https://uz.sputniknews.ru/20211102/doroga-v-kosmos-uzbekskie-devushki-vpervye-zapustyat-nanosputnik-21202613.html
Дорога в космос: узбекские девушки могут запустить наноспутник
Дорога в космос: узбекские девушки могут запустить наноспутник
Прежде чем учиться собирать спутник, девушкам предстоит пройти серьезное обучение.
2021-11-02T19:23+0500
2021-11-02T19:23+0500
2021-11-02T19:45+0500
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девушки
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ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. В Узбекистане стартовала международная образовательная программа UniSat от ЮНИСЕФ. Ее цель - повысить интерес девушек к космонавтике. По итогам проекта 20 участниц, дошедших до финала, спроектируют, соберут и запустят в стратосферу настоящий наноспутник. Кроме Узбекистана, в программе также участвуют девушки из Казахстана и Кыргызстана. Таким образом проект привлекает внимание целого региона к гендерному вопросу в науке. Цель проекта – дать финалисткам программы возможность собрать и запустить в стратосферу настоящий наноспутник CubeSat. Так называется формат сверхмалых искусственных спутников Земли для исследования космоса.Наноспутник весит около одного килограмма. Запускается он на специальном гелиевом шаре на высоту около 50 км и через 2-3 часа возвращается на Землю, рассказала корреспонденту Sputnik Узбекистан координатор UniSat Нора Рахимова. Кроме этого, девушки смогут сами придумать задачи своей разработке. Как уточнила координатор проектов Tech4Impact Елена Селезнева, это называется планированием миссии наноспутника. Для этого обучать девушек будут ведущие специалисты по разработке программного, аппаратного обеспечения и 3D-моделирования космической техники.Однако прежде чем учиться собирать наноспутник, девушкам предстоит пройти серьезное обучение. Участниц ждут онлайн-сессии с экспертами из разных областей науки, в том числе с успешными женщинами, работающими в сфере космических технологий. Они расскажут свои истории успеха и станут для девушек наставницами. Поэтому, участвуя в проекте, девушки смогут развить и навыки командной работы и публичных выступлений, считают организаторы. Первый этап обучения пройдет с ноября этого года по февраль следующего. А в марте, по итогам вебинаров и выполнения заданий, кураторы проекта отберут 20 лучших участниц. Финалистки из Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана отправятся на 10 дней в Алматы, в Казахский национальный университет им. Аль-Фараби. Запускать наноспутник же каждая команда будет у себя на родине 12 апреля, в День Космонавтики. Проект поддержало и Министерство инновационного развития Узбекистана. Как рассказала заместитель министра Шахло Турдикулова, в ведомстве есть лаборатория со всеми условиями для проектирования и сборки наноспутников, и двери министерства всегда открыты для молодежи. Участвовать в проекте могут девушки в возрасте от 14 до 25 лет из любого региона Узбекистана. Специального образования и навыков для этого не требуется. В настоящее время регистрацию, которая открыта до 10 ноября, прошли порядка 700 человек.
https://uz.sputniknews.ru/20210215/Uzbekistan-i-Yuzhnaya-Koreya-sozdali-rabochuyu-gruppu-po-izucheniyu-kosmosa--16000467.html
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узбекистан, космос, девушки
Дорога в космос: узбекские девушки могут запустить наноспутник
19:23 02.11.2021 (обновлено: 19:45 02.11.2021)
С помощью наноспутника узбекские девушки-ученые будут собирать данные о составе воздуха, света, газа и радиации. Этот проект поможет справиться с гендерным неравенством в науке, считают в ЮНИСЕФ.
ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. В Узбекистане стартовала международная образовательная программа UniSat от ЮНИСЕФ. Ее цель - повысить интерес девушек к космонавтике.
По итогам проекта 20 участниц, дошедших до финала, спроектируют, соберут и запустят в стратосферу настоящий наноспутник. Кроме Узбекистана, в программе также участвуют девушки из Казахстана и Кыргызстана. Таким образом проект привлекает внимание целого региона к гендерному вопросу в науке.
В Узбекистане, как и в других странах мира, по различным причинам сохраняется значительный разрыв между мальчиками и девочками в сферах компьютерной грамотности, технического образования и карьеры. Эта программа поможет уменьшить разрыв, заинтересовать и обучить девочек нужным навыкам в сфере науки и технологий.
Мунир Мамедзаде
Глава представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане
Цель проекта – дать финалисткам программы возможность собрать и запустить в стратосферу настоящий наноспутник CubeSat. Так называется формат сверхмалых искусственных спутников Земли для исследования космоса.
Наноспутник весит около одного килограмма. Запускается он на специальном гелиевом шаре на высоту около 50 км и через 2-3 часа возвращается на Землю, рассказала корреспонденту Sputnik Узбекистан
координатор UniSat Нора Рахимова.
Наноспутник оснащен несколькими камерами. Одна из камер снимает эллиптическое изображение Земли с разрешением 4K. Запущенные наноспутники UniSat сделают снимки Земли и соберут данные о составе воздуха, света, газа и радиации для дальнейшего анализа учеными.
Кроме этого, девушки смогут сами придумать задачи своей разработке. Как уточнила координатор проектов Tech4Impact Елена Селезнева, это называется планированием миссии наноспутника. Для этого обучать девушек будут ведущие специалисты по разработке программного, аппаратного обеспечения и 3D-моделирования космической техники.
Однако прежде чем учиться собирать наноспутник, девушкам предстоит пройти серьезное обучение. Участниц ждут онлайн-сессии с экспертами из разных областей науки, в том числе с успешными женщинами, работающими в сфере космических технологий. Они расскажут свои истории успеха и станут для девушек наставницами. Поэтому, участвуя в проекте, девушки смогут развить и навыки командной работы и публичных выступлений, считают организаторы.
Первый этап обучения пройдет с ноября этого года по февраль следующего. А в марте, по итогам вебинаров и выполнения заданий, кураторы проекта отберут 20 лучших участниц.
Финалистки из Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана отправятся на 10 дней в Алматы, в Казахский национальный университет им. Аль-Фараби. Запускать наноспутник же каждая команда будет у себя на родине 12 апреля, в День Космонавтики.
Проект поддержало и Министерство инновационного развития Узбекистана. Как рассказала заместитель министра Шахло Турдикулова, в ведомстве есть лаборатория со всеми условиями для проектирования и сборки наноспутников, и двери министерства всегда открыты для молодежи.
Участвовать в проекте могут девушки в возрасте от 14 до 25 лет из любого региона Узбекистана. Специального образования и навыков для этого не требуется. В настоящее время регистрацию, которая открыта до 10 ноября, прошли порядка 700 человек.