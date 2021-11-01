https://uz.sputniknews.ru/20211101/za-chto-poslu-uzbekistana-v-tadjikistane-vruchili-orden-dustlik---postanovlenie-21185279.html

За что послу Узбекистана в Таджикистане вручили орден "Дустлик" - постановление

За что послу Узбекистана в Таджикистане вручили орден "Дустлик" - постановление

В Министерстве иностранных дел Узбекистана рассказали, за какие заслуги глава диппредставительства в Таджикистане получил высокую государственную награду. 01.11.2021, Sputnik Узбекистан

2021-11-01T16:26+0500

2021-11-01T16:26+0500

2021-11-01T16:26+0500

политика

узбекистан

таджикистан

награждение

"дустлик"

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ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Таджикистане Эрган Шаисматов награжден орденом "Дустлик". Сообщение об этом появилось на сайте внешнеполитического ведомства республики. В пресс-службе МИД объяснили, за какие заслуги дипломат получил эту высокую оценку. В первую очередь - это многолетний плодотворный труд в органах государственного управления. С 1999 года Шаисматов работал министром энергетики и электрификации Узбекистана, в 2001 году его назначили председателем ГАК "Узбекэнерго", а в 2006 году он занял пост заместителя премьер-министра республики.С 2018 года чиновник назначен послом Узбекистана в Таджикистане.Награда вручена "за заслуги во всестороннем углублении отношений стратегического партнерства между Узбекистаном и Таджикистаном, вывод на новый уровень многопланового и долгосрочного сотрудничества двух стран, а также весомый вклад в укрепление уз дружбы и согласия между узбекским и таджикским народами".

https://uz.sputniknews.ru/20211027/uzbekistan-i-tadjikistan-vozobnovili-avtobusnye-reysy-prervannye-iz-za-covid-21106911.html

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