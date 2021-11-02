https://uz.sputniknews.ru/20211102/doroga-v-kosmos-uzbekskie-devushki-vpervye-zapustyat-nanosputnik-21202613.html

Дорога в космос: узбекские девушки могут запустить наноспутник

Дорога в космос: узбекские девушки могут запустить наноспутник

Прежде чем учиться собирать спутник, девушкам предстоит пройти серьезное обучение.

2021-11-02T19:23+0500

2021-11-02T19:23+0500

2021-11-02T19:45+0500

общество

узбекистан

космос

девушки

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ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. В Узбекистане стартовала международная образовательная программа UniSat от ЮНИСЕФ. Ее цель - повысить интерес девушек к космонавтике. По итогам проекта 20 участниц, дошедших до финала, спроектируют, соберут и запустят в стратосферу настоящий наноспутник. Кроме Узбекистана, в программе также участвуют девушки из Казахстана и Кыргызстана. Таким образом проект привлекает внимание целого региона к гендерному вопросу в науке. Цель проекта – дать финалисткам программы возможность собрать и запустить в стратосферу настоящий наноспутник CubeSat. Так называется формат сверхмалых искусственных спутников Земли для исследования космоса.Наноспутник весит около одного килограмма. Запускается он на специальном гелиевом шаре на высоту около 50 км и через 2-3 часа возвращается на Землю, рассказала корреспонденту Sputnik Узбекистан координатор UniSat Нора Рахимова. Кроме этого, девушки смогут сами придумать задачи своей разработке. Как уточнила координатор проектов Tech4Impact Елена Селезнева, это называется планированием миссии наноспутника. Для этого обучать девушек будут ведущие специалисты по разработке программного, аппаратного обеспечения и 3D-моделирования космической техники.Однако прежде чем учиться собирать наноспутник, девушкам предстоит пройти серьезное обучение. Участниц ждут онлайн-сессии с экспертами из разных областей науки, в том числе с успешными женщинами, работающими в сфере космических технологий. Они расскажут свои истории успеха и станут для девушек наставницами. Поэтому, участвуя в проекте, девушки смогут развить и навыки командной работы и публичных выступлений, считают организаторы. Первый этап обучения пройдет с ноября этого года по февраль следующего. А в марте, по итогам вебинаров и выполнения заданий, кураторы проекта отберут 20 лучших участниц. Финалистки из Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана отправятся на 10 дней в Алматы, в Казахский национальный университет им. Аль-Фараби. Запускать наноспутник же каждая команда будет у себя на родине 12 апреля, в День Космонавтики. Проект поддержало и Министерство инновационного развития Узбекистана. Как рассказала заместитель министра Шахло Турдикулова, в ведомстве есть лаборатория со всеми условиями для проектирования и сборки наноспутников, и двери министерства всегда открыты для молодежи. Участвовать в проекте могут девушки в возрасте от 14 до 25 лет из любого региона Узбекистана. Специального образования и навыков для этого не требуется. В настоящее время регистрацию, которая открыта до 10 ноября, прошли порядка 700 человек.

https://uz.sputniknews.ru/20210215/Uzbekistan-i-Yuzhnaya-Koreya-sozdali-rabochuyu-gruppu-po-izucheniyu-kosmosa--16000467.html

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Анна Желиховская

Анна Желиховская

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

узбекистан, космос, девушки