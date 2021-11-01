https://uz.sputniknews.ru/20211101/v-karakalpakstane-poyavyatsya-kuranty-za-18-mlrd-sumov--foto-21187454.html

В Каракалпакстане появятся куранты за 1,8 млрд сумов — фото

В Каракалпакстане появятся куранты за 1,8 млрд сумов — фото

Согласно данным местной администрации, уникальные часы установят в Чимбайском районе республики. 01.11.2021, Sputnik Узбекистан

2021-11-01T19:42+0500

2021-11-01T19:42+0500

2021-11-01T19:42+0500

общество

республика каракалпакстан

строительство

проект

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ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. В Каракалпакстане приступили к строительству курантов, на возведение которых планируется затратить около 1,8 млрд сумов, сообщает пресс-служба Совета министров.Согласно данным местной администрации, куранты установят в Чимбайском районе Каракалпакстана.Ранее стало известно, что на крыше многоэтажной новостройки, расположенной в Ходжейлийском районе Каракалпакстана, установили 48 солнечных модулей. Общая мощность фотоэлектрической установки составила 14,4 кВт. В соответствии с постановлением главы государства, подобные сооружения планируется установить в каждом регионе республики.

республика каракалпакстан

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

республика каракалпакстан, строительство, проект