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Хлопок дорожает — в чем выгода Узбекистану
Хлопок дорожает — в чем выгода Узбекистану
Как Узбекистан и Россия сотрудничают в области текстиля.
2021-11-01T17:15+0500
2021-11-01T18:34+0500
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На внутреннем рынке Узбекистана возрос спрос на хлопковую пряжу, поскольку в мире идет резкое подорожание хлопка.Председатель Комитета по предпринимательству в текстильной и легкой промышленности торгово-промышленной палаты России Андрей Разбродин рассказал корреспонденту и ведущей Sputnik, почему на мировом рынке такой ажиотаж вокруг хлопка и как в этом случае могут поступить узбекские производители.Каковы перспективы узбекской пряжи в России? Чего не хватает узбекско-российскому партнерству в этой области? Ответы на все эти вопросы смотрите в видеосюжете Sputnik Узбекистан.
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мультимедиа , видео

Хлопок дорожает — в чем выгода Узбекистану

17:15 01.11.2021 (обновлено: 18:34 01.11.2021)
© Sputnik
Анна Черкасова
Все материалы
Смотрите в нашем видео, какие перспективы ждут узбекскую пряжу на российском рынке и почему резко выросла цена на хлопок во всем мире.
На внутреннем рынке Узбекистана возрос спрос на хлопковую пряжу, поскольку в мире идет резкое подорожание хлопка.
Председатель Комитета по предпринимательству в текстильной и легкой промышленности торгово-промышленной палаты России Андрей Разбродин рассказал корреспонденту и ведущей Sputnik, почему на мировом рынке такой ажиотаж вокруг хлопка и как в этом случае могут поступить узбекские производители.
Каковы перспективы узбекской пряжи в России? Чего не хватает узбекско-российскому партнерству в этой области? Ответы на все эти вопросы смотрите в видеосюжете Sputnik Узбекистан.
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