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За что послу Узбекистана в Таджикистане вручили орден "Дустлик" - постановление
За что послу Узбекистана в Таджикистане вручили орден "Дустлик" - постановление
В Министерстве иностранных дел Узбекистана рассказали, за какие заслуги глава диппредставительства в Таджикистане получил высокую государственную награду. 01.11.2021, Sputnik Узбекистан
2021-11-01T16:26+0500
2021-11-01T16:26+0500
политика
узбекистан
таджикистан
награждение
"дустлик"
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ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Таджикистане Эрган Шаисматов награжден орденом "Дустлик". Сообщение об этом появилось на сайте внешнеполитического ведомства республики. В пресс-службе МИД объяснили, за какие заслуги дипломат получил эту высокую оценку. В первую очередь - это многолетний плодотворный труд в органах государственного управления. С 1999 года Шаисматов работал министром энергетики и электрификации Узбекистана, в 2001 году его назначили председателем ГАК "Узбекэнерго", а в 2006 году он занял пост заместителя премьер-министра республики.С 2018 года чиновник назначен послом Узбекистана в Таджикистане.Награда вручена "за заслуги во всестороннем углублении отношений стратегического партнерства между Узбекистаном и Таджикистаном, вывод на новый уровень многопланового и долгосрочного сотрудничества двух стран, а также весомый вклад в укрепление уз дружбы и согласия между узбекским и таджикским народами".
https://uz.sputniknews.ru/20211027/uzbekistan-i-tadjikistan-vozobnovili-avtobusnye-reysy-prervannye-iz-za-covid-21106911.html
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узбекистан, таджикистан, награждение, "дустлик"

За что послу Узбекистана в Таджикистане вручили орден "Дустлик" - постановление

16:26 01.11.2021
© Sputnik / Болат ШайхиновПортфель
Портфель - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.11.2021
© Sputnik / Болат Шайхинов
В Министерстве иностранных дел Узбекистана рассказали, за какие заслуги глава диппредставительства в Таджикистане получил высокую государственную награду.
ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Таджикистане Эрган Шаисматов награжден орденом "Дустлик". Сообщение об этом появилось на сайте внешнеполитического ведомства республики.
© МИД УзбекистанаЧрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Республике Таджикистан Шаисматов Эргаш
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Республике Таджикистан Шаисматов Эргаш - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.11.2021
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Республике Таджикистан Шаисматов Эргаш
© МИД Узбекистана
В пресс-службе МИД объяснили, за какие заслуги дипломат получил эту высокую оценку. В первую очередь - это многолетний плодотворный труд в органах государственного управления. С 1999 года Шаисматов работал министром энергетики и электрификации Узбекистана, в 2001 году его назначили председателем ГАК "Узбекэнерго", а в 2006 году он занял пост заместителя премьер-министра республики.
С 2018 года чиновник назначен послом Узбекистана в Таджикистане.
Награда вручена "за заслуги во всестороннем углублении отношений стратегического партнерства между Узбекистаном и Таджикистаном, вывод на новый уровень многопланового и долгосрочного сотрудничества двух стран, а также весомый вклад в укрепление уз дружбы и согласия между узбекским и таджикским народами".
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