждут население страны читайте в обзоре Sputnik Узбекистан.Фонды поддержки сиротДля финансирования мер, реализуемых в рамках системы "Мехрдафтари", Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и города Ташкента создаются фонды по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, внесенных в "Мехрдафтари".Госуслуги для инвалидов подешевеютПри оказании государственных услуг лицам, зарегистрированным в информационной системе "Единый реестр социальной защиты", а также лицам с инвалидностью I и II группы через центры госуслуг и ЕПИГУ применяется 50-процентная скидка по госпошлинам, сборам и любым другим платежам.В случае, если произошла задержка более чем на три рабочих дня в предоставлении госуслуг, то по обращениям заявителей 50 процентов госпошлин, сборов и любых других платежей, уплаченных за пользование услугами, возвращаются им в течение одного рабочего дня.Частные клиники для льготниковНегосударственным медицинским организациям разрешается оказание медицинских услуг льготной категории лиц за счет средств Государственного бюджета, предоставляемых республиканскими специализированными научно-практическими медицинскими центрами микрохирургии глаза и урологии.Льготники имеют право на самостоятельный выбор государственных или негосударственных медицинских организаций, оказывающих медицинские услуги и заключивших договор с Государственным фондом медицинского страхования.Система предотвращения суицидаМинздрав внедряет порядок уведомления правоохранительных органов о случаях суицида и насилия в отношении членов семьи. Потерпевших также ставят в известность о существовании Центров реабилитации и адаптации женщин, пострадавших от насилия.Для оказания помощи женщинам, совершившим самоубийство или склонным к суициду, помещенным в Республиканский центр и областные центры, привлекаются психотерапевты и психологи, работающие в региональных медицинских учреждениях.Поддержка работников махаллейНа 35 процентов повышаются месячные должностные оклады работников органов самоуправления граждан, на территории которых количество домохозяйств составляет тысячу и более. При этом расходы на содержание органов самоуправления граждан осуществляются за счет соответствующих средств местных бюджетов.

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узбекистан, инвалиды, сироты, суицид, махалля, льготы