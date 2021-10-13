https://uz.sputniknews.ru/20211013/na-kryshax-mnogoetajek-karakalpakstana-ustanavlivayut-solnechnye-batarei-20895145.html

На крышах многоэтажек Каракалпакстана устанавливают солнечные батареи

На крышах многоэтажек Каракалпакстана устанавливают солнечные батареи

Во всех районах Каракалпакстана будут поэтапно вводиться новые мощности ВИЭ, в том числе, планируется реализация мини-проектов на уровне домохозяйств. 13.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-13T18:48+0500

2021-10-13T18:48+0500

2021-10-13T19:07+0500

общество

каракалпакстан

министерство энергетики узбекистана

солнечная батарея

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ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. В Каракалпакстане на крыше вновь построенного многоэтажного жилого дома в Ходжейлийском районе установили 48 солнечных модулей. О реализации проекта рассказали в пресс-службе Министерства энергетики.Общая мощность фотоэлектрической установки составила 14,4 кВт. Подобные установят в каждом регионе республики, в соответствии с профильным постановлением главы государства, которое предусматривает внедрение энергосберегающих технологий и развитие возобновляемых источников энергии.Документ предполагает поэтапное введение новых мощностей ВИЭ, в том числе, реализации мини-проектов на уровне домохозяйств.В начале мая этого года мы писали о том, что в Намангане реализуют аналогичный проект: на крышах четырех новостроек появились солнечные панели общей мощностью 58 киловатт. Всего установлены 192 батарей.

https://uz.sputniknews.ru/20210712/podpisany-soglasheniya-s-kompaniey-iz-oae-po-dvum-solnechnym-elektrostantsiyam-19650374.html

каракалпакстан

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каракалпакстан, министерство энергетики узбекистана, солнечная батарея