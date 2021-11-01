https://uz.sputniknews.ru/20211101/za-prinujdenie-k-trudu-oshtrafovany-65-chinovnikov--kakova-obschaya-summa-vyplat-21187629.html

За принуждение к труду оштрафованы 65 чиновников — какова общая сумма выплат

За принуждение к труду оштрафованы 65 чиновников — какова общая сумма выплат

Должностные лица не заключали трудовой договор с работниками, многие из них не создали необходимые условия для сбора хлопка и несвоевременно выплачивали зарплату.

2021-11-01T19:57+0500

2021-11-01T19:57+0500

2021-11-01T19:57+0500

общество

хлопок

принудительный труд

министерство занятости и трудовых отношений

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ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Сотрудники государственной инспекции Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана изучили обращения и жалобы, поступившие в период хлопкового сезона. Выяснилось, что большинство из них касаются использования принудительного труда.За нарушения трудовых прав граждан были оштрафованы 65 чиновников на общую сумму 198,45 млн сумов. Пять из них привлечены к административной ответственности, по одному случаю материалы переданы в суд.По итогам мониторинга стало известно, что не все должностные лица заключали трудовой договор с работниками, многие из них не создали необходимые условия для сбора хлопка, другие несвоевременно выплачивали зарплату. По 48 случаям выданы письменные предписания по устранению выявленных нарушений.Напомним, в начале нынешнего сентября Кабмин Узбекистана утвердил меры по срочному сбору хлопка-сырца вручную и с использованием хлопкоуборочной техники. За каждый килограмм хлопка-сырца, собранного вручную, полагается выплата не менее 1200 сумов на первом этапе сбора и 1500 сумов на втором этапе.Для сравнения, в прошлом году тариф на сбор хлопка составлял 1000 и 1400 сумов за первый и второй этапы соответственно.При этом в агентстве напомнили, что по поводу нарушения трудовых прав можно обратиться по номеру телефона горячей линии 1176, через Telegram-бот @mehnathuquqbot или сайт dmi.mehnat.uz.

https://uz.sputniknews.ru/20200205/Goszakaz-na-khlopok-i-zerno-v-Uzbekistane-otmenyat-uzhe-v-2020-godu-13396295.html

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хлопок, принудительный труд, министерство занятости и трудовых отношений