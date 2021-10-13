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На крышах многоэтажек Каракалпакстана устанавливают солнечные батареи
На крышах многоэтажек Каракалпакстана устанавливают солнечные батареи
Во всех районах Каракалпакстана будут поэтапно вводиться новые мощности ВИЭ, в том числе, планируется реализация мини-проектов на уровне домохозяйств. 13.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-13T18:48+0500
2021-10-13T19:07+0500
общество
каракалпакстан
министерство энергетики узбекистана
солнечная батарея
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ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. В Каракалпакстане на крыше вновь построенного многоэтажного жилого дома в Ходжейлийском районе установили 48 солнечных модулей. О реализации проекта рассказали в пресс-службе Министерства энергетики.Общая мощность фотоэлектрической установки составила 14,4 кВт. Подобные установят в каждом регионе республики, в соответствии с профильным постановлением главы государства, которое предусматривает внедрение энергосберегающих технологий и развитие возобновляемых источников энергии.Документ предполагает поэтапное введение новых мощностей ВИЭ, в том числе, реализации мини-проектов на уровне домохозяйств.В начале мая этого года мы писали о том, что в Намангане реализуют аналогичный проект: на крышах четырех новостроек появились солнечные панели общей мощностью 58 киловатт. Всего установлены 192 батарей.
https://uz.sputniknews.ru/20210712/podpisany-soglasheniya-s-kompaniey-iz-oae-po-dvum-solnechnym-elektrostantsiyam-19650374.html
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каракалпакстан, министерство энергетики узбекистана, солнечная батарея

На крышах многоэтажек Каракалпакстана устанавливают солнечные батареи

18:48 13.10.2021 (обновлено: 19:07 13.10.2021)
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© Sputnik / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСолнечная электростанция
Солнечная электростанция - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.10.2021
© Sputnik / Виталий Тимкив
/
Перейти в фотобанк
Во всех районах Каракалпакстана будут поэтапно вводиться новые мощности ВИЭ, в том числе, планируется реализация мини-проектов на уровне домохозяйств.
ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. В Каракалпакстане на крыше вновь построенного многоэтажного жилого дома в Ходжейлийском районе установили 48 солнечных модулей. О реализации проекта рассказали в пресс-службе Министерства энергетики.
Общая мощность фотоэлектрической установки составила 14,4 кВт. Подобные установят в каждом регионе республики, в соответствии с профильным постановлением главы государства, которое предусматривает внедрение энергосберегающих технологий и развитие возобновляемых источников энергии.
Документ предполагает поэтапное введение новых мощностей ВИЭ, в том числе, реализации мини-проектов на уровне домохозяйств.
С компанией Masdar подписаны соглашения по двум солнечным электростанциям - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.07.2021
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Подписаны соглашения с компанией из ОАЭ по двум солнечным электростанциям
12 июля, 19:08
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В начале мая этого года мы писали о том, что в Намангане реализуют аналогичный проект: на крышах четырех новостроек появились солнечные панели общей мощностью 58 киловатт. Всего установлены 192 батарей.
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