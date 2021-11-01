https://uz.sputniknews.ru/20211101/xlopok-dorojaet--v-chem-vygoda-uzbekistanu-21181805.html

Хлопок дорожает — в чем выгода Узбекистану

Хлопок дорожает — в чем выгода Узбекистану

Как Узбекистан и Россия сотрудничают в области текстиля.

2021-11-01T17:15+0500

2021-11-01T17:15+0500

2021-11-01T18:34+0500

видео

мультимедиа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/01/21185509_734:227:1278:533_1920x0_80_0_0_bf9d9f3bd0a27324d9d5df302910f0c4.jpg

На внутреннем рынке Узбекистана возрос спрос на хлопковую пряжу, поскольку в мире идет резкое подорожание хлопка.Председатель Комитета по предпринимательству в текстильной и легкой промышленности торгово-промышленной палаты России Андрей Разбродин рассказал корреспонденту и ведущей Sputnik, почему на мировом рынке такой ажиотаж вокруг хлопка и как в этом случае могут поступить узбекские производители.Каковы перспективы узбекской пряжи в России? Чего не хватает узбекско-российскому партнерству в этой области? Ответы на все эти вопросы смотрите в видеосюжете Sputnik Узбекистан.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Черкасова

мультимедиа , видео