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В Каракалпакстане появятся куранты за 1,8 млрд сумов — фото
В Каракалпакстане появятся куранты за 1,8 млрд сумов — фото
Согласно данным местной администрации, уникальные часы установят в Чимбайском районе республики. 01.11.2021, Sputnik Узбекистан
2021-11-01T19:42+0500
2021-11-01T19:42+0500
общество
республика каракалпакстан
строительство
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ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. В Каракалпакстане приступили к строительству курантов, на возведение которых планируется затратить около 1,8 млрд сумов, сообщает пресс-служба Совета министров.Согласно данным местной администрации, куранты установят в Чимбайском районе Каракалпакстана.Ранее стало известно, что на крыше многоэтажной новостройки, расположенной в Ходжейлийском районе Каракалпакстана, установили 48 солнечных модулей. Общая мощность фотоэлектрической установки составила 14,4 кВт. В соответствии с постановлением главы государства, подобные сооружения планируется установить в каждом регионе республики.
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республика каракалпакстан, строительство, проект

В Каракалпакстане появятся куранты за 1,8 млрд сумов — фото

19:42 01.11.2021
© Sputnik / Дильшода РахматоваВывеска на въезде в Каракалпакстан
Вывеска на въезде в Каракалпакстан - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.11.2021
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Согласно данным местной администрации, уникальные часы установят в Чимбайском районе республики.
ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. В Каракалпакстане приступили к строительству курантов, на возведение которых планируется затратить около 1,8 млрд сумов, сообщает пресс-служба Совета министров.
Согласно данным местной администрации, куранты установят в Чимбайском районе Каракалпакстана.
© Совет министров КаракалпакстанаПроект курантов в Каракалпакстане
Проект курантов в Каракалпакстане - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.11.2021
Проект курантов в Каракалпакстане
© Совет министров Каракалпакстана
Ранее стало известно, что на крыше многоэтажной новостройки, расположенной в Ходжейлийском районе Каракалпакстана, установили 48 солнечных модулей. Общая мощность фотоэлектрической установки составила 14,4 кВт. В соответствии с постановлением главы государства, подобные сооружения планируется установить в каждом регионе республики.
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