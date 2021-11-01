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https://uz.sputniknews.ru/20211101/za-prinujdenie-k-trudu-oshtrafovany-65-chinovnikov--kakova-obschaya-summa-vyplat-21187629.html
За принуждение к труду оштрафованы 65 чиновников — какова общая сумма выплат
За принуждение к труду оштрафованы 65 чиновников — какова общая сумма выплат
Должностные лица не заключали трудовой договор с работниками, многие из них не создали необходимые условия для сбора хлопка и несвоевременно выплачивали зарплату.
2021-11-01T19:57+0500
2021-11-01T19:57+0500
общество
хлопок
принудительный труд
министерство занятости и трудовых отношений
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ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Сотрудники государственной инспекции Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана изучили обращения и жалобы, поступившие в период хлопкового сезона. Выяснилось, что большинство из них касаются использования принудительного труда.За нарушения трудовых прав граждан были оштрафованы 65 чиновников на общую сумму 198,45 млн сумов. Пять из них привлечены к административной ответственности, по одному случаю материалы переданы в суд.По итогам мониторинга стало известно, что не все должностные лица заключали трудовой договор с работниками, многие из них не создали необходимые условия для сбора хлопка, другие несвоевременно выплачивали зарплату. По 48 случаям выданы письменные предписания по устранению выявленных нарушений.Напомним, в начале нынешнего сентября Кабмин Узбекистана утвердил меры по срочному сбору хлопка-сырца вручную и с использованием хлопкоуборочной техники. За каждый килограмм хлопка-сырца, собранного вручную, полагается выплата не менее 1200 сумов на первом этапе сбора и 1500 сумов на втором этапе.Для сравнения, в прошлом году тариф на сбор хлопка составлял 1000 и 1400 сумов за первый и второй этапы соответственно.При этом в агентстве напомнили, что по поводу нарушения трудовых прав можно обратиться по номеру телефона горячей линии 1176, через Telegram-бот @mehnathuquqbot или сайт dmi.mehnat.uz.
https://uz.sputniknews.ru/20200205/Goszakaz-na-khlopok-i-zerno-v-Uzbekistane-otmenyat-uzhe-v-2020-godu-13396295.html
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хлопок, принудительный труд, министерство занятости и трудовых отношений

За принуждение к труду оштрафованы 65 чиновников — какова общая сумма выплат

19:57 01.11.2021
© Sputnik / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСборщицы хлопка
Сборщицы хлопка - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.11.2021
© Sputnik / Алексей Куденко
/
Перейти в фотобанк
По итогам мониторинга стало известно, что не все должностные лица заключали трудовой договор с работниками, многие из них не создали необходимые условия для сбора хлопка, другие несвоевременно выплачивали зарплату.
ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Сотрудники государственной инспекции Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана изучили обращения и жалобы, поступившие в период хлопкового сезона. Выяснилось, что большинство из них касаются использования принудительного труда.
За нарушения трудовых прав граждан были оштрафованы 65 чиновников на общую сумму 198,45 млн сумов. Пять из них привлечены к административной ответственности, по одному случаю материалы переданы в суд.
По итогам мониторинга стало известно, что не все должностные лица заключали трудовой договор с работниками, многие из них не создали необходимые условия для сбора хлопка, другие несвоевременно выплачивали зарплату. По 48 случаям выданы письменные предписания по устранению выявленных нарушений.
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Напомним, в начале нынешнего сентября Кабмин Узбекистана утвердил меры по срочному сбору хлопка-сырца вручную и с использованием хлопкоуборочной техники. За каждый килограмм хлопка-сырца, собранного вручную, полагается выплата не менее 1200 сумов на первом этапе сбора и 1500 сумов на втором этапе.
Для сравнения, в прошлом году тариф на сбор хлопка составлял 1000 и 1400 сумов за первый и второй этапы соответственно.
При этом в агентстве напомнили, что по поводу нарушения трудовых прав можно обратиться по номеру телефона горячей линии 1176, через Telegram-бот @mehnathuquqbot или сайт dmi.mehnat.uz.
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