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Женщина и ее двое детей погибли во сне из-за домашней печи
Женщина и ее двое детей погибли во сне из-за домашней печи
В стране с наступлением холодов регулярно происходят подобные трагические случаи. 02.11.2021, Sputnik Узбекистан
2021-11-02T11:32+0500
2021-11-02T11:32+0500
происшествия
самаркандская область
угарный газ
трагедия
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ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. В Самаркандской области во время сна скончались женщина и ее двое сыновей. Мальчикам было 5 и 11 лет. Трагедия произошла в одном из частных домов махалли "Чумчукли", расположенной в Ургутском районе.По версии следствия, отравление произошло из-за того, что женщина растапливала домашнюю печь кизяком (высушенный навоз) и угольной пылью. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил пожарной безопасности" УК Узбекистана.В республике с наступлением холодов регулярно фиксируются случаи отравления угарным газом, в том числе со смертельным исходом, из-за использования самодельного обогревательного оборудования. В марте этого года домашняя печь погубила семью из четырех человек. Трагедия произошла в Каракалпакстане в одном из частных домов.
https://uz.sputniknews.ru/20210329/v-samarkande-pyat-chelovek-otravilis-ugarnym-gazom-est-pogibshie-18006735.html
самаркандская область
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самаркандская область, угарный газ, трагедия

Женщина и ее двое детей погибли во сне из-за домашней печи

11:32 02.11.2021
© Sputnik / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи, иллюстративное фото
Автомобиль скорой помощи, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.11.2021
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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В стране с наступлением холодов регулярно происходят подобные трагические случаи.
ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. В Самаркандской области во время сна скончались женщина и ее двое сыновей. Мальчикам было 5 и 11 лет.
Трагедия произошла в одном из частных домов махалли "Чумчукли", расположенной в Ургутском районе.
"По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом в доме во время сна", — сообщили в Генпрокуратуре.
По версии следствия, отравление произошло из-за того, что женщина растапливала домашнюю печь кизяком (высушенный навоз) и угольной пылью.
Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил пожарной безопасности" УК Узбекистана.
В республике с наступлением холодов регулярно фиксируются случаи отравления угарным газом, в том числе со смертельным исходом, из-за использования самодельного обогревательного оборудования.
В марте этого года домашняя печь погубила семью из четырех человек. Трагедия произошла в Каракалпакстане в одном из частных домов.
Скорая помощь, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.03.2021
Происшествия
В Самарканде пять человек отравились угарным газом, есть погибшие
29 марта, 12:28
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