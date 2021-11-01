https://uz.sputniknews.ru/20211101/xlopok-dorojaet--v-chem-vygoda-uzbekistanu-21181805.html
Хлопок дорожает — в чем выгода Узбекистану
Хлопок дорожает — в чем выгода Узбекистану
Как Узбекистан и Россия сотрудничают в области текстиля.
2021-11-01T17:15+0500
2021-11-01T17:15+0500
2021-11-01T18:34+0500
видео
мультимедиа
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На внутреннем рынке Узбекистана возрос спрос на хлопковую пряжу, поскольку в мире идет резкое подорожание хлопка.Председатель Комитета по предпринимательству в текстильной и легкой промышленности торгово-промышленной палаты России Андрей Разбродин рассказал корреспонденту и ведущей Sputnik, почему на мировом рынке такой ажиотаж вокруг хлопка и как в этом случае могут поступить узбекские производители.Каковы перспективы узбекской пряжи в России? Чего не хватает узбекско-российскому партнерству в этой области? Ответы на все эти вопросы смотрите в видеосюжете Sputnik Узбекистан.
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа , видео
Хлопок дорожает — в чем выгода Узбекистану
17:15 01.11.2021 (обновлено: 18:34 01.11.2021)
Смотрите в нашем видео, какие перспективы ждут узбекскую пряжу на российском рынке и почему резко выросла цена на хлопок во всем мире.
На внутреннем рынке Узбекистана возрос спрос на хлопковую пряжу, поскольку в мире идет резкое подорожание хлопка.
Председатель Комитета по предпринимательству в текстильной и легкой промышленности торгово-промышленной палаты России Андрей Разбродин рассказал корреспонденту и ведущей Sputnik
, почему на мировом рынке такой ажиотаж вокруг хлопка и как в этом случае могут поступить узбекские производители.
Каковы перспективы узбекской пряжи в России? Чего не хватает узбекско-российскому партнерству в этой области? Ответы на все эти вопросы смотрите в видеосюжете Sputnik Узбекистан
.