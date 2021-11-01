https://uz.sputniknews.ru/20211101/uzbekistan-ujestochil-shtrafnoe-nakazanie-za-narushenie-zakona-o-dannyx-21178318.html
Узбекистан ужесточил "штрафное" наказание за нарушение закона о данных
Узбекистан ужесточил "штрафное" наказание за нарушение закона о данных
В июле "Узкомназорат" ограничил доступ к соцсетям "ВКонтакте", TikTok, Twitter и WeChat из-за хранения и обработки персональных данных узбекистанцев за... 01.11.2021, Sputnik Узбекистан
2021-11-01T10:16+0500
2021-11-01T10:16+0500
2021-11-01T10:27+0500
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ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. В Узбекистане усилили законодательство в сфере защиты персональных данных. Соответствующий документ подписал президент Шавкат Мирзиёев. Теперь соцсети могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства о данных."Административка" грозит медиагигантам за незаконный сбор, систематизацию, хранение, использование, распространение, передачу, обезличивание и уничтожение персональных данных граждан Узбекистана.Согласно Уголовному кодексу РУз, за незаконный сбор, систематизацию, хранение, распространение, передачу, обезличивание и уничтожение персональных данных, а также несоблюдение при обработке персональных данных граждан (после применения административного взыскания) взымается штраф от 100 до 150 БРВ (на данный момент — до 50 БРВ). За такие действия могут в том числе лишить определенных прав до трех лет, либо наказать исправительными работами до двух лет.Если противоправные действия совершены по предварительному сговору группой лиц, повторно, с использованием служебного положения и привели к тяжким последствиям, то штраф составит от 150 до 200 БРВ (сейчас — от 50 до 100 БРВ). Кроме того, суд может приговорить нарушителя к исправительным работам сроком от двух до трех лет, ограничить свободу от 1 года до 3 лет, либо лишить свободы сроком до 3 лет.Поправки вступят в силу по истечении трех месяцев.В Узбекистане с июля ограничен доступ к социальным сетям TikTok, Twitter, "ВКонтакте", WeChat и Skype за хранение и обработку персональных данных граждан Узбекистана за пределами страны.
https://uz.sputniknews.ru/20210702/svyaz-prervana-v-uzbekistane-ogranichili-rabotu-tiktok-twitter-i-vkontakte-19520022.html
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узбекистан, соцсети, закон, персональные данные
Узбекистан ужесточил "штрафное" наказание за нарушение закона о данных
10:16 01.11.2021 (обновлено: 10:27 01.11.2021)
В июле "Узкомназорат" ограничил доступ к соцсетям "ВКонтакте", TikTok, Twitter и WeChat из-за хранения и обработки персональных данных узбекистанцев за пределами страны.
ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. В Узбекистане усилили законодательство в сфере защиты персональных данных.
Соответствующий документ подписал
президент Шавкат Мирзиёев.
Теперь соцсети могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства о данных.
"Административка" грозит медиагигантам за незаконный сбор, систематизацию, хранение, использование, распространение, передачу, обезличивание и уничтожение персональных данных граждан Узбекистана.
За эти правонарушения предусмотрен штраф в размере 7 БРВ (по действующему закону — от 3 до 5 БРВ), а с должностных лиц — 50 БРВ (сейчас — от 5 до 10 БРВ). Напомним, что 1 БРВ составляет 270 тысяч сумов.
Согласно Уголовному кодексу РУз, за незаконный сбор, систематизацию, хранение, распространение, передачу, обезличивание и уничтожение персональных данных, а также несоблюдение при обработке персональных данных граждан (после применения административного взыскания) взымается штраф от 100 до 150 БРВ (на данный момент — до 50 БРВ).
За такие действия могут в том числе лишить определенных прав до трех лет, либо наказать исправительными работами до двух лет.
Если противоправные действия совершены по предварительному сговору группой лиц, повторно, с использованием служебного положения и привели к тяжким последствиям, то штраф составит от 150 до 200 БРВ (сейчас — от 50 до 100 БРВ).
Кроме того, суд может приговорить нарушителя к исправительным работам сроком от двух до трех лет, ограничить свободу от 1 года до 3 лет, либо лишить свободы сроком до 3 лет.
Поправки вступят в силу по истечении трех месяцев.
В Узбекистане с июля ограничен доступ к социальным сетям TikTok, Twitter, "ВКонтакте", WeChat и Skype за хранение и обработку персональных данных граждан Узбекистана за пределами страны.