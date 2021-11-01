https://uz.sputniknews.ru/20211101/uzbekistantsy-zavoevali-chetyre-zolota-i-odnu-bronzu-na-chm-po-dzyudo-sredi-voennoslujaschix-21184086.html

Узбекистанцы завоевали четыре "золота" и одну "бронзу" на ЧМ по дзюдо среди военнослужащих

Узбекистанцы завоевали четыре "золота" и одну "бронзу" на ЧМ по дзюдо среди военнослужащих

Дзюдоисты из Узбекистана заняли первое место в общекомандном зачете. На второй позиции расположились бразильские спортсмены, третье призовое место досталось... 01.11.2021, Sputnik Узбекистан

2021-11-01T15:05+0500

2021-11-01T15:05+0500

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дзюдо

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ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Узбекистанские спортсмены завоевали в Париже четыре "золота" и одно "серебро" на чемпионате мира по дзюдо среди военнослужащих, сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета. По информации НОК, чемпионами мира стали: Диёра Келдиёрова (-52 кг), Дилшоджон Баратов (-60 кг), Давлат Бобонов (-90 кг) и Музаффарбек Турабоев (-100 кг). Бронзовую медаль получил Шохрухон Бахтиёров (+100 кг).Второе место в общекомандном зачете завоевали бразильские дзюдоисты. В их копилке три золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые награды. На третьем месте расположилась сборная Франции. Ей удалось выиграть три "золота", три "серебра" и четыре "бронзы". У австрийцев только две золотые медали, у команд из России и Словакии – по одной.Ранее узбекистанский дзюдоист Бехзод Турабоев (-90 кг) стал серебряным призером на чемпионате мира по дзюдо в Лиссабоне. В финальной решающей схватке за второе место боец сразился с португальцем Бруно Силвой и одержал победу.

https://uz.sputniknews.ru/20211013/v-tashkentskoy-oblasti-proshel-mejdunarodnyy-turnir-po-dzyudo-sredi-yuniorov-tsa-20893800.html

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узбекистанцы, чемпионат, дзюдо