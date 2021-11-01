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В Ташкенте стартует форум глав НОК стран СНГ, Балтии и Грузии
В Ташкенте стартует форум глав НОК стран СНГ, Балтии и Грузии
По информации НОК, в форуме примут участие 34 делегата из 14 стран континента. 01.11.2021, Sputnik Узбекистан
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спорт
узбекистан
ташкент
национальный олимпийский комитет узбекистана
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ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. В столице стартует ежегодный международный региональный форум глав НОК стран СНГ, Балтии и Грузии, сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета Узбекистана.Во время встречи участники проанализируют основные тенденции укрепления сотрудничества в спортивном направлении, а также в политической, экономической и культурной сферах. По информации НОК, в форуме примут участие 34 делегата из 14 стран континента, в частности, президенты Олимпийских комитетов, генеральные секретари, а также победители и призеры престижных соревнований.В рамках мероприятия состоятся пленарные заседания форума, в ходе которых намечено рассмотреть предложения по развитию спорта в регионе, а также обсудить новые стратегические планы в этом направлении.
https://uz.sputniknews.ru/20200223/Strany-TsA-zadumalis-o-vozrozhdenii-Tsentralnoaziatskikh-igr-13527596.html
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узбекистан, ташкент, национальный олимпийский комитет узбекистана

В Ташкенте стартует форум глав НОК стран СНГ, Балтии и Грузии

15:53 01.11.2021 (обновлено: 15:54 01.11.2021)
© Sputnik / Vitaly Belousov / Перейти в фотобанкРабочая встреча высших должностных лиц ШОС, СНГ, ЕЭС и ОДКБ
Рабочая встреча высших должностных лиц ШОС, СНГ, ЕЭС и ОДКБ - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.11.2021
© Sputnik / Vitaly Belousov
/
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По информации НОК, в форуме примут участие 34 делегата из 14 стран континента.
ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. В столице стартует ежегодный международный региональный форум глав НОК стран СНГ, Балтии и Грузии, сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета Узбекистана.
Во время встречи участники проанализируют основные тенденции укрепления сотрудничества в спортивном направлении, а также в политической, экономической и культурной сферах.
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По информации НОК, в форуме примут участие 34 делегата из 14 стран континента, в частности, президенты Олимпийских комитетов, генеральные секретари, а также победители и призеры престижных соревнований.
В рамках мероприятия состоятся пленарные заседания форума, в ходе которых намечено рассмотреть предложения по развитию спорта в регионе, а также обсудить новые стратегические планы в этом направлении.
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